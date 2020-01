Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","shortLead":"A Fidesz, a KDNP, a Jobbik és az LMP egyes politikusai is elítélték a fitneszvállalkozót.","id":"20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ff484fe1-39f0-4cc1-be4d-02d67a1c5c65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5b721b-570a-4881-a0a5-eb45bf9dd0ea","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_Schobert_nem_osztja_meg_a_politikusokat_mindenki_tamadja","timestamp":"2020. január. 21. 17:57","title":"Schobert nem osztja meg a politikusokat, mindenki támadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre szélesebb körben is megismerhetjük György herceg álláspontját.","shortLead":"Végre szélesebb körben is megismerhetjük György herceg álláspontját.","id":"20200122_Lecsapott_a_brit_kiralyi_csalad_tortenetere_az_HBO","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3836c65c-9734-43dd-b996-0497aad02e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4865d50-654c-438c-a002-6e5eb5dfaaff","keywords":null,"link":"/kultura/20200122_Lecsapott_a_brit_kiralyi_csalad_tortenetere_az_HBO","timestamp":"2020. január. 22. 10:12","title":"Lecsapott a brit királyi család történetére az HBO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","shortLead":"Begyűjtik őket, mert sok panasz érkezett miattuk. ","id":"20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d3fca977-1593-4631-ac4c-daa8ac61c606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"076d0813-22c3-4745-9be3-791dca497d24","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_elektromos_roller_erzsebetvaros_talalt_targy_begyujtes_onkormanyzat","timestamp":"2020. január. 21. 11:41","title":"Erzsébetvárosban mostantól talált tárgyként kezelik a járdán hagyott elektromos rollereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az otthoni felhasználók mellett rengeteg olyan cég is van, ahol a már nyugdíjba küldött Windows 7-et használják – elég gyakran komoly munkákra. Nem jól teszik.","shortLead":"Az otthoni felhasználók mellett rengeteg olyan cég is van, ahol a már nyugdíjba küldött Windows 7-et használják – elég...","id":"20200121_windows_7_microsoft_tamogatas_vege_cegek_altal_hasznalt_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72939054-d924-4eec-968b-439d0e52466f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_windows_7_microsoft_tamogatas_vege_cegek_altal_hasznalt_operacios_rendszer","timestamp":"2020. január. 21. 08:03","title":"Rengetegen használnak még Windows 7-et, pedig a saját sírjukat ássák vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot nevezték ki.","shortLead":"Elégedett a főpolgármester azzal, hogy a kormány által létrehozott Budapest Fejlesztési Központ élére Vitézy Dávidot...","id":"20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9012124b-c5cd-4a18-8252-b6cf234eecda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60b94d55-c3b5-4887-b0f7-51a00b43dee7","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_karacsony_gergely_vitezy_david","timestamp":"2020. január. 21. 17:42","title":"Karácsony örül Vitézy kinevezésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egy győzelem Eb-elődöntőt, a döntetlen olimpiai selejtezőt, a négygólos, vagy annál kisebb vereség pedig a remények tovább élését jelentette volna a magyar–portugál kézilabdameccsen. Ehhez képest esélyünk sem sok volt, nyolcgólos bukás lett a vége.","shortLead":"Egy győzelem Eb-elődöntőt, a döntetlen olimpiai selejtezőt, a négygólos, vagy annál kisebb vereség pedig a remények...","id":"20200122_kezilabda_Eb_valogatott_olimpia_magyarorszag_portugalia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e4953b3-76f9-42d2-8f78-2d711295fdb3","keywords":null,"link":"/sport/20200122_kezilabda_Eb_valogatott_olimpia_magyarorszag_portugalia","timestamp":"2020. január. 22. 17:59","title":"Reménykedésből csúnya vereség lett, elméleti esélye maradt csak a férfi-kézilabdacsapatnak az olimpiára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót tett közzé, amelyben az elhízott nőket okolta a házasságuk bedőléséért.","shortLead":"\"Ha szereted, akkor minden formában megkívánod!\" – írta az üdítős cég a Facebookon. Schobert két napja olyan videót...","id":"20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb5ab59a-fe08-4d79-a73a-3da7698ed426&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9d615df-219b-4470-a442-50d5f1aa8ccf","keywords":null,"link":"/elet/20200121_coca_cola_schobert_norbi_hazassag_elhizas","timestamp":"2020. január. 21. 15:34","title":"Zseniális képpel reagált a Coca-Cola Schobert Norbert házasságbuktató elméletére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions elemzése. A kérdés az, hogy amikor majd rosszabb lesz a gazdasági helyzet, a kormány agresszíven válaszol-e, illetve hogy az ellenzék be tudja-e mutatni, hogy hatalomra jutva is komolyan gondolja-e a korrupció elleni harcot.","shortLead":"Jól teljesít a magyar gazdaság, de egyre komolyabbak a feszültségek a háttérben – erre jutott a Policy Solutions...","id":"20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3dc7fd6f-1f7f-4c01-9153-750b81e61584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b95984-1666-4570-bd49-eff9765a05a9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200121_policy_solutions_evkonyv_2019","timestamp":"2020. január. 21. 12:50","title":"Policy Solutions: a magyar politikában az hozhat változást, ha beüt a válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]