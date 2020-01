Egyre többen veszik észre, hogy valami nincs rendben a lakáspiacon, már Matolcsy György is azt fejtegette, hogy kudarcos a magyar lakáspolitika, igaz, a Pénzügyminisztérium állítja, hogy jó az irány. Most beszállt a vitába Budapest és az agglomeráció fejlesztéséért felelős államtitkár, Fürjes Balázs is, aki a Népszavának adott interjút egyebek mellett a lakáshelyzetről.

„A szociális lakáspolitika az önkormányzatok feladata, ebbe ezután sem kívánunk beleszólni” – ezzel a felütéssel kezdte a nyilatkozatot, és ebben nagy meglepetés nincs is: az egyik leggyakoribb kritika a szociális lakások ügyében az, hogy a kormány hiába ad nagy szabadságot az önkormányzatoknak, ha egyszer nem hagy náluk pénzt erre a célra. De más módon beleszólna a lakáspiaci ügyekbe:

azt javasolja, hogy bizonyos városrészekben állítsák vissza az 5 százalékos lakásépítési áfát – erről korábban sokszor elmondta már a kormány, hogy nincs realitása, és Fürjes is elismerte, hogy „bizonyosan lesznek vitái” a kormányban,

programot indítana a rozsdaövezeti, lepusztult állami-önkormányzati területek felhasználására,

és lengyel példára indítana egy bérlakásprogramot az átlagjövedelem körül keresők számára.

Az még nagyon messze van, hogy ebből bármi is megvalósuljon, első körben csak javasolja, hogy mérjék fel a budapesti lakhatási helyzetet.

Arra a kérdésre, hogy mi történik, ha igaza van a fővárosnak és nem elég az eddig megítélt pénz a Lánchíd felújítására, azt válaszolta: fillérre pontosan annyi pénzt adnak, mint amennyit eddig megígértek.

Ha a kormány minden önhibából megfeneklett önkormányzati beruházást kisegítene, hamar kimerülne a 2020-as büdzsé

– tette hozzá.