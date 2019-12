Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről Mark Zuckerberg.","shortLead":"Sokadik alkalommal sem változtatott a Facebookon terjedő álhírek és politikusi hazugságok kapcsán alkotott véleményéről...","id":"20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d54f7c5-ea11-4a8b-b4dc-708536ed4dad","keywords":null,"link":"/tudomany/20191204_mark_zuckerberg_alhir_politikus_hazugsag_facebook_cbs_this_morning","timestamp":"2019. december. 04. 12:03","title":"Mark Zuckerberg: Nem a hazudozó politikusokkal van a baj, hanem a hiszékeny emberekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Indulatosabbak voltak mostanában, de nemcsak az utasokkal, hanem a többi közlekedővel is.","shortLead":"Indulatosabbak voltak mostanában, de nemcsak az utasokkal, hanem a többi közlekedővel is.","id":"20191205_bkk_busz_sofor_utas_tomegkozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=df642dee-3f75-486e-9477-2af92c727e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e6b2a4-88c9-434a-be22-43e1b4edf463","keywords":null,"link":"/kkv/20191205_bkk_busz_sofor_utas_tomegkozlekedes","timestamp":"2019. december. 05. 12:06","title":"Rászólt a BKK a sofőrökre, hogy ne legyenek bunkók az utasokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös polgármester-jelöltjét. A jelölt a szerződések átvizsgálását és elszámoltatást ígér.","shortLead":"A győri ellenzék szerdán sajtótájékoztatón mutatta be Pollreisz Balázst, a január 26-i választáson induló közös...","id":"20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae1fcb33-9e7d-4e38-89cc-154c064b675f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"038ce96b-0ca3-4159-9e7e-fba5723ba3be","keywords":null,"link":"/itthon/20191204_Pollreisz_Gyor_tele_van_mocsokkal","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Pollreisz Balázs ellenzéki jelölt: Győr tele van mocsokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","shortLead":"Egy nordmann óriás költözött a windsori kastélyba.","id":"20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a25a8247-4a6a-4b43-b8f1-fb4d6b573db5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea7d9fa8-044f-45d0-8e3d-614c851c7534","keywords":null,"link":"/elet/20191204_Letraval_sem_lehet_felerni_Erzsebet_kiralyno_karacsonyfajat","timestamp":"2019. december. 04. 10:48","title":"Létrával sem lehet felérni Erzsébet királynő karácsonyfáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","shortLead":"Az ötvenéves csöppséghez énekel két fiatalember.","id":"20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c582c76e-3704-4a99-a76a-8b99eb28797e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc96d5d8-1f29-45ea-a958-aff65953588a","keywords":null,"link":"/kultura/20191204_Baby_Yodat_annyira_imadja_az_internet_hogy_mar_altatot_is_kapott","timestamp":"2019. december. 04. 11:18","title":"Baby Yodát annyira imádja az internet, hogy már altatót is énekelnek neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa82526e-a642-4126-b172-26e58df5af7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hamarosan napvilágot lát a Mercedes CLA és a BMW 2 Gran Coupé ingolstadti riválisa. ","shortLead":"Hamarosan napvilágot lát a Mercedes CLA és a BMW 2 Gran Coupé ingolstadti riválisa. ","id":"20191205_osszement_a_mosasban_az_audi_a4_ime_az_uj_a3","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa82526e-a642-4126-b172-26e58df5af7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c72e0150-b944-449b-8dfe-1d8d13bfb584","keywords":null,"link":"/cegauto/20191205_osszement_a_mosasban_az_audi_a4_ime_az_uj_a3","timestamp":"2019. december. 05. 07:59","title":"Összement a mosásban az Audi A4: íme az új A3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szolgáltató az AMC minden csatornáját kiveszi a kínálatából.","shortLead":"A szolgáltató az AMC minden csatornáját kiveszi a kínálatából.","id":"20191203_Nem_nezhetnek_sem_Spektrumot_sem_Sport1et_a_Digi_elofizetoi_januartol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7dce6226-a946-41be-89b7-7f279c447cf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bf3719f-7a80-4a73-9e46-e645b387a9f9","keywords":null,"link":"/kultura/20191203_Nem_nezhetnek_sem_Spektrumot_sem_Sport1et_a_Digi_elofizetoi_januartol","timestamp":"2019. december. 03. 15:10","title":"Nem nézhetnek sem Spektrumot, sem Sport1-et a Digi előfizetői januártól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","shortLead":"Amellett, hogy a dolog teljességgel élet- és közveszélyes, azért ez elképesztő.","id":"20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b5c25d-e3d6-4b6a-aeea-360a2567d2d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af5a30e-d1fe-453b-bac0-c2484d9241e6","keywords":null,"link":"/cegauto/20191204_Athajtott_egy_hid_ivszerkezeten_egy_motoros__video","timestamp":"2019. december. 04. 15:15","title":"Videóra vette egy motoros, hogy végighajt egy forgalmas híd ívszerkezetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]