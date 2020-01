Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580","c_author":"Manyasz Róbert","category":"360","description":"A síita küldetéstudatból és a perzsa birodalmi világlátásból eredő iráni külpolitikai stratégia sikeres expanzív másfél évtizedet tudhat maga mögött. A jövőt azonban az USA-val kialakult feszültség nélkül is alááshatják a belső gazdasági nehézségek – írja Irán-szakértő szerzőnk.","shortLead":"A síita küldetéstudatból és a perzsa birodalmi világlátásból eredő iráni külpolitikai stratégia sikeres expanzív másfél...","id":"202004__iran_sikerkorszaka__ketarcu_strategia__terjeszkedes__agyaglabu_orias","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=67085529-bc88-4adb-affb-6be7fcc08580&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1873d982-cf36-492f-b5c7-617f9431de82","keywords":null,"link":"/360/202004__iran_sikerkorszaka__ketarcu_strategia__terjeszkedes__agyaglabu_orias","timestamp":"2020. január. 25. 16:00","title":"Irán kifelé erőt sugároz, de könnyen a Szovjetunió sorsára juthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","shortLead":"Arnold Schwarzenegger sem maradhatott ki a sorból","id":"20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c4ac90e6-8538-4ac1-b8cd-70d85bc6064e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af5129dd-dbd1-44ee-aa57-cbd8d2dca5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_Hulk_es_Luke_Skywalker_is_megmutatta_hogy_nez_ki_az_Instan_es_a_Tinderen","timestamp":"2020. január. 25. 09:03","title":"Hulk és Luke Skywalker is megmutatta, hogy néz ki az Instán és a Tinderen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehy már a második díjazott, aki visszautasítja az elismerést.","shortLead":"Csehy már a második díjazott, aki visszautasítja az elismerést.","id":"20200125_csehy_zoltan_terey_osztondij_visszautasitja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696f4cef-b099-4086-a493-d13f8e757c98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa138c5c-c400-440f-8141-cabd90b0c48f","keywords":null,"link":"/kultura/20200125_csehy_zoltan_terey_osztondij_visszautasitja","timestamp":"2020. január. 25. 12:31","title":"Csehy Zoltánnak sem kell a Térey-ösztöndíj, mert nem akar \"irodalmi élősködőkkel\" közösködni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","shortLead":"„Bizonyítsátok be, hogy ártalmatlan!” - volt olvasható néhány transzparensen.","id":"20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d816ad4c-ebb4-478f-9bd6-d387b2d948d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab814eb0-9da0-4d4a-a205-4a0d4c85dc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_5g_halozat_tuntetes_budapest","timestamp":"2020. január. 25. 19:10","title":"Az 5G ellen tüntettek Budapesten és Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b66818f4-3b8f-4473-9c2f-60ead3bee5ce","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A genti főpályaudvaron készülő tárolóban 17 ezer bringának lesz hely.","shortLead":"A genti főpályaudvaron készülő tárolóban 17 ezer bringának lesz hely.","id":"20200124_biciklitarolo_belgium_kerekpar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b66818f4-3b8f-4473-9c2f-60ead3bee5ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7296a560-c7a4-472b-be32-5d1362c45976","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_biciklitarolo_belgium_kerekpar","timestamp":"2020. január. 24. 21:32","title":"Európa legnagyobb biciklitárolóját építik fel Belgiumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt térségében. A balesetben többen megsérültek. Az autópálya Budapest felé vezető oldalán is forgalomkorlátozásra kell számítani - közölte a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság és az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) szombat délután.","shortLead":"Baleset miatt teljes szélességében lezárták az M3-as autópályát Miskolc felé a 49-es kilométernél, Kerekharaszt...","id":"20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20cbde9b-ce54-4e8a-8b42-327f0996c461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"772af33f-f005-4d1a-bb48-e694efd20812","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Baleset_az_M3on_teljes_az_utzar","timestamp":"2020. január. 25. 16:57","title":"Baleset az M3-on, teljes az útzár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter Sneider Tamást váltotta a párt élén.","shortLead":"Jakab Péter Sneider Tamást váltotta a párt élén.","id":"20200125_jakab_peter_jobbik_elnok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139a4f3f-69a3-4253-99df-74113d1a8f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_jakab_peter_jobbik_elnok","timestamp":"2020. január. 25. 16:01","title":"Jakab Péter a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","shortLead":"“Nem a fejléc, nem a házszám a fontos” – fogalmazott az igazságügyi miniszter. A börtön-kártérítések ügyéről is beszélt.","id":"20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8b93ae76-6120-4577-92d7-ca58061ebac6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b6f7e3e-2d3c-4344-b87d-c4e00fc1a3de","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_varga_judit_fidesz_neppart_kizaras_borton_karterites","timestamp":"2020. január. 25. 18:03","title":"Varga Judit: A Fidesz fog dönteni a saját sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]