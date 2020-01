Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","shortLead":"A gyártó új típusából két gép is lezuhant. ","id":"20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6dd8a7d4-6e37-45fc-99c5-f16b914e3b85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2afcfc3d-9dba-47c5-832c-f52b84d0e073","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_boeing_737_max_veszteseg_legikatasztrofa","timestamp":"2020. január. 29. 17:58","title":"Gigantikus összeget bukott a Boeing a 737 MAX-ok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b25915-c38f-42e5-bafe-51b5939604c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Csak úgy meglepetésszerűen letakarítják egymás autóját.","shortLead":"Csak úgy meglepetésszerűen letakarítják egymás autóját.","id":"20200127_Ilyen_a_kozuti_agresszio_kanadai_modra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5b25915-c38f-42e5-bafe-51b5939604c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43a7f293-643a-4789-80f7-6205cba533da","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_Ilyen_a_kozuti_agresszio_kanadai_modra","timestamp":"2020. január. 28. 04:05","title":"Ilyen a közúti „agresszió” kanadai módra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miért migránsmentes Ditrót akarnak, miért nem inkább családon belüli erőszaktól mentes Ditrót – kérdezte a polgármester.","shortLead":"Miért migránsmentes Ditrót akarnak, miért nem inkább családon belüli erőszaktól mentes Ditrót – kérdezte a polgármester.","id":"20200129_Gyergyoditro_polgarmestere_Osszekevertek_a_migraciot_a_vendegmunkaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=faf43889-f85c-48fc-ac7d-41a2d4c05715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4f1290f-e699-4a02-a722-a0fd1d2de42e","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyergyoditro_polgarmestere_Osszekevertek_a_migraciot_a_vendegmunkaval","timestamp":"2020. január. 29. 18:46","title":"Gyergyóditró polgármestere: Összekeverték a migrációt a vendégmunkával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás is jöhet a boltokban.","shortLead":"Az Európa éléskamrájaként emlegetett Almeríában komoly károkat okozott a múlt heti vihar. Akár 50 százalékos drágulás...","id":"20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=750e0788-6b04-42b0-987d-662b6a9b0a15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e89764-a483-4503-a97a-7eb0f4ec4db7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200128_Szetverte_a_spanyol_foldeket_a_vihar_dragulas_varhato_a_zoldsegpiacokon","timestamp":"2020. január. 28. 15:45","title":"Komoly zöldségdrágulás jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvárig robbant a \"kommunikációs atombomba\".","shortLead":"A brit bulvárig robbant a \"kommunikációs atombomba\".","id":"20200128_Magyar_siker_Schobert_Norbertrol_irt_a_brit_Mirror_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aca56d6-8457-4f16-b350-21e71ba2ed77","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Magyar_siker_Schobert_Norbertrol_irt_a_brit_Mirror_is","timestamp":"2020. január. 28. 11:14","title":"Magyar siker: Schobert Norbertről írt a brit Mirror is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új telefonnal.","shortLead":"Függetlenné vált a Xiaomitól a POCO, és – ahogy az várható volt – az új mobilmárka hamarosan ki is rukkol egy új...","id":"20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee394f20-f671-4ae2-acf4-60da423c167c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d58ea3b-8969-413c-a5aa-f62a5e6323fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_xiaomi_poco_x2_uj_telefon","timestamp":"2020. január. 28. 10:03","title":"Megvan, mikor érkezhet a Xiaomiból \"kiugrott\" új mobilmárka első saját készüléke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c097536a-1856-42e2-986c-4ec7515ecba4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung Galaxy Note család fontos jellemzője a hozzá adott érintőtoll. Úgy hírlik, a Motorola is ilyen telefont készítene.","shortLead":"A Samsung Galaxy Note család fontos jellemzője a hozzá adott érintőtoll. Úgy hírlik, a Motorola is ilyen telefont...","id":"20200128_motorola_telefon_erintotoll_ceruza","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c097536a-1856-42e2-986c-4ec7515ecba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb208822-eed1-4a2a-848d-cc955014cfe6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_motorola_telefon_erintotoll_ceruza","timestamp":"2020. január. 28. 14:03","title":"Olyan telefont készít a Motorola, mint amilyen a Samsungnak is van?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","shortLead":"Elitgimnáziumok igazgatói azt kérték, hogy ne lépjen életbe idén az új Nemzeti alaptanterv.","id":"20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d75cbcbb-8675-4762-8dbc-918f3cc19db3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e9b5b65-3d69-4b63-930e-4069c0af927c","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Elitgimnazium_NAT_EMMI","timestamp":"2020. január. 28. 09:14","title":" Válaszra sem méltatta az elitgimnáziumok igazgatóit az Emmi, amikor a NAT-ról érdeklődtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]