[{"available":true,"c_guid":"1ba9d550-3c2f-48eb-a13c-6821c8e730c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A NAV-osok egy szerb autó ellenőrzésekor 1403 doboz adózatlan cigarettát találtak Röszkén.","shortLead":"A NAV-osok egy szerb autó ellenőrzésekor 1403 doboz adózatlan cigarettát találtak Röszkén.","id":"20200129_Cigivel_megtomott_auto_bukott_meg_a_roszkei_hataratkelon__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1ba9d550-3c2f-48eb-a13c-6821c8e730c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bacd455a-dd64-4ed6-a0c3-46fa6eb198b4","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Cigivel_megtomott_auto_bukott_meg_a_roszkei_hataratkelon__video","timestamp":"2020. január. 29. 10:41","title":"Cigivel megtömött autóval buktak le a röszkei határátkelőn – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez. Azért döntöttek így, mert az utolsónak tervezett csomagban ők maguk rontottak el valamit.","shortLead":"Saját magát bírálta felül a Microsoft, amikor mégis kiadott egy (utolsó) frissítést a már nyugalmazott Windows 7-hez...","id":"20200128_microsoft_windows_7_hatterkep_hiba_bug_frissites_javitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=147f1a00-b851-4691-8ca9-09783c1fb654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11be2719-4c7a-4d09-b92d-c7454f874c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_microsoft_windows_7_hatterkep_hiba_bug_frissites_javitas","timestamp":"2020. január. 28. 08:03","title":"Akkora hiba került az utolsó Windows 7-frissítésbe, hogy mégis ingyen kijavítja a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","shortLead":"Állatorvosok felügyelték a procedúrát, és végül sikerült megmenteni az állatot.","id":"20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd2ec75b-ea28-4047-b459-a4926b4ed5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a7a288-93e1-4792-9cd4-3985448ec206","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_honapig_uritette_magabol_egy_teknos_a_muanyag_szemetet","timestamp":"2020. január. 28. 11:29","title":"Egy hónapig ürítette magából egy teknős a műanyag szemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417777db-94cc-4d68-97fc-98a31a12828d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai Vuhan városából indult új vírussal megfertőzödtek száma is látható azon a térképen, amely (nagyjából) valós időben követi a kórokozó terjedését.","shortLead":"A kínai Vuhan városából indult új vírussal megfertőzödtek száma is látható azon a térképen, amely (nagyjából) valós...","id":"20200127_kina_vuhan_koronavirus_terjedese_terkep_fertozes_2019_ncov","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417777db-94cc-4d68-97fc-98a31a12828d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a8c89ca-711b-493a-a55d-b89baa01ca96","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_kina_vuhan_koronavirus_terjedese_terkep_fertozes_2019_ncov","timestamp":"2020. január. 27. 15:23","title":"Ezen a térképen folyamatosan követheti, merre fertőz a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt további 25 beteg halt meg.","shortLead":"Egy nap alatt további 25 beteg halt meg.","id":"20200129_Koronavirus_mar_132_halott_es_kozel_hatezer_fertozott_Kinaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8844bf1b-837c-42a4-b3a4-b63153d2e7b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02611f15-a4a7-472c-a8c1-09db89edb873","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Koronavirus_mar_132_halott_es_kozel_hatezer_fertozott_Kinaban","timestamp":"2020. január. 29. 05:20","title":"Koronavírus: már 132 halott és közel hatezer fertőzött Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c2cd04-a04c-4c81-a1ed-01252ccc3126","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Avast nem csak külföldön népszerű, a magyar internetezők is szívesen telepítik számítógépeikre. Most derült ki, hogy a szoftver eladja a felhasználók böngészési előzményeit.\r

","shortLead":"Az Avast nem csak külföldön népszerű, a magyar internetezők is szívesen telepítik számítógépeikre. Most derült ki...","id":"20200128_avast_virusirto_felhasznaloi_adat_bongeszesi_elozmenyek_eladasa_ertekesitese_jumpshot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85c2cd04-a04c-4c81-a1ed-01252ccc3126&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a455214-1d06-4e1b-bdcd-e040a62c8298","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_avast_virusirto_felhasznaloi_adat_bongeszesi_elozmenyek_eladasa_ertekesitese_jumpshot","timestamp":"2020. január. 28. 15:03","title":"Ha Avast vírusirtó dolgozik a gépén, jobb, ha elolvassa a kisbetűs megjegyzéseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","shortLead":"Egy érdekes pop-up kamerás megoldást találtak ki a Xiaomi mérnökei.","id":"20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26e059ec-41c1-473a-bb2c-a0ff848352cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38d3d4a1-486d-4d24-b2eb-20d4bc807a0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200127_xiaomi_szabadalom_popup_kamera","timestamp":"2020. január. 27. 14:03","title":"Hét kameráról álmodik a Xiaomi, és mind a keretből bújna elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","shortLead":"Épülhetünk, növekedhetünk általa. De csak idővel.","id":"20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56e1db43-3e37-4686-9361-e366510b7b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44321d84-59ad-4edf-8dc4-1b4364e62e0b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200128_Ha_nem_szakad_bele_tenylegesen_a_szivunk_a_szakitas_a_javunkat_szolgalhatja","timestamp":"2020. január. 28. 12:15","title":"Ha nem szakad bele ténylegesen a szívünk, a szakítás a javunkat szolgálhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]