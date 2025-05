Amíg két gyermeke anyja, Elizabeth Holmes börtönbüntetését tölti csalás miatt, Billy Evans egy startupra próbál felhajtani tőkét – írja a The New York Times. A cég érdekessége, hogy az ugyanúgy a diagnosztizálás innovatív módszereit igyekszik kiaknázni, mint Holmes cége, a Theranos, amely a csúcson 9-10 milliárd dollárt ért, ám kiderült róla, hogy az egész kamu.

Evans cége „az orvosi tesztek radikálisan új megközelítését” ígéri potenciális befektetőinek marketinganyagában. Már a cég neve is árulkodó: a Haemanthus magyarul vérvirágot jelent (angolul tükörfordításban vérliliomot). Itt azonban nem érnek véget a hasonlóságok: a startup által fejlesztett szerkezet is hasonlít a Theranos vértesztelő berendezésére, amely az ígéretek szerint egy csepp vérből is képes lett volna annyi adatot nyerni, mint egy hagyományos vérvétel – már ha igaz lett volna, amit Holmes állít. A Haemanthus ennél is tovább megy: az új szerkezet a reklámanyag szerint vért, nyálat és vizeletet is képes elemezni.

A céget másfél éve jegyezték be Delaware-ben, azóta 3,5 millió dollárt gyűjtött össze és 10 alkalmazottal működik. A befektetőknek összeállított anyag nem jelzi, hogy az alapító Elizabeth Holmes társa.

A most 41 éves Holmesot 2022 őszén ítélték 11 év börtönre, 2023-ben kezdte meg börtönbüntetését, és hírek szerint ott sem tétlenkedik: a rácsok között is találmányokon töri a fejét. Jó magaviselet esetén legkorábban 2032-ben szabadulhat.

