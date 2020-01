Tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határsértés miatt ítélték el azokat a vádlottakat, akiket a kedd hajnalban a Röszkénél történt incidens után fogtak el és állítottak bíróság elé csütörtökön. Az öt vádlott közül az első négyet a fenti vádpontban találták bűnösnek, és 1 év letöltendő börtönt kaptak, az ötödiket a zavargásban nem találták bűnösnek, ám a határ átlépésében igen, őt 10 hónap szabadságvesztésre ítélték, 2 évre felfüggesztve.

Az incidens kedden hajnalban történt: figyelmeztető lövést adott le egy biztonsági őr a röszkei közúti átkelőn, amikor azt látta, hogy több tucatnyian megközelítik a még zárva tartó állomást, akik a kapu melletti kerítést is lebontották, majd átfutottak volna magyar területre. A határon a kamerák rögzítették is a rohamot, a felvétel szerint mindösszesen három és fél percig tartott az attak.

Csütörtökön gyorsított eljárásban álltak bíróság elé azok, akiket sikerült elfogni a művelet után, kicsit hasonlóan a 2015-ös zavargáshoz, amely egyébként ugyanezen a helyszínen zajlott. Akkor is éppen azokat tudták előállítani, akik nem voltak képesek elmenekülni, a sánta, a cukorbeteg és a tolókocsiban ülő menekültet is tömegzavargásban való részvétel miatt ítélték el. Szerbiában már hónapok óta kitapintható feszültség, erről nemrég írt a hvg.hu is, és decemberben is beszámoltunk arról, hogy az egyre növekvő számban Szerbiába érkező menekültek teljes bizonytalanságban sodródnak az ország területén.

Az öt előállított menekült tárgyalásán kiderült, hogy négyüknek azért kell felelniük a tömegzavargás résztvevőjeként elkövetett tiltott határsértés miatt, mert a nagy létszám, a kerítés lebontása miatt a garázda fellépés, valamint a hangos skandálás lényegében kimeríti ezt a fogalmat.

A négy vádlott közül az egyik damaszkuszi férfi 2011-ben sérült meg városának bombázásakor, a belső szervei is károsodtak, így most katéterrel és egy műanyag edénnyel a derekán jött el a tárgyalásra. Róla még az egyik biztonsági őr is azt vallotta, hogy ült a határátkelő kapuja melletti betonon. Ő maga pedig azt állította, hogy még segítséget is kért az egyik rendőrtől, ám szerinte az belerúgott. A bíró arra volt kíváncsi, hogy miért nem beszélt erről letartóztatásakor, erre a damaszkuszi férfi azt válaszolta, hogy mivel őt vádolták bűncselekménnyel, nem gondolta, hogy a rendőr nem tehet ilyet. „Azt gondolta, hogy a rendőr belerúghat magába, ha bűncselekményt követ el?” – kérdezte a bíró. Végül a vádlott ezt az állítását visszavonta, és láthatóan már bánta is, hogy szóba hozta az ügyet. A vádlottak nem sokat beszéltek, vallomást a bíróság előtt nem tettek. Egyiküket, aki a kedd hajnalon külön utakon járt, csak a határ tiltott átlépése miatt ítélték el.

Ez utóbbi azért szokatlan, mert 2015-ben, a jogi határzár bevezetésekor - vagyis a zöldhatár átlépésének bűncselekménnyé minősítésekor - szinte naponta állították gyorsított eljárásban bíróság elé a menekülteket, akik rendre felfüggesztett börtönt kaptak és kiutasították őket az országból. Egy idő után azonban ez a gyakorlat megszűnt: 2017-től a szabályok módosítása után az elfogott határsértőket visszakísérték a határzárhoz, és egyszerűen visszalökték őket Szerbiába. Most az algír férfi mégis fennakadt a szitán, és büntetőeljárás indult ellene is.

Feszült volt a helyzet

A kedd hajnalban Röszkén, a határátkelő kapujánál történtek után a hvg.hu stábja is megkísérelte az eset körülményeit szétszálazni.

