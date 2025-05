Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű bestsellere alapján forgatott a francia rendező, Laetitia Colombani. ","shortLead":"A világ különböző pontjain élő három nő sorsa kapcsolódik össze A hajfonat című filmben, amelyet saját, világsikerű...","id":"20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6f6cf888-8dff-4cab-965c-9fc495feab1f.jpg","index":0,"item":"009c2099-b844-469f-acbc-039727883729","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-egybefonva-konyv-film-noi-sorsok-hajkereskedelem","timestamp":"2025. május. 11. 16:30","title":"A rák magánya és a láthatatlan női munka – A hajfonat hősei folyamatos harcban állnak az idővel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","shortLead":"A Threadsre sem ússza meg a videós reklámokat, hamarosan már ezekkel is találkozhat majd a posztok pörgetése közben.","id":"20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e9b55dd-ea4c-4575-b016-7f01c4538a03.jpg","index":0,"item":"2173e39b-30a5-4097-8019-72cd39301f33","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_meta-threads-videos-hirdetesek-teszt","timestamp":"2025. május. 11. 14:03","title":"Videós reklámok özöne ömlik hamarosan a felhasználókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","shortLead":"A folyószámlahiteleknél kilenc hónapja, a hitelkártyáknál 2022 novembere óta folyamatosan növekedik a tartozásállomány.","id":"20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f880daae-717b-45cb-b271-20d75a5b9f47.jpg","index":0,"item":"f6ce1ba2-56f1-4fcd-8b08-8b7c065c198b","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_A-magyarok-jelentos-resze-eladosodott-a-napi-kiadasok-fedezese-miatt-oriasi-hitelkartya-tartozast-gorgetnek","timestamp":"2025. május. 11. 13:26","title":"A magyarok jelentős része eladósodott a napi kiadások fedezése miatt, óriási hitelkártya-tartozást görgetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen magyargyűlölő, korábban az úzvölgyi temetőben magyar sírokat gyalázó George Simion román elnökjelöltnek – írta Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke Facebook-bejegyzésében.","shortLead":"Orbán Viktor egészen megdöbbentő módon, az 1000 éves Tihanyi Apátságból küldött támogató üzenetet a szélsőségesen...","id":"20250510_Magyar-Peter-szerint-Orban-Viktor-elarulta-a-kulhoni-magyarokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a59f94-dee9-4175-8088-61cc32f2e5f4.jpg","index":0,"item":"020fb024-2f4c-454c-8598-e72b6ad7c5a0","keywords":null,"link":"/itthon/20250510_Magyar-Peter-szerint-Orban-Viktor-elarulta-a-kulhoni-magyarokat","timestamp":"2025. május. 10. 15:08","title":"Magyar Péter szerint Orbán Viktor elárulta a külhoni magyarokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket többé, hogy magukra vonják Amerika haragját – írja állásfoglalásában az osztrák lap.","shortLead":"Az európai ultranacionalistáknak immár nem kell szégyenkezve elhallgatniuk, miről fantáziálnak. Nem fenyegeti őket...","id":"20250511_Die-Presse-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a80ff9c8-457b-467e-a3e4-fa65fa1d539d.jpg","index":0,"item":"f6e3ff57-2929-422b-b207-9b04e9c6b57a","keywords":null,"link":"/360/20250511_Die-Presse-lapszemle","timestamp":"2025. május. 11. 09:00","title":"Die Presse-vezércikk: Jöhetnek a Trump- és Putyin-utánzók, Orbán is köztük lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","shortLead":"A papírforma érvényesült a jégkorong-világbajnokság első fordulójában, a Németország-Magyarország összecsapáson. ","id":"20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0002010d-d985-4aad-a93c-2852bc6c1874.jpg","index":0,"item":"2761bae8-a3bd-47bd-b999-7a50e3abd11f","keywords":null,"link":"/sport/20250510_Gyozott-Nemetorszag-a-magyar-jegkorong-valogatott-ellen","timestamp":"2025. május. 10. 19:05","title":"Győzött Németország a magyar jégkorong-válogatott ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később egyedi igények alapján apránként felépíthető. Szakember nem szükséges, csak egy kis tervezés. Teszten a Meross kütyüi.","shortLead":"Tévhit, hogy az otthon okosítása drága: néhány tízezer forinttal már el lehet indulni, a teljes rendszer aztán később...","id":"20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28a26336-64a4-4760-a3e7-2cff054a15fa.jpg","index":0,"item":"3c344fa8-cd6b-4bf1-8fe7-628b5bb274e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250511_olcso-okosotthon-rendszer-meross-hub-jelenletszenzor-ora-homero-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 11. 20:03","title":"20 ezer forinttal van értelme beszállni a lakásokosításba?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]