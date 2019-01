Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Azt nem tudni, hogy a hétvégén elhunyt kormánybiztos miért szállt ki a társaságból. ","shortLead":"Azt nem tudni, hogy a hétvégén elhunyt kormánybiztos miért szállt ki a társaságból. ","id":"20190122_Vajna_egyik_legfontosabb_vallalataban_egy_titokzatos_amerikai_ceg_lett_a_tobbsegi_tulajdonos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d3418c4b-be37-4e0b-bd0b-81c0ca31b09c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d311cf-46dc-4aff-94c8-8f845b5285be","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Vajna_egyik_legfontosabb_vallalataban_egy_titokzatos_amerikai_ceg_lett_a_tobbsegi_tulajdonos","timestamp":"2019. január. 22. 15:57","title":"Vajna egyik legfontosabb vállalatában egy titokzatos amerikai cég lett a többségi tulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még szerencse, hogy a feldolgozóipart már nem tartják csupán összeszerelésnek a szakértők.","shortLead":"Még szerencse, hogy a feldolgozóipart már nem tartják csupán összeszerelésnek a szakértők.","id":"20190122_Lesujto_kepet_mutat_Magyarorszagrol_a_Bloomberg_innovacios_listaja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35c9eb08-6ea1-4ecc-89bd-bc2acf9d3d05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70ba1029-3284-4ce4-900d-b1301d8a910d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Lesujto_kepet_mutat_Magyarorszagrol_a_Bloomberg_innovacios_listaja","timestamp":"2019. január. 22. 11:44","title":"Lesújtó képet mutat Magyarországról a Bloomberg innovációs listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió feletti rajongótábort felmutatni.

","shortLead":"Kasza Tibi vezeti 2019-ben is a magyar Facebook Celeb Toplistát, a magyar hírességek közül egyedül ő tud egymillió...","id":"20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f26b72b8-8bd5-42d5-97e1-faccd7b4ebcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14acce53-a919-4f1e-ba86-0c0bc7a05640","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Kasza_Tibi_tovabbra_is_verhetetlen_a_Facebookon","timestamp":"2019. január. 22. 10:43","title":"Kasza Tibi továbbra is verhetetlen a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét, a nagykövetük szerint ezt hamarosan meg is teszik.","shortLead":"Egy hete maradt az amerikai hatóságoknak arra, hogy eljuttassák Kanadához Meg Van-csou kiadatási kérelmét...","id":"20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08acab12-6c41-4094-8756-a80d6569ed8b","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_A_letartoztatott_Huaweivezer_kiadatasat_fogja_kerni_az_USA","timestamp":"2019. január. 22. 06:01","title":"A letartóztatott Huawei-vezér kiadatását fogja kérni az USA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97072ee6-b3c5-4a97-a7f9-e055df62026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem hajlandó feladni.","shortLead":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem...","id":"20190121_Ingyen_megkaphatna_a_tizmillios_injekciot_az_izomsorvadasos_kislany_de_a_NEAK_visszautasitotta_a_kerelmet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97072ee6-b3c5-4a97-a7f9-e055df62026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d60ef3-7656-4ce3-a9d3-cc6c487b47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Ingyen_megkaphatna_a_tizmillios_injekciot_az_izomsorvadasos_kislany_de_a_NEAK_visszautasitotta_a_kerelmet","timestamp":"2019. január. 21. 20:10","title":"Ingyen megkaphatná a tízmilliós injekciót az izomsorvadásos kislány, de a NEAK visszadobta a kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","shortLead":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","id":"20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dc700e-3edc-4c26-97e6-762fecd6b56e","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","timestamp":"2019. január. 21. 20:23","title":"Még sosem gyilkoltak annyit Mexikóban, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca","c_author":"Stemler Miklós","category":"tudomany","description":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszertudományi Karának és 3D Központjának kutatói, akik azt is eltervezték már, mely betegcsoport számára készítenek először \"kézműves\" gyógyszert. A pirulákat elsőként a klinikákon vetnék be, de később a patikákban is számunkra gyártott gyógyszereket kaphatunk. ","shortLead":"A hagyományos tablettáknál jóval hatékonyabb, személyre szabható gyógyszereket fejlesztenek a Pécsi Tudományegyetem...","id":"20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=983b1e80-868c-412a-92ba-90fc9b0042ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c7832e0-8a23-4e22-95d1-bf0a4c103c34","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_pte_aok_3d_nyomtatas_gyogyszerek","timestamp":"2019. január. 23. 11:20","title":"Nyomtassa ki gyógyszerét a sarki patikában!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit izgult, de Babos lazasága rá is átragadt.","shortLead":"A két legmagasabban rangsorolt magyar teniszező vegyes párosa jól nyitotta a melbourne-i tornát. Fucsovics egy kicsit...","id":"20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ae5b83df-9af1-498b-887f-6b145541f380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93b8a96e-efa8-4aa2-902c-3a60a85b0b1e","keywords":null,"link":"/sport/20190121_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_vegyesparos_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_melbourne","timestamp":"2019. január. 21. 17:23","title":"Tornagyőzelemre készül együtt Babos és Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]