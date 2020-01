Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha igazak az eddigi értesülések, akkor akár már február elején kirukkolhat a Samsung összehajtható telefonja utódjával, a Galaxy Fold 2-vel. Azonban épp az ütemezés miatt hozhat magával egy kellemetlen meglepetést.","shortLead":"Ha igazak az eddigi értesülések, akkor akár már február elején kirukkolhat a Samsung összehajtható telefonja utódjával...","id":"20200115_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefonja_megjelenes_processzor_qualcomm_snapdragon_855","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a8430ff1-910e-4183-b46c-d249a32c997f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4db5b9c-280b-417a-88e5-e97641ad1c65","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_samsung_galaxy_fold_2_osszehajthato_telefonja_megjelenes_processzor_qualcomm_snapdragon_855","timestamp":"2020. január. 15. 09:33","title":"Egy kissé kellemetlen meglepetést is hozhat magával a Samsung újabb összehajtható telefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e602802-7cef-48be-95c8-f1306f475936","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nagy trükk az volt, hogy a benzinkúton dolgozó nő nyitva hagyta az ajtót. ","shortLead":"A nagy trükk az volt, hogy a benzinkúton dolgozó nő nyitva hagyta az ajtót. ","id":"20200116_Okosnak_hitte_magat_a_benzinkutat_kirablo_par_egy_napon_belul_elfogtak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2e602802-7cef-48be-95c8-f1306f475936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f3c1e-b5d9-469c-9b10-58c096f92074","keywords":null,"link":"/itthon/20200116_Okosnak_hitte_magat_a_benzinkutat_kirablo_par_egy_napon_belul_elfogtak_oket","timestamp":"2020. január. 16. 11:21","title":"Dörzsöltnek hitte magát a benzinkutat kirabló pár, egy napon belül elfogták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfőn délelőtt Arnoldstein síterepének egyik pályáján szúrta ki az egyik alkalmazott az állatot. Minden jel arra utal, hogy farkast látott, noha az szokatlan, hogy a vadállat ilyen közel merészkedne az emberhez. ","shortLead":"Hétfőn délelőtt Arnoldstein síterepének egyik pályáján szúrta ki az egyik alkalmazott az állatot. Minden jel arra utal...","id":"20200115_Farkas_kolbaszolt_egy_osztrak_sipalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aeb31a92-cc3b-420f-a81c-d09693900aee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad899bbd-485d-4c33-9f44-2746888d57b3","keywords":null,"link":"/elet/20200115_Farkas_kolbaszolt_egy_osztrak_sipalyan","timestamp":"2020. január. 15. 10:33","title":"Farkas kolbászolhatott egy osztrák sípályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10 éves szoftvert.","shortLead":"Felhasználók milliói siratják a Microsoft nyugdíjba vonuló oprendszerét, a Windows 7-et, pedig van miért szidni a 10...","id":"20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9b84872-386f-40e7-9937-b099851b3781","keywords":null,"link":"/tudomany/20200115_windows_7_legzavarobb_funkciok_metro_felulet_gadget","timestamp":"2020. január. 15. 10:03","title":"5 ok, amiért nagyon idegesítő rendszer a Windows 7","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","shortLead":"Kiosztották a Kukorelly Endre kezdeményezésére feltámasztott Baumgarten-díjat.\r

\r

","id":"20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"354cbcbb-c530-405b-8c68-0b35ae6c4076","keywords":null,"link":"/kultura/20200116_Pinter_Bela_kapta_tobbek_kozt_az_elso_Baumgartenemlekdijat","timestamp":"2020. január. 16. 11:46","title":"Pintér Béla kapta többek közt az első Baumgarten-emlékdíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","shortLead":"Tizenhárom megyére adtak ki figyelmeztetést a köd miatt.","id":"20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c705a643-2def-4c15-87fe-6bf0906b6a8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12cc04cb-cea7-4982-96c3-ea23576dfb6f","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Kodben_marad_ma_is_az_orszag_ketharmada","timestamp":"2020. január. 15. 05:32","title":"Ködben marad ma is az ország kétharmada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz alelnöke szerint nincs szükségük demokrácia-leckékre az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. ","shortLead":"A Fidesz alelnöke szerint nincs szükségük demokrácia-leckékre az Európai Néppárt frakcióvezetőjétől. ","id":"20200115_Novak_Katalin_Manfred_Weber_Europai_Neppart","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c699328-9aca-4756-9a6c-29a77afa8bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8789d66-e050-446a-9a2a-55ab30943cfb","keywords":null,"link":"/itthon/20200115_Novak_Katalin_Manfred_Weber_Europai_Neppart","timestamp":"2020. január. 15. 16:28","title":"Novák Katalin keményen nekiment Manfred Webernek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76de6692-5f4a-40d9-9d20-c24d8a773858","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Urbán Ádám fotóriportert tíz éve fogadták maguk közé a Fővárosi Nagycirkusz művészei. A helyzete kivételes, hiszen a cirkusz egy zárt közösség, titokzatos és ismeretlen világ, ahová manapság alig engednek be fotóst. A nézők pedig ritkán láthatják a fellépést megelőző gyakorlásokat, nem látják a verejtéket és a könnyeket. Most benézhet a Budapest Nemzetközi Cirkuszfesztivál kulisszái mögé. ","shortLead":"Urbán Ádám fotóriportert tíz éve fogadták maguk közé a Fővárosi Nagycirkusz művészei. A helyzete kivételes, hiszen...","id":"20200116_Budapesti_Nemzetkozi_Cirkuszfesztival_kulisszatitkai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76de6692-5f4a-40d9-9d20-c24d8a773858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4533058b-e14b-4215-b81e-25bdfbf04111","keywords":null,"link":"/nagyitas/20200116_Budapesti_Nemzetkozi_Cirkuszfesztival_kulisszatitkai","timestamp":"2020. január. 16. 15:43","title":"Az emberi test határait feszegetik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]