[{"available":true,"c_guid":"f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt.","shortLead":"A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia szerint őket megbélyegzik a hitük miatt.","id":"20200129_A_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_szerint_oket_megbelyegzik_a_hituk_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2db6633-6087-4c8d-87e0-46d7b4bc32c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"486b8a20-0788-4053-bb77-33dba178f27b","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_szerint_oket_megbelyegzik_a_hituk_miatt","timestamp":"2020. január. 29. 17:10","title":"A katolikusok is beszálltak a Niedermüller-vitába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c763516-b441-4c94-b9d9-c5efcc36bc2d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg.","shortLead":"Lesz köze a repüléshez is, de hogy mi, azt egyelőre nem tudhatjuk meg.","id":"202005_stu_repulestechnologia_titkositott_allami_ceg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0c763516-b441-4c94-b9d9-c5efcc36bc2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d345d9a2-d1d6-473d-a317-5e78da585cc5","keywords":null,"link":"/360/202005_stu_repulestechnologia_titkositott_allami_ceg","timestamp":"2020. január. 31. 10:00","title":"Titokban fémfelület-kezelő céget alapított az állam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90","c_author":"Révész Sándor","category":"gazdasag","description":"Nem érdemes populista módon ágálni a tb-törvény szigorítása ellen, és főleg nem érdemes összekötni a nem fizetők helyzetét a jól keresőkével.","shortLead":"Nem érdemes populista módon ágálni a tb-törvény szigorítása ellen, és főleg nem érdemes összekötni a nem fizetők...","id":"20200130_Revesz_A_helytelenites_helye","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d9b6e73-956b-4a3a-a098-22ab5b2c6c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"029b0e38-884e-487a-8567-2b526eb5c33d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200130_Revesz_A_helytelenites_helye","timestamp":"2020. január. 30. 13:35","title":"Révész: A helytelenítés helye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2721bd42-3e6c-4c8c-8ebb-5e07eda58c3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 7 üléses autókra igényelhető állami támogatás nem kombinálható a villanyautókra járó kedvezménnyel. Egyelőre.","shortLead":"A 7 üléses autókra igényelhető állami támogatás nem kombinálható a villanyautókra járó kedvezménnyel. Egyelőre.","id":"20200131_nagycsalados_tamogatas_jar_a_375_millio_forintos_teslara_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2721bd42-3e6c-4c8c-8ebb-5e07eda58c3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a551a140-6b5e-4469-8b1e-e9cc350427f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20200131_nagycsalados_tamogatas_jar_a_375_millio_forintos_teslara_is","timestamp":"2020. január. 31. 07:59","title":"Nagycsaládos támogatás jár a 37,5 millió forintos Teslára is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","shortLead":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","id":"20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6c00c1-0dc7-4762-b7ab-18844ffbb509","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","timestamp":"2020. január. 30. 20:09","title":"A vak lufihajtogató, aki nemzetközi versenyeken is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","shortLead":"A képviselők összekapaszkodva énekelték el az Auld Lang Syne-t.","id":"20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=31d3d459-f553-4283-bba9-93980a2ea74c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3725336-5edf-46bb-a0ba-c232cfba9d0a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_auld_lang_syne_europai_parlament_egyesult_kiralysag_bucsu","timestamp":"2020. január. 29. 21:18","title":"Szomorkás dallal búcsúztatta a távozó briteket az Európai Parlament – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az autó praktikus családi autóként éppúgy megállja a helyét, mint kanyarvadász sportkocsiként.","shortLead":"Ez az autó praktikus családi autóként éppúgy megállja a helyét, mint kanyarvadász sportkocsiként.","id":"20200130_bearaztak_a_462_loeros_uj_3as_bmwt_alpina_b3_m3","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48e260e3-8867-41c9-b954-993240b08b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6965c3d3-96ab-4cb6-81ba-87ce80cdc33b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_bearaztak_a_462_loeros_uj_3as_bmwt_alpina_b3_m3","timestamp":"2020. január. 30. 07:59","title":"Beárazták a 462 lóerős új 3-as BMW-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt töröltek, illetve olimpiai kvalifikációs versenyeket más országba helyeztek át. A fedettpályás atlétika-vb-t pedig egy évvel elhalasztják. ","shortLead":"A sportra is komoly hatással van a kínai koronavírus terjedése, Kínában több jelentős nemzetközi sporteseményt...","id":"20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b2c9da1-01bc-40ad-bf30-b9d384cb7a48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d9eb371-c099-4181-8d88-b1e280a89f3b","keywords":null,"link":"/sport/20200129_tokio_kvalifikacios_versenyek_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 29. 21:27","title":"Atlétika-vb-t halasztanak el a koronavírus miatt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]