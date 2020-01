Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dd0addd8-8a24-40e3-8914-be8320ea2f37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sokkal jobb az élmény, ha lényegében tényleg egy Volkswagenben ülünk. ","shortLead":"Sokkal jobb az élmény, ha lényegében tényleg egy Volkswagenben ülünk. ","id":"20200124_Nem_mindenkinek_eleg_csak_egy_sima_kormany_szimulatorozni__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd0addd8-8a24-40e3-8914-be8320ea2f37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26c2fb25-c42a-42b2-b958-ea1051306c98","keywords":null,"link":"/cegauto/20200124_Nem_mindenkinek_eleg_csak_egy_sima_kormany_szimulatorozni__video","timestamp":"2020. január. 25. 06:38","title":"Nem mindenkinek elég csak egy kormány és egy monitor szimulátorozni – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda Európa-bajnokság - jelentette ki Kocsis Máté, a magyar szövetség (MKSZ) elnöke szombaton Stockholmban.","shortLead":"Nem igényel infrastrukturális beruházást Magyarországon a 2024-es magyar-osztrák-svájci közös rendezésű női kézilabda...","id":"20200125_Nem_kell_uj_kezicsarnokot_epiteni_a_2024es_Ebre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98954827-f82d-412d-a63d-d06c32181f9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f912b895-19ab-4019-913e-d9323db1bcce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200125_Nem_kell_uj_kezicsarnokot_epiteni_a_2024es_Ebre","timestamp":"2020. január. 25. 19:05","title":"Nem kell új kézicsarnokot építeni a 2024-es Eb-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","shortLead":"Két napot kapott a két orosz diplomata, hogy elhagyják az ország területét.","id":"20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=72658898-a5dc-4e1e-abd4-e14edc526170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3320a7b5-3fa6-4dc9-9375-3648e481f25c","keywords":null,"link":"/vilag/20200124_Bulgaria_kiutasitott_ket_orosz_diplomatat_akiket_kemkedessel_vadolnak","timestamp":"2020. január. 24. 20:38","title":"Bulgária kiutasított két orosz diplomatát, akiket kémkedéssel vádolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos szelvény nem volt a hatos lottón, az öttalálatosok 325 ezer forintot fizetnek.

