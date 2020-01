Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából építkeznénk. A városi épületek ilyen átalakításával érezhetően jobb helyzetben lenne a klímánk.","shortLead":"Évente akár több tízmillió tonna szén-dioxidtól szabadíthatnánk meg a levegőt, ha acél és cement helyett fából...","id":"20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f725b5fc-7c2c-4a99-98b6-f4d707a65967&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64898de9-13de-4124-b83c-2e2995e22ee9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_szen_dioxid_hazepites_fahaz_hazak_klimakutatas_klimavedelem","timestamp":"2020. január. 29. 16:03","title":"Ha fából építenénk házakat, nemcsak mi, hanem a Föld is fellélegezhetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, emellett pedig ártalmatlan az emberre. A módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is használható lehet.","shortLead":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat...","id":"20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71487071-9635-4c62-9756-93afd2989a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","timestamp":"2020. január. 30. 12:03","title":"A koronavírus ellen is bevethető lehet egy új \"fegyver\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5546d229-e60b-44f1-8a74-2f7aaa0f1c6c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Milyen fantasztikus élet volt itt!” – emlékezett vissza a házban töltött évekre.\r

\r

","shortLead":"„Milyen fantasztikus élet volt itt!” – emlékezett vissza a házban töltött évekre.\r

\r

","id":"20200129_Vege_Vajna_Timea_kikoltozott_a_budai_luxusvillabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5546d229-e60b-44f1-8a74-2f7aaa0f1c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96970624-0b17-4773-91c5-147e2952ba39","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Vege_Vajna_Timea_kikoltozott_a_budai_luxusvillabol","timestamp":"2020. január. 29. 09:20","title":"Vége: Vajna Tímea kiköltözött a budai luxusvillából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az iPhone-ok nem tartoznak az olcsó telefonok közé, azonban az Apple felújítási programjának keretében olcsóbban is el lehet érni ezeket az eszközöket.","shortLead":"Az iPhone-ok nem tartoznak az olcsó telefonok közé, azonban az Apple felújítási programjának keretében olcsóbban is el...","id":"20200129_iphone_xs_max_apple_felujitasi_program","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=953cc33c-88bc-45c1-97b7-50bca1841f7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da669721-cda8-4e57-92d3-7222181c1ebd","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_iphone_xs_max_apple_felujitasi_program","timestamp":"2020. január. 29. 10:33","title":"Van, ahol most már olcsóbban lehet hozzájutni iPhone-okhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A szakemberek ingyen legyártottak egy autópálya-matricát értékesítő rendszert, amit eredetileg 401 millió koronáért pályáztatott meg Csehország. Ebből hatalmas vita lett.","shortLead":"A szakemberek ingyen legyártottak egy autópálya-matricát értékesítő rendszert, amit eredetileg 401 millió koronáért...","id":"20200129_csehorszag_informatika_korona_autopalya_matrica","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b06fd3c5-0334-4b69-bded-5b7cfd2da599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9ee03c-a519-4ec3-ae95-c1752b927cff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_csehorszag_informatika_korona_autopalya_matrica","timestamp":"2020. január. 29. 09:45","title":"Önkéntes programozók 5,2 milliárd forintot spóroltak a cseh államnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Formáld át a jövőt!\" – ez a szöveg olvasható ki a Samsung YouTube-csatornájára most felkerült videóból. A felvételt idei egyik legfontosabb sajtóeseménye előtt adta ki a gyártó.","shortLead":"\"Formáld át a jövőt!\" – ez a szöveg olvasható ki a Samsung YouTube-csatornájára most felkerült videóból. A felvételt...","id":"20200129_samsung_unpacked_februar_11_galaxy_z_flip_galaxy_s20_telefonbemutato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e1548-5a17-47c2-a79f-00919ad4d852","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_samsung_unpacked_februar_11_galaxy_z_flip_galaxy_s20_telefonbemutato","timestamp":"2020. január. 29. 11:03","title":"Sejtelmes videóval hangolódik rá februári telefonbemutatójára a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg alapító. Úgy tűnik, mától egy fokkal biztonságosabb rendszer a Facebook – de ehhez önnek is kattintania kell egy párat.","shortLead":"A közösségi oldal bekapcsolta végre a szolgáltatást, melynek érkezéséről közel két éve beszélt először Mark Zuckerberg...","id":"20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1890369d-da5e-4179-a1ce-5f139ba85d2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e688d8fc-96f7-4716-a88a-be8208010a9e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_clear_history_off_facebook_activity_funkcio_elozmenyek_torlese_facebookon_kivuli_tevekenyseg","timestamp":"2020. január. 29. 08:03","title":"Nyissa meg a Facebookot: 2 év ígérgetés után önnél is aktiválták a nyomeltüntetős funkciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó ötlet emiatt kiirtani őket. A koronavírusokkal foglalkozó magyar szakértő szerint az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló helyzethez elvezetnek, extrém ritkák. Viszont a gazdaváltást mi, emberek tettük lehetővé.","shortLead":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó...","id":"20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2d795c-0718-4b7c-b132-c0b309835697","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","timestamp":"2020. január. 29. 06:30","title":"Egy világjárvány küszöbén állunk, ez most már tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]