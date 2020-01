Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó ellen (most még) nincs védőoltás.","shortLead":"Internetes csalók mostanra kitalálták, hogyan húzzanak hasznot a világban gyorsan terjedő Vuhan-vírusból. A kórokozó...","id":"20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f80ffad-7f6f-4b1f-b170-b7996cb1d4ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92a80eea-527e-4c0b-809c-9c02421d4fb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_koronavirus_ukrajna_atveres_ellenszer_oltoanyag","timestamp":"2020. január. 29. 12:03","title":"Koronavírus: Ukrajnában már megjelentek a kamu védőoltást árulók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","shortLead":"Az autósokat meglepte, hogy több száz juh és szamár foglalta el a sztráda hídját.","id":"20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acc689a7-e0c1-4acb-b7e9-b21e5964d0da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6820facb-75e6-4986-bb5b-73b2836734eb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_Az_autopalya_hidjan_terelte_at_egy_roman_juhasz_a_nyajat","timestamp":"2020. január. 28. 16:11","title":"Az autópálya hídján terelt át egy román juhász több száz birkát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos expedíció keretében a csendes-óceáni szigetcsoporton – jelentette be a Galápagosi Nemzeti Park (PNG).","shortLead":"A galápagosi óriásteknős két kihaltnak tekintett fajának rokonai után kutatnak a szakemberek egy tíznapos tudományos...","id":"20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0ff9aae-58e1-4402-b469-4340b2007597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"141591e0-f0dc-4573-956f-72173d729e62","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_kihalt_galapagosi_oriasteknosfajok_rokonainak_felkutatasa_expedicio","timestamp":"2020. január. 28. 09:33","title":"A tudósok elindulnak megkeresni a kihalt galápagosi óriásteknős rokonait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Jogsértően adott zöld utat a fideszes médiabirodalomnak a GVH, 2000 Starbucks zárt be Kínában. A hvg360 esti...","id":"20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cdd917d-5317-4031-8d26-59f50be0fe47","keywords":null,"link":"/360/20200129_Radar360_Orban_nem_talalkozik_a_gyongyospatai_romakkal_marad_a_Neppartban_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 29. 17:30","title":"Radar360: Orbán nem találkozik a gyöngyöspatai romákkal, marad a Néppártban a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem lehet frissíteni). Idén – úgy tűnik – nem lesz nagy változás 2019-hez képest.","shortLead":"Az Apple minden évben frissíti operációs rendszerét, és ezzel együtt jó pár régebbi telefon elavulttá válik (azaz nem...","id":"20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45bcb292-125d-4399-99d7-2785845cab65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb31853-4efd-441a-9585-7b3308930dc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_ios14_kompatibilis_iphoneok_listaja","timestamp":"2020. január. 29. 11:33","title":"Jön az iOS 14 – az ön iPhone-ját is lehet majd frissíteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","shortLead":"A több évtizedig közvetítőkocsiként szolgált jármű műszaki berendezéseit a Magyar Rádió hangmérnökei tervezték. ","id":"20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b66236a-aa38-4eb5-b0f2-a2ede6c6f99c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b13b3355-e2b3-4b6f-95ca-dabd505eefaa","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_kulonleges_ikarust_kapott_a_kozlekedesi_muzeum_magyar_radio_kozvetitokocsi","timestamp":"2020. január. 28. 13:48","title":"Különleges Ikarust kapott a Közlekedési Múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális elosztásával.","shortLead":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális...","id":"202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a66a30-d5e4-46c4-8d91-422eec041b81","keywords":null,"link":"/360/202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","timestamp":"2020. január. 28. 14:00","title":"Mire éri meg költenie az államnak? Kórházakra vagy ingyenes sportolási lehetőségekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit bulvárig robbant a \"kommunikációs atombomba\".","shortLead":"A brit bulvárig robbant a \"kommunikációs atombomba\".","id":"20200128_Magyar_siker_Schobert_Norbertrol_irt_a_brit_Mirror_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=24460cfa-f6ea-42ad-807f-18a48e348872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aca56d6-8457-4f16-b350-21e71ba2ed77","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Magyar_siker_Schobert_Norbertrol_irt_a_brit_Mirror_is","timestamp":"2020. január. 28. 11:14","title":"Magyar siker: Schobert Norbertről írt a brit Mirror is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]