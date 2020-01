Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","shortLead":"A szolgáltatószektor nagyon gyorsan le tud állni, ha az emberek megijednek és otthon maradnak.","id":"20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=97e6af7f-38c5-4519-8be5-dea101e5dc4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a94b1c4d-ef1c-449f-b2a8-807fa7917f2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Zsiday_a_koronavirusrol_Mar_a_felelem_is_eleg_a_gazdasag_visszaesesehez","timestamp":"2020. január. 28. 17:12","title":"Zsiday a koronavírusról: Már a félelem is elég a gazdaság visszaeséséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt ugyanaz.","shortLead":"Hosszú szünet után visszatért a rövid videóiról ismert Vine – csak már Byte néven. A platform és cél viszont maradt...","id":"20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9e07efa8-20b8-4518-bb13-ff285a621218&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a700ae-92c9-4a0f-9d35-54ea38d1b29b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_vine_byte_videos_alkalmazas_tiktok","timestamp":"2020. január. 27. 17:18","title":"Már letöltheti az appot, ami a TikTok és az Instagram kihívója szeretne lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","shortLead":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","id":"20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b66c09-698a-441e-888d-654d1fd9eba1","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","timestamp":"2020. január. 29. 05:31","title":"Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak száma egy nap alatt 81-ről 106-ra emelkedett. A fertőzést már Németországban is kimutatták.\r

","shortLead":"Újabb 25 beteg vesztette életét Kínában hétfő estig koronavírus okozta tüdőgyulladás miatt, így a ragály halottainak...","id":"20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf0318b-ff98-4b0d-9d61-fc5753fac239","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_koronavirus_kina_kanada_nemetorszag_tudogyulladas_jarvany","timestamp":"2020. január. 28. 05:29","title":"Koronavírus: tovább nőtt a halottak száma, Németországban is megjelent a kórokozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","shortLead":"Az olajfolt kilométeres hosszúságú lehet. A Petőfi hídnál is látták.","id":"20200128_olajfolt_duna_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14fe99c5-ba25-4c33-90fc-b456f16e70ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16a4ae86-6151-42fb-b2de-ec0dbc84a1d1","keywords":null,"link":"/elet/20200128_olajfolt_duna_budapest","timestamp":"2020. január. 28. 18:13","title":"Hatalmas olajfoltot láttak a Dunán Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi utasok számára gyakran körülményesnek számító online utasfelvételi procedúrát.","shortLead":"Új kényelmi szolgáltatást vezetett be a Wizz Air. Aki kéri, annak légitársaság rendszere maga végzi el a kezdő légi...","id":"20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79dec512-8015-48b3-ae94-d1d28ef65c44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3037a920-d449-4afb-baba-d163501b4872","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_wizz_air_automatikus_utasfelvetel_dija_auto_checkin_beszallokartya_email","timestamp":"2020. január. 27. 14:45","title":"Újítás a Wizz Airnél: pénzért automatikusan elvégzi a rendszer az utasfelvételt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"vilag","description":"A Közel-Keleten mindenki nagyban játszik. Csak Európa marad ki, pedig ő lesz az áldozat.","shortLead":"A Közel-Keleten mindenki nagyban játszik. Csak Európa marad ki, pedig ő lesz az áldozat.","id":"20200128_Jaszberenyi_Sandor_Fejjel_a_homokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fa39c466-e430-422f-b890-1dc5de1e3da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9f8bd05-9d3f-4f94-9322-d0aa0ec8376f","keywords":null,"link":"/vilag/20200128_Jaszberenyi_Sandor_Fejjel_a_homokban","timestamp":"2020. január. 28. 15:50","title":"Jászberényi Sándor: Fejjel a homokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352","c_author":"Szakszon Réka","category":"360","description":"Korábban sohasem érdekelte a napi politika, most pedig sokszor heves érzelmekkel reagál rá a Széchenyi Művészeti Akadémia elnöke. A jelenleg épp a világ egyik leghíresebb múzeumában kiállító Kossuth-díjas képzőművész a HVG-nek elmondta azt is, hogy miért nem szereti eladni a műveit. Portréinterjú Maurer Dórával.","shortLead":"Korábban sohasem érdekelte a napi politika, most pedig sokszor heves érzelmekkel reagál rá a Széchenyi Művészeti...","id":"202004_maurer_dora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=14c033bc-64de-409b-a587-1764f2a11352&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abd72e65-e6d3-45c4-b85b-d4860975a862","keywords":null,"link":"/360/202004_maurer_dora","timestamp":"2020. január. 29. 11:00","title":"Maurer Dóra: \"Nehezen viselem a fenyegetettséget és a kalodát\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]