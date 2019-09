Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"62d521c9-0f05-44f1-8774-7aa66925ef22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pedig azt hittük, a Twitter Trump hazai pályája.","shortLead":"Pedig azt hittük, a Twitter Trump hazai pályája.","id":"20190924_Greta_Thunberg_trump_twitter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=62d521c9-0f05-44f1-8774-7aa66925ef22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c65143c-3f53-4be0-b5c2-887cbe2c583b","keywords":null,"link":"/elet/20190924_Greta_Thunberg_trump_twitter","timestamp":"2019. szeptember. 24. 18:20","title":"Greta Thunberg úgy szólt vissza Trumpnak, hogy majdnem megsajnáltuk szegény elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni, mitől keletkezett a modulon a sérülés.","shortLead":"Egy évvel azután, hogy kiderült, a Nemzetközi Űrállomáshoz csatlakoztatott Szojuz űrhajó lyukas, még mindig nem tudni...","id":"20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbeb2a90-739a-4351-bb41-d9aef14f1079","keywords":null,"link":"/tudomany/20190924_nemzetkozi_urallomas_szojuz_msz_09_nasa_roszkozmosz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 20:03","title":"Az oroszok tudják, de titkolják, mitől lyukadt ki a Szojuz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Soha nem bővült még olyan gyors ütemben a Windows 10 felhasználói tábora, mint idén. A Microsoft számításai szerint jövő tavasszal már 1 milliárd eszközön futhat az operációs rendszer. A Microsoft számításai szerint...","id":"20190925_microsoft_windows_10_operacios_rendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd5237b-a2f3-4c3d-91a8-a8107a543107","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_microsoft_windows_10_operacios_rendszer","timestamp":"2019. szeptember. 25. 19:03","title":"Kilőtt a Windows 10","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f43cd21-7b6d-4089-9e7e-7637fa85418b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövőben egy kínai egyetem is helyet kaphat Magyarországon.","shortLead":"A jövőben egy kínai egyetem is helyet kaphat Magyarországon.","id":"20190924_budapest_belgrad_vasutvonal_kina_tamogatas_szijjarto_peter_hitel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f43cd21-7b6d-4089-9e7e-7637fa85418b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ece55f7a-1d43-43b0-9a08-6aed4a40f00b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190924_budapest_belgrad_vasutvonal_kina_tamogatas_szijjarto_peter_hitel","timestamp":"2019. szeptember. 24. 10:55","title":"Felgyorsítják Szijjártóék a Budapest–Belgrád-vasútvonal előkészítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön kiállítás nyílik belőlük.","shortLead":"Az idei Design Hét Budapest fesztiválon az érdeklődők a HVG Extra Pszichológia címlapjaival is találkozhatnak: külön...","id":"20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=936ed3ce-e11e-45d9-8009-47130e93d6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7917b17-aab0-4f76-84b3-05a52252f10b","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190924_Pszichologia_is_lesz_a_Design_Heten","timestamp":"2019. szeptember. 24. 12:15","title":"Pszichológia is lesz a Design Héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","shortLead":"Soproni parkolókban szedte fel a kuncsaftokat a nő, egyiküknek a bankkártyáját is ellopta.","id":"20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=337f0649-0d96-4607-92ca-e82034d2a099&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b9e6481-0fea-440a-863c-f4928e133f4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190924_magyar_prostitualt_osztrak_ferfi_lopas_rendorseg_sopron","timestamp":"2019. szeptember. 24. 09:08","title":"Három osztrák férfit is meglopott egy magyar nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rostavizsga élménye máig élénken él a 95-ben végzett színészosztály tagjaiban. Az Osztálytalálkozó című dokumentumfilmben mesélnek a legendás mestereikről és a legendás beszólásaikról is. A Doku360-ban a filmet sorozatként tálaljuk, a második epizód a cikkben elérhető. Az Osztálytalálkozó című...","id":"20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33bdc24b-a713-4e49-a592-733066de3981&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37b84e09-ae13-433d-a035-5885b21eb638","keywords":null,"link":"/360/20190923_Osztalytalalkozo_masodik_resz","timestamp":"2019. szeptember. 24. 19:00","title":"Doku360: Füves cigi mentette meg a vizsgadarabot Schell Juditéknál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","shortLead":"Két évvel ezelőtt sem vehettek részt az orosz atléták.","id":"20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ed237c1-5b10-4af2-bdc6-06722276c505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32b23242-3e34-4249-bb88-9225d7dcfba0","keywords":null,"link":"/sport/20190923_orosz_sportolok_atletika_vb_dopping_eltiltas","timestamp":"2019. szeptember. 23. 21:43","title":"Az oroszok megint nem indulhatnak az atlétika-vb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]