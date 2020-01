Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa","c_author":"MTI","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","shortLead":"Nagyon erős évet zárt az építőipar, de az ágazat jövőjét tekintve sok a bizonytalanság.","id":"20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ec164e90-ca7c-4872-b45e-098ed6c545aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ae3125-ac1e-434d-bb19-4eadbec4db36","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200122_Nagyon_porognek_az_epitoipari_cegek_de_sok_a_behajthatatlan_tartozas","timestamp":"2020. január. 22. 06:04","title":"Nagyon pörögnek az építőipari cégek, de sok a behajthatatlan tartozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern a hibridesítés mellett a jelek szerint a vezetési élményről sem feledkezik meg.","shortLead":"A Volkswagen konszern a hibridesítés mellett a jelek szerint a vezetési élményről sem feledkezik meg.","id":"20200122_otfele_izgalmas_vw_golf_erkezik_gti_tcr_r","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41641772-157a-4eed-9207-45c83439aa32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28feaab1-6d3e-4dcf-8f02-a77af094aa91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200122_otfele_izgalmas_vw_golf_erkezik_gti_tcr_r","timestamp":"2020. január. 22. 11:21","title":"Ötféle izgalmas VW Golf érkezik, az egyik zöld rendszámos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már mintegy 300 embert betegített meg az ország több városában. A halálos áldozatok száma már legalább hat, és kiderült, hogy a magas lázat, légzési nehézséget és tüdőgyulladást okozó kór emberről emberre is terjed. Több repülőtéren ellenőrzik az érkező utasokat, az Egészségügyi Világszervezet szerdára rendkívüli tanácskozást hívott össze. A kezdődő járvány a legrosszabb időben üti fel a fejét, a kínai újév napjaiban ugyanis százmilliók kelnek útra.","shortLead":"A kínai hatóságoknak egyelőre nem sikerült megállítaniuk annak az új rejtélyes koronavírusnak a terjedését, amely már...","id":"20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64b668df-e075-4a8f-94c9-0ca85c9c91fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efc795d7-56a4-49ae-a229-51a7adcd81bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_A_leheto_legrosszabbkor_tamad_az_uj_rejtelyes_koronavirus","timestamp":"2020. január. 21. 20:00","title":"A lehető legrosszabbkor támad a rejtélyes új vírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Megállt az élet egy kínai városban a koronavírus miatt, furcsa kifogás felcsúti tao-ügyben, most már tényleg kilépnek...","id":"20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aa4760-e338-4c07-aed5-90ba26b792f4","keywords":null,"link":"/360/20200123_Radar360_visszaesett_a_magyar_demokracia_elodontos_a_ferfi_vizilabdavalogatott","timestamp":"2020. január. 23. 08:08","title":"Radar360: visszaesett a magyar demokrácia, elődöntős a férfi vízilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","shortLead":"Seattle városától mintegy 30 kilométernyire északra fekvő Everett kórházában ápolják.","id":"20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eccc0cb7-041c-48cd-a2da-f7f2c1899f4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7d4f60-eaea-4a08-80f0-a393aa3c5a92","keywords":null,"link":"/vilag/20200121_Koronavirusos_tudogyulladas_kielegito_az_allapota_az_USAban_diagnosztizalt_betegnek","timestamp":"2020. január. 21. 21:19","title":"Koronavírusos tüdőgyulladás: kielégítő az állapota az USA-ban diagnosztizált betegnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions elemzése. A kérdés az, hogy amikor majd rosszabb lesz a gazdasági helyzet, a kormány agresszíven válaszol-e, illetve hogy az ellenzék be tudja-e mutatni, hogy hatalomra jutva is komolyan gondolja-e a korrupció elleni harcot.","shortLead":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions...","id":"20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b95984-1666-4570-bd49-eff9765a05a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","timestamp":"2020. január. 21. 12:50","title":"Policy Solutions: a magyar politikában az hozhat változást, ha beüt a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","shortLead":"Ismét szendvics készült a Földből, de ezúttal sokkal pontosabban helyezték a világ két pontjára a kenyereket.","id":"20200121_fold_szendvics_kenyer","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8eff8bca-22c0-488a-92d4-ffedb38813ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a7a605-83b8-49e1-a897-a3ed456a905b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_fold_szendvics_kenyer","timestamp":"2020. január. 21. 14:03","title":"A világ két pontján élő fiatalok szendvicset csináltak a Földből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal pontosabb és megbízhatóbb eredmények születnek a mikroműanyagok kutatása során. ","shortLead":"Egy most záruló projekt során speciális mintavételi módszert fejlesztett ki egy független laboratórium, amivel sokkal...","id":"20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=669080d7-64dd-4c5b-96c9-c12ace71d7dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d785fbbf-8f22-4570-a8dd-ad9ba42c0f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_mikromuanyag_magyar_vizek_vizsgalat_laboratorium","timestamp":"2020. január. 21. 10:18","title":"Akár ötször annyi mikroműanyag is lehet a magyar vizekben, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]