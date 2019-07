Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a5875578-4201-4395-9741-412eba19e8a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fiatal, nő, háromgyerekes anya, szereti a focit, és a végletekig lojális – a HVG bemutatja Orbán Viktor tökéletes jelöltjét az igazságügyi miniszteri posztra.\r

\r

","shortLead":"Fiatal, nő, háromgyerekes anya, szereti a focit, és a végletekig lojális – a HVG bemutatja Orbán Viktor tökéletes...","id":"20190703_Lojalitas_es_dekazas__igy_kerult_Varga_Judit_a_miniszteri_barsonyszekbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a5875578-4201-4395-9741-412eba19e8a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a050c07f-4fed-4c77-a981-e08da0f12500","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Lojalitas_es_dekazas__igy_kerult_Varga_Judit_a_miniszteri_barsonyszekbe","timestamp":"2019. július. 03. 12:19","title":"Lojalitás és dekázás – így került Varga Judit a miniszteri bársonyszékbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf","c_author":"Nagy Iván László","category":"kultura","description":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem részt a VOLT Fesztiválon, ami az új helyszín hátulütői ellenére is fergeteges élmény volt.","shortLead":"Szkeptikusan mentem, hívőként jöttem el: budapesti, Szigeten szocializálódott fiatalként egy soproni társaságban vettem...","id":"20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d4ee6933-eace-44cf-8882-ddbe6afbfcdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb12a03-fc94-4e0b-a239-b4e056d3a66f","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_volt_fesztival_utikalauz_kezdoknek","timestamp":"2019. július. 01. 17:52","title":"VOLT Fesztivál útikalauz kezdőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A rejtélyes tárgy mibenlétére most egy elég prózai magyarázatot adtak. ","shortLead":"A rejtélyes tárgy mibenlétére most egy elég prózai magyarázatot adtak. ","id":"20190702_Most_tanulmanyban_cafoltak_hogy_idegen_lenyek_jottek_volna_a_bizarr_aszteroidaval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86ac7207-dbc3-4b77-bbcc-b31a12b6879d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2043ccc-b6c8-47eb-84a5-518b17bf994c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_Most_tanulmanyban_cafoltak_hogy_idegen_lenyek_jottek_volna_a_bizarr_aszteroidaval","timestamp":"2019. július. 02. 12:33","title":"Most tanulmányban cáfolták, hogy idegen lények jöttek volna a bizarr aszteroidával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","shortLead":"A lényeg, hogy valamilyen zajt adjon ki, amivel felhívja magára a figyelmet.","id":"20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28434d13-8001-44ff-9296-f5c60cded274&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d83a826e-83c1-4bd4-9d89-0bf4a63231e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190630_Holnaptol_minden_uj_tipusu_villanyauto_csipog_huhog_vagy","timestamp":"2019. július. 01. 17:48","title":"Mától minden új típusú villanyautó csipog, huhog, vagy akár zenél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c42603e-f766-4233-ba24-22e2a405862c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Arról már korábban is hallottunk, hogy többféle összehajtható telefont is készít a Samsung. A második menetre hamarosan sor kerülhet, és a dél-koreai gyártó akár meg is előzheti a Huaweit.","shortLead":"Arról már korábban is hallottunk, hogy többféle összehajtható telefont is készít a Samsung. A második menetre hamarosan...","id":"20190702_ujabb_samsung_osszehajthato_telefonok_erkezhetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c42603e-f766-4233-ba24-22e2a405862c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc4f9621-efca-43e4-a80c-01cf6dce2cf7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190702_ujabb_samsung_osszehajthato_telefonok_erkezhetnek","timestamp":"2019. július. 02. 14:03","title":"Még nem is árulják a Galaxy Foldot, de már újabb Samsung összehajtható telefonokról hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86","c_author":"Szlavkovics Rita","category":"kkv","description":"Medgyesegyházán egyelőre még nem szedik a dinnyét, csak rágják a körmüket, mennyiért kel el majd a termés. Technológiában többen már ott vannak, ahol a spanyolok, de sokan feladták az örökös háborúskodásra berendezkedett dinnyetermelést. Aki beáll a versenybe, az talpon maradhat.","shortLead":"Medgyesegyházán egyelőre még nem szedik a dinnyét, csak rágják a körmüket, mennyiért kel el majd a termés...","id":"20190702_medgyesegyhaza_dinnye_mezogazdasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7978cafb-11b0-4938-bfe1-2a124cabfe86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec88f775-bd9d-4380-82fd-65b954c832da","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_medgyesegyhaza_dinnye_mezogazdasag","timestamp":"2019. július. 02. 17:30","title":"Drágább lehet idén a békési dinnye, a gazdák mégis aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne a beruházást finanszírozni.","shortLead":"Egyelőre nem kötelező a visszasajtolókat megépíteni, nem is nagyon teszik, pedig uniós forrásból is lehetne...","id":"20190703_termalviz_visszasajtolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=755e09a2-ead8-47a0-939e-e08ab1844d18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92597035-14aa-4d34-941f-1efed813e840","keywords":null,"link":"/kkv/20190703_termalviz_visszasajtolas","timestamp":"2019. július. 03. 05:55","title":"Olcsóbb lehet a termálvíz visszasajtolása, de a legtöbben inkább fizetik a bírságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A balatoni üdülőtelep új tulajdonosainak, vagyis elsősorban a kormányfő vejének és barátjának nevében kiadott közlemény vitatja, hogy a helyiek ne használhatnák a tópartot.","shortLead":"A balatoni üdülőtelep új tulajdonosainak, vagyis elsősorban a kormányfő vejének és barátjának nevében kiadott közlemény...","id":"20190701_Club_Aliga_Tiborczek_a_dakaros_Szalay_Balazsra_mutogatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0f879e99-61d8-41d8-93e3-958330c9d617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ccd0560-927a-4089-9f3d-6aaddb6673f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190701_Club_Aliga_Tiborczek_a_dakaros_Szalay_Balazsra_mutogatnak","timestamp":"2019. július. 01. 17:25","title":"Club Aliga: Tiborczék a dakaros Szalay Balázsra mutogatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]