[{"available":true,"c_guid":"1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az MTVA riporterének az a feladata, hogy zavarba hozza azt, akinek lejáratására a szerkesztő megbízást kapott. A cél: szerezni 30 másodperc kínos makogást, amit végtelenítve lehet ismételni. De mi történik, amikor a kiszemelt áldozatnak harminc perce van reagálni?","shortLead":"Az MTVA riporterének az a feladata, hogy zavarba hozza azt, akinek lejáratására a szerkesztő megbízást kapott. A cél...","id":"202005__mtva__lejaratas__azaldozat_visszaszol__rajtautes_eloben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c66f410-0d3f-4c2f-8c0f-80a4ae4dba54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ef5f0a3-fb3c-4956-b33c-bac46e68da20","keywords":null,"link":"/360/202005__mtva__lejaratas__azaldozat_visszaszol__rajtautes_eloben","timestamp":"2020. január. 30. 11:00","title":"Leégette magát a köztévé? Dehogy, náluk épp így kell csinálni a híreket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","shortLead":"Olyan lapok is lehozták a hírt, mint a The Washington Post és a New York Times.","id":"20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f7006d4-6f9e-4559-8297-cd6336604d6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b758d57-fc69-429c-b1bf-fbd4e93d30af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_hell_energy_forbes_magyarorszag_birosag_50_leggazdagabb_magyar","timestamp":"2020. január. 30. 11:58","title":"A nemzetközi sajtó is beszámol a Hell–Forbes-csörtéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","shortLead":"Hat helyszínen csaptak le a rendőrök egy drogkereskedő banda tagjaira.","id":"20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82cb6a21-ef17-47c7-bec7-05379ff104f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8f2f0bd-b5a0-4c9d-bcce-6db5ebb67a5c","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Mezitlab_droggal_a_hona_alatt_probalt_menekulni_egy_ferfi_a_rendorok_elol__video","timestamp":"2020. január. 31. 06:05","title":"Mezítláb, droggal a hóna alatt próbált menekülni egy férfi a rendőrök elől - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9998b3b4-0f7c-43f2-8b3a-df4f011c5462","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Kész csoda, hogy nem raboltak ki ilyen gazdag sírokat.","shortLead":"Kész csoda, hogy nem raboltak ki ilyen gazdag sírokat.","id":"20200130_Szarkofagokkal_teli_16_okori_sirt_talaltak_Egyiptomban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9998b3b4-0f7c-43f2-8b3a-df4f011c5462&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11d8cf27-4d4e-4789-9ff7-988e3d01ea07","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Szarkofagokkal_teli_16_okori_sirt_talaltak_Egyiptomban","timestamp":"2020. január. 30. 21:38","title":"Szarkofágokkal teli 16 ókori sírt találtak Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az üvegházhatású gázkibocsátás magas szintjével összhangban fog folytatódni a felmelegedés.","shortLead":"Az üvegházhatású gázkibocsátás magas szintjével összhangban fog folytatódni a felmelegedés.","id":"20200130_A_kovetkezo_ot_ev_a_legmelegebb_lehet_a_brit_meteorologiai_szolgalat_szerint","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8ea2e4e3-1c37-4350-84f7-cf31b18d466d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b771822-3fab-44b1-abe7-5349aa4239ea","keywords":null,"link":"/elet/20200130_A_kovetkezo_ot_ev_a_legmelegebb_lehet_a_brit_meteorologiai_szolgalat_szerint","timestamp":"2020. január. 30. 18:51","title":"A következő öt év lehet a legmelegebb a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél a miniszterelnök: a parlament honlapján frissen megjelent dokumentum szerint Orbán Viktornak ugyanis egyetlen forint megtakarítása sincs. ","shortLead":"Vagy a korábbiaknál is jobban elszegényedett, vagy hibát vétett a 2019-es vagyonbevallása kitöltésénél...","id":"20200131_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozata_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b4c4d31-9b27-42ec-91ab-ae8ce100166e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f8be460-b69a-44f7-9b76-9f01cb94189d","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Orban_Viktor_vagyonnyilatkozata_2019","timestamp":"2020. február. 01. 00:14","title":"Orbán Viktornak egy megveszekedett fillérje sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"740607c7-c943-4273-a5bc-c41c90dc8281","c_author":"Gergely Márton","category":"360","description":"Hogyan tekint a Brexitre Nádasdy Ádám költő, aki élete nagyobb részét már Londonban tölti? Shakespeare fordítójával beszélgettünk angol érzékenységről, brit hülyeségről és állandóan pattogó európaiakról.","shortLead":"Hogyan tekint a Brexitre Nádasdy Ádám költő, aki élete nagyobb részét már Londonban tölti? Shakespeare fordítójával...","id":"202005__nadasdy_adam_iro__londoni_eleterol_azangolok_vilaglatasarol__az_orszag_amelyre_felneztem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=740607c7-c943-4273-a5bc-c41c90dc8281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfa150cc-ce20-47e7-96f3-a57d4390c8f5","keywords":null,"link":"/360/202005__nadasdy_adam_iro__londoni_eleterol_azangolok_vilaglatasarol__az_orszag_amelyre_felneztem","timestamp":"2020. január. 31. 07:00","title":"Nádasdy Ádám: Az ország, amelyre felnéztem, így lealjasodott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"30 üzletről van szó, egyik sem fog kinyitni, míg tombol a járvány.","shortLead":"30 üzletről van szó, egyik sem fog kinyitni, míg tombol a járvány.","id":"20200130_ikea_uzlet_koronavirus_kina","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a35ee5-f673-4062-ba8b-8d227612ae33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af4f080-7d33-40dc-905f-d709dc263cde","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_ikea_uzlet_koronavirus_kina","timestamp":"2020. január. 30. 05:22","title":"Az IKEA bezárja kínai áruházait a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]