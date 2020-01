Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d7a9d3a-3ea5-4807-89d6-f9f0e3ec6ab1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"És még társadalmi üzenete is van.","shortLead":"És még társadalmi üzenete is van.","id":"20200127_A_vagina_illatu_gyertya_utan_itt_a_penisz_illatu_gyertya","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d7a9d3a-3ea5-4807-89d6-f9f0e3ec6ab1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35d278bc-68a6-48ca-8d6c-68f55b7432f5","keywords":null,"link":"/elet/20200127_A_vagina_illatu_gyertya_utan_itt_a_penisz_illatu_gyertya","timestamp":"2020. január. 27. 15:47","title":"A vagina illatú gyertya után itt a pénisz illatú gyertya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek iskolaérettségéről, ám az eddigi adatok alapján a kérelmek nagy részét mégis továbbküldik az egyébként is túlterhelt pedagógiai szakszolgálatoknak. Ez abból a szempontból jó, hogy így legalább szakértő nézi meg a gyereket ahelyett, hogy pusztán papírok alapján döntenének a sorsáról, de ettől még nagy problémák vannak a rendszerrel. Hátrányosabb helyzetű térségekben sokan azt sem tudják, hogy kérvényt kellett volna beadniuk, így akkor is iskolába küldik az óvodásokat, ha még nem lenne itt az ideje. ","shortLead":"Többek között a nagyobb hatékonysággal indokolta a kormány, hogy idén már az Oktatási Hivatal dönt a gyerekek...","id":"20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b031c86d-7f5b-4090-a3b4-2e7e6929e2e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec19f42-1c4a-47f7-9641-0d3a375dc541","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_oktatasi_hivatal_emmi_altalanos_iskola_reform","timestamp":"2020. január. 28. 06:30","title":"Sok szülőnek fogalma sincs, mit csináljon – döcögve indul a kormány oktatási reformja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","shortLead":"Közel járunk a történelmi mélyponthoz.","id":"20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb203d32-8961-479c-b1a1-bbf212600f22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a209b020-ea75-4733-96d1-3fe5d1482aa7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_Ujra_337_forint_egy_euro","timestamp":"2020. január. 27. 13:08","title":"Újra 337 forint egy euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","shortLead":"A Samsung SDI maga döntött az intézkedésekről a koronavírus terjedése miatt.","id":"20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=16276c24-4528-43e7-8912-5df15253babf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa64979-7cf8-4bfa-b3b8-18854f6e373a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200127_karanten_orvosi_vizsgalat_god_samsung_gyar_kinai_munkasok","timestamp":"2020. január. 27. 17:15","title":"Karanténba zárják, megvizsgáltatják a gödi Samsung-gyárban dolgozó kínai munkásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c5f037-b46c-41ae-a8f2-8557c4adfa54","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet.","shortLead":"A helikopternek a leszállást jelző reflektora lobbantott lángra kiszáradt füvet.","id":"20200129_Oltasban_segito_helikopter_okozott_ujabb_tuzet_Ausztraliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=53c5f037-b46c-41ae-a8f2-8557c4adfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01d2be83-558a-4149-b475-3f737b8b1fe6","keywords":null,"link":"/vilag/20200129_Oltasban_segito_helikopter_okozott_ujabb_tuzet_Ausztraliaban","timestamp":"2020. január. 29. 05:28","title":"Oltásban segítő helikopter okozott újabb tüzet Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap a templomból.","shortLead":"Kezet fogtunk, láttam, hogy korábban keresztet vetett, mert a homlokán még csillogott a szentelt víz – mondta a pap...","id":"20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c24e884-06b4-48aa-9775-4223e5e98854&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"231237f7-9872-459a-a7da-dae7998a2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20200129_Templomban_imadkozott_halala_elott_Kobe_Bryant","timestamp":"2020. január. 29. 07:31","title":"Templomban imádkozott halála előtt Kobe Bryant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt XC40 divatterepjáró lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatának első példányait az év végén vehetik át a vásárlók.","shortLead":"A kompakt XC40 divatterepjáró lokálisan zéró károsanyag-kibocsátású változatának első példányait az év végén vehetik át...","id":"20200127_mar_rendelheto_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_p8_awd","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e664fb25-631a-40ab-9a35-66bee4c56d2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71474423-46d2-4a31-bb11-cd79f0d66214","keywords":null,"link":"/cegauto/20200127_mar_rendelheto_az_elso_tisztan_elektromos_volvo_xc40_recharge_p8_awd","timestamp":"2020. január. 27. 16:21","title":"Már rendelhető az első tisztán elektromos Volvo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","shortLead":"Az újonnan kiépülő vasúti pálya 250-350 km/h-s sebességet is lehetővé tehet.","id":"20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5a5151f-ba58-4e10-81c4-fe88bbdb6da9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"10269dfc-64b3-40ec-89ce-b3419fa27c44","keywords":null,"link":"/kkv/20200129_Gyorsvasut_epulhet_Budapest_es_Kolozsvar_kozott","timestamp":"2020. január. 29. 08:05","title":"Gyorsvasút épülhet Budapest és Kolozsvár között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]