Horgoson, a határátkelő melletti kis faluban is egyre feszültebbek a helyiek, de maguk a menekültek is kilátástalannak gondolják a jövőjüket. A horgosiak az üres házaikba beköltözők miatt dühöngenek, mert a csoportok napokra bevackolják oda magukat, tüzet gyújtanak, de tartanak a meglehetősen leharcolt külsejű fiataloktól is.

Sokan egészen szélsőségesen fogalmaznak az idegenekről. Nem vállalták, hogy kameránk elé álljanak, de arról szívesen beszéltek, hogy nem nézik jó szemmel azt, hogy míg szerintük a menekültek pénzt kapnak, addig a falvakban nyomorognak a családok, főként az idős nyugdíjasok.

Maguk a különböző országokból érkezők pedig igencsak híján vannak az információknak, sokszor fogalmuk sincs arról, hol kaphatnának legalább minimális segítséget. Szerbiában 18 befogadó állomás működik, a magyar–szerb határ közelében három, Horvátország szomszédságában is három, és Romániától alig néhány kilométerre is néhány. Most ezek a táborok a zsúfoltabbak. Míg tavaly januárban a déli befogadók voltak zsúfoltabbak, addig most az északiakban vannak többen, a magyar határ közelében levő kikindiai szálláson, már egy férőhelyre akár hárman is jutnak.

Ezeket a tömegszállásokat nem szívesen veszik igénybe a menekültek, de hiába is jelentkeznének újonnan, nem is lenne hely már. Így sodródnak, Horgos mellett a Kamarás erdőben, vagy odébb, a határ mentén levő Szelevényi erdőben húzzák meg magukat. Éjjelente elhagyott házakban, vagy a szabad ég alatt alszanak, napközben meg nekiindulnak, hol buszokkal indulnak egyik településről a másikra, vagy akinek még van pénze, az taxival próbálkozik. Sokszor fogalmuk sincs, hogy merre indulhatnának, azt többen tapasztalták, hogy a horvát és a román rendőrök keményen bánnak a menekültekkel, többen a sérüléseiket is megmutatják.

Többüknek az álláspontja a hallomások és a tapasztalataik alapján, hogy még a magyar kerítésnek a legkevésbé kockázatos nekimenni, mert ott a rendőrök legfeljebb csak visszafordítják őket a határra. Mostanáig így volt.

A szerbiai minisztérium adatai szerint tavaly január és december között nagyjából ezerrel nőtt a regisztrált menekültek száma az országban, a valóságban nagy valószínűséggel a decemberi hatezer főnél jóval többen kóborolhatnak, az utóbbi hónapokban főként a magyar-szerb határ térségében.

Itt a falvakban és kisvárosokban gyakran már önvédelmi csapatok felállítását tervezik, mert úgy érzik, hogy az állam nem sok törődést mutat, ugyanakkor a rendvédelmi szervek keze is meg van kötve. A röszkei hajnali csoportos kísérlet után azok, akik visszatértek Szerbiába, Horgoson gyülekeztek egy ideig, majd délután már a kiérkező szerb rendőrök rabszállítóval vitték el őket, de egy rövid meghallgatás után a kikindiai táborhoz, és Szabadkára irányították őket, más teendőjük ott nincs. A helyi önkormányzati vezetők sem tudnak mit kezdeni a kialakult helyzettel, ahogy korábban és most is elmondta Laczkó Róbert, a térség válságstábjának koordinátora, nekik nincs is hatáskörük a menekültekkel kapcsolatosan. Most is azt szorgalmazzák, hogy egyeztessenek velük az állami szervek, egyelőre úgy tudják, hogy talán a jövő héten összeülhetnek az illetékesekkel.

A menekültek, ahogy írtuk decemberben is, csak utaznak egyik helyről a másikra, de egyre kilátástalanabb az, hogy elérhetik azt az országot, ahol az új életüket tervezték elkezdeni. Horgoson több tucatnyian várakoztak egy menetrend szerinti buszra, de az nem vette őket fel. A helyiek a falun kívül akarják őket látni, de látva az iméntit, menjenek gyalog. A mostani bűntető eljárással, és az ítélettel, nagy valószínűséggel még a magyar egérút illúziója is elillan.