Magyarországon influenzajárvány van, és nem koronavírus – mondta Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkár a témában tartott sajtótájékoztatón.

15-20 ezer beteg küzd influenzával, koronavírus fertőzéssel viszont senki, és elhanyagolható a valószínűsége annak, hogy itthon valaki ilyet elkapjon.

Most már a laboratóriumi teszt is igazolta, hogy a Sanghajból érkező, lázas pilóta nem koronavírustól szenved. Horváth azt monda, a koronavírus is járványszerűen terjed, de az adatok alapján nem a legragályosabb fajtáról van szó. "Ennek terjedése kisebb mértékű, lassabb, mint a hasonló koronavírusoké." A vírust komolyan kell venni, de az államtitkár abban bízik, hogy a megfelelő megelőző intézkedésekkel meg lehet állítani a terjedését. A pánikot is el kellene kerülni:

A nyugodt, fegyelmezett viselkedés a legfontosabb. Aki lázas, jusson eszébe, hogy ma Magyarországon nagyobb esélye van annak, hogy influenzás, mint hogy a koronavírust kapta el.

A hatóságok figyelik a fertőzött országok és Magyarország közti mozgásokat, és "megfelelő figyelemmel lépnek fel". A repülőjáratok korlátozása még nem merült fel.

Müller Cecília országos tiszti főorvos arról beszélt, a reptéren alkoholos kézfertőtlenítőket helyeztek ki, amivel csökkenthető a fertőzés terjedése, de különböző tájékoztató anyagok is elérhetők, emellett kint van a Népegészségügyi Központ egyik kollégája is. A reptéri egészségügyi szolgálat beazonosítja a gyanús eseteket, de a repülőgép személyzete is jelzi számukra a gyanút. Így szűrték ki a kínai pilótát is.

Az érintett a pilótafülkében volt, térben elkülönítve az utasoktól, így számukra nem jelentett veszélyt.

Megerősítették, van elég teszt a vizsgálatok elvégzésére.