[{"available":true,"c_guid":"be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vlagyivosztok melletti Russzkij-sziget egyik öblébe, egy ott kialakítandó ideiglenes központba fogják áttelepíteni azt a csaknem száz fehér és kardszárnyú delfint, amely jelenleg egy illegális \"cetbörtön\" foglya az orosz Távol-Keleten – közölte Alekszej Gorgyejev orosz miniszterelnök-helyettes.","shortLead":"A Vlagyivosztok melletti Russzkij-sziget egyik öblébe, egy ott kialakítandó ideiglenes központba fogják áttelepíteni...","id":"20190308_oroszorszag_cetborton_balnaborton_megszuntetese_feher_es_kardszarnyu_delfinek_russzkij_sziget","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be0988c9-5b04-40f9-b241-9915592fc93e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05956ce3-ee6f-4cb1-9b02-bd12e94f3205","keywords":null,"link":"/tudomany/20190308_oroszorszag_cetborton_balnaborton_megszuntetese_feher_es_kardszarnyu_delfinek_russzkij_sziget","timestamp":"2019. március. 08. 16:03","title":"Felszámolják az orosz \"bálnabörtönt\", elszállásolják a 98 életben maradt állatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9879aa39-b571-447f-9eea-e0d336a20984","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A benzinkút biztonsági kamerái csak rögzíteni tudták a jelenetet, amint egy Subaru Impreza felborítja kútoszlopot, ami azonnal lángra kapott.","shortLead":"A benzinkút biztonsági kamerái csak rögzíteni tudták a jelenetet, amint egy Subaru Impreza felborítja kútoszlopot, ami...","id":"20190308_benzinkut_tuz_autos_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9879aa39-b571-447f-9eea-e0d336a20984&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61147b38-1f74-40b4-a12f-b6f850ece829","keywords":null,"link":"/cegauto/20190308_benzinkut_tuz_autos_video","timestamp":"2019. március. 08. 12:24","title":"Csak közelebb akart tolatni a tankolóoszlophoz, de felgyújtotta az egészet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d9d46f-f540-443d-90ac-68f4d6f1c7cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"2016 novemberében amerikai és magyar hatóságok együttesen fogták el ifjabb és idősebb Ljubisint fegyverkereskedelem miatt. 