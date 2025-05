Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A két ország a legmagasabb szinten találkozott Svájcban, hogy megvitassák a kereskedelmi háború lehetséges lezárását.","shortLead":"A két ország a legmagasabb szinten találkozott Svájcban, hogy megvitassák a kereskedelmi háború lehetséges lezárását.","id":"20250511_Trump-szerint-ujraindultak-az-amerikai-kinai-kapcsolatok-a-genfi-talalkozo-utan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f4a1777c-4409-4941-961d-236feca7a40b.jpg","index":0,"item":"7a8ab433-1e87-4299-ac3b-d28c75f23401","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250511_Trump-szerint-ujraindultak-az-amerikai-kinai-kapcsolatok-a-genfi-talalkozo-utan","timestamp":"2025. május. 11. 08:55","title":"Trump szerint újraindultak az amerikai-kínai kapcsolatok a genfi találkozó után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885","c_author":"Szentirmai Áron","category":"elet","description":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet Budapest belvárosában is számtalan helyen tör utat magának. ","shortLead":"Pár éve működő közösségi kert, évszázados bérházban lévő zöld oázis, vadszőlővel befuttatott gangok. A természet...","id":"20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd9ca38d-f85b-4815-a725-487642115885.jpg","index":0,"item":"ba7053e6-6e4f-486c-8551-5d89c2e98dc2","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Budapest-100-fesztival-hazak-lakohaz-zoldfelulet-varosi-kert","timestamp":"2025. május. 11. 17:25","title":"„Betonszövetből kiszakított zöld oázis” – titkos belvárosi kertekre fókuszál idén a Budapest100","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: harcmodorváltás és családtámogatás.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250511_Kola-puska-partedli-elvitelre-podcast-harcmodorvaltas-magyar-peter-nepesedesi-program-csaladtamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"3eecaa3c-533b-4aec-9078-70c2afae2838","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Kola-puska-partedli-elvitelre-podcast-harcmodorvaltas-magyar-peter-nepesedesi-program-csaladtamogatas","timestamp":"2025. május. 11. 15:00","title":"Kóla, puska, partedli │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","shortLead":"Egyikük súlyos büntetést is kapott már.","id":"20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"a3a15e6a-2ea6-4e5a-b002-ccf2fe12e3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-MNB-bennfentes-kereskedelem","timestamp":"2025. május. 10. 09:25","title":"Magyar Péter mellett hat másik személlyel szemben nyomoz az MNB bennfentes kereskedelem gyanúja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb","c_author":"Nyusztay Máté ","category":"360","description":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást is. Az egy dolog, hogy megtizedelnék a NASA-t, kukáznák a középtávú holdprogramot, a Nemzetközi Űrállomást, továbbá az egyetlen űrhajót, amit a NASA végre ki tudott izzadni – csakhogy félő, hogy ezzel gyakorlatilag átpasszolják az USA űrbeli dominanciáját Kínának.","shortLead":"Vártuk, mégsem sejtettük, hogy ennyire drámai lesz, amikor a Trump-Musk-dodzsem ámokfutása eléri az amerikai űrkutatást...","id":"20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df9f3dba-ac70-475d-b944-e1330d9e8afb.jpg","index":0,"item":"093d9c43-01d8-4847-99ad-0b8660fd4879","keywords":null,"link":"/360/20250511_nasa-koltsegvetes-urkutatas-mars-hold-spaceX-starship-donald-trump-elon-musk-doge","timestamp":"2025. május. 11. 19:30","title":"Most ért be Elon Musk törleszkedése: Trump beszántaná a NASA-t és tálcán kínálná fel a Holdat Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c4f3c2e-f4db-4af1-9525-347eb01cb227","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, Prevost és Parolin bíborosok fej fej mellett álltak a szavazásban, de néhány óra alatt az amerikai megszerezte a kétharmados többséget.","shortLead":"Úgy tűnik, Prevost és Parolin bíborosok fej fej mellett álltak a szavazásban, de néhány óra alatt az amerikai...","id":"20250510_Amerikai-biborosok-XIV-Leo-konklave-Robert-Prevost-Pietro-Parolin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c4f3c2e-f4db-4af1-9525-347eb01cb227.jpg","index":0,"item":"b061f41c-43e3-4e2e-8f27-85674aae3ecb","keywords":null,"link":"/elet/20250510_Amerikai-biborosok-XIV-Leo-konklave-Robert-Prevost-Pietro-Parolin","timestamp":"2025. május. 10. 13:40","title":"Amerikai bíborosok árulták el, hogyan döntött XIV. Leó mellett a konklávé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","shortLead":"Az új cég neve vérvirágot jelent. Véletlen? Aligha.","id":"20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbbd6632-6b05-436b-8fd3-a25f46fdcbad.jpg","index":0,"item":"c0c6b280-e875-4702-85ac-a5d639750fea","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_elizabeth-holmes-theranos-billy-evans-cegalapitas","timestamp":"2025. május. 11. 18:27","title":"Emlékszik még a világ legnagyobb kamustartupjára? A börtönben ülő alapító társa most ugyanolyan céget gründol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez igazítanák.","shortLead":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez...","id":"20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"bc5c0e92-1dff-4256-91dd-9c7205aaa600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","timestamp":"2025. május. 10. 08:03","title":"Újítás a Netflixen: ugyanahhoz a filmhez vagy sorozathoz mindenki más-más előzetest lát majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]