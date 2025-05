Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99","c_author":"hvg360","category":"360","description":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni az idegengyűlölet, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen is – mondta a magyar származású publicista a bécsi Heldenplatzon, ahol 1938-ban 250 ezren üdvözölték lelkesen az Ausztria megszállását, az Anschlusst bejelentő Hitlert.","shortLead":"80 évvel a felszabadulás után nem csupán a nemzetiszocializmus sok millió áldozatára emlékezünk, hanem ki kell állni...","id":"20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae477e5e-ca02-4f49-9175-898b1e8dbf99.jpg","index":0,"item":"01a0aba3-9caf-4e29-b508-166c6b179304","keywords":null,"link":"/360/20250509_Paul-Lendvai-becsi-beszede-a-vilaghaboru-vegenek-80-evfordulojan","timestamp":"2025. május. 09. 15:45","title":"Sebek, melyek újra és újra felszakadnak – Paul Lendvai bécsi beszéde a világháború végének 80. évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogyan árthat egy olyan időtöltés, mint a labdagurigató golf a környezetvédelemnek? – tűnhet logikusnak a kérdés. Nem is magával a sporttevékenységgel van a gond, hanem azzal az óriási földterülettel, ami helyet ad neki.","shortLead":"Hogyan árthat egy olyan időtöltés, mint a labdagurigató golf a környezetvédelemnek? – tűnhet logikusnak a kérdés. Nem...","id":"20250509_golfpalyak-terulete-kornyezetvedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae3a4b9-99d5-49ca-8c8c-1106f7cb167a.jpg","index":0,"item":"b26bbe78-f99e-4916-917f-c3482a95b1c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_golfpalyak-terulete-kornyezetvedelem","timestamp":"2025. május. 09. 18:03","title":"Beleálltak a golfba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07aced0f-8fd7-4697-9862-3435303cb7b7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Mindketten tagadják a vádat, de a mobiltelefonjaik helyadatai szerint a helyszínen voltak a nagy értékű fa kivágásakor.","shortLead":"Mindketten tagadják a vádat, de a mobiltelefonjaik helyadatai szerint a helyszínen voltak a nagy értékű fa kivágásakor.","id":"20250509_anglia-hadrianus-fala-robin-hood-film-platanfa-kivagas-bunosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07aced0f-8fd7-4697-9862-3435303cb7b7.jpg","index":0,"item":"94d14f9b-3c9a-432e-b70a-234a19af30fd","keywords":null,"link":"/elet/20250509_anglia-hadrianus-fala-robin-hood-film-platanfa-kivagas-bunosseg","timestamp":"2025. május. 09. 15:28","title":"Bűnösnek találták a Robin Hood platánfáját kivágó férfiakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának megünneplésére, és félreértés ne essék, nekik van is mit ünnepelni rajta, ám itt a két világ közötti fura, egyszerre senki és mindenki földjén, Európa lichthófján nehéz győzelemként megélni a történteket, függetlenül attól, hogy annak idején ki és melyik oldalon vett részt a háborúban.","shortLead":"A világ nyugati és keleti része is nagy erőkkel készül a náci Németország fölött aratott győzelem 80. évfordulójának...","id":"20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d204f0df-fb9b-4719-a0ed-87971a6d3a07.jpg","index":0,"item":"b2e1beee-80fb-428b-a093-ed853e6ca93a","keywords":null,"link":"/360/20250509_gyozelem-napja-masodik-vilaghaboru-kozep-kelet-europa","timestamp":"2025. május. 09. 19:02","title":"Tatárdúlás, törökdúlás, felszabadúlás: miért nem tudunk máig mit kezdeni a győzelem napjával?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt, úgy frissítse a szerzői jogi törvényeket, hogy azok megvédjék őket a mesterséges intelligenciától (MI).","shortLead":"Dua Lipa és Sir Elton John is szerepel azon sztárok listáján, akik felszólították Keir Starmer brit miniszterelnököt...","id":"20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e328860-d58f-4e8d-82d1-e708e7c70adf.jpg","index":0,"item":"1a5af6ac-23f7-4a75-8446-b6a5b04ea0c2","keywords":null,"link":"/kultura/20250510_A--brit-zeneszek-es-irok-vedelmet-kernek-a-mesterseges-intelligencia-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:51","title":"A brit zenészek és írók védelmet kérnek a mesterséges intelligencia ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 11. 11:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40","c_author":"Németh András","category":"itthon","description":"Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai elnökválasztás második fordulójában Nicusor Danra, Bukarest polgármesterre szavazzanak. Szerinte az első kör győztese, George Simion sohasem lesz a magyarok barátja, ezért a döntő forduló az erdélyi magyarság jövőjéről is szól. Egy Maros megyei RMDSZ-tanácsnok pedig név szerint is bírálta a magyar miniszterelnököt.","shortLead":"Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke azt kérte az erdélyi magyaroktól, hogy a romániai...","id":"20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b1a5d3c-ada6-4ec8-8f74-0edd0becfd40.jpg","index":0,"item":"cc6c352d-eda0-4222-a215-969778770aa6","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Az-RMDSZ-nek-nagyon-nem-tetszik-hogy-Orban-kiallt-a-magyarellenes-romaniai-elnokjelolt-George-Simion-mellett","timestamp":"2025. május. 10. 17:51","title":"Az RMDSZ-nek nagyon nem tetszik, hogy Orbán kiállt a magyarellenes romániai elnökjelölt, George Simion mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]