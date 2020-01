Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Az agyilag konyhamalacok megeszik ezt a hisztit is. A többiek viszont, nos, a többiek többen vannak.","shortLead":"Az agyilag konyhamalacok megeszik ezt a hisztit is. A többiek viszont, nos, a többiek többen vannak.","id":"20200131_Remiszto_kepzodmenyek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae21c3bd-e0d0-4c92-8cc6-7275c07e24fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a43fec9-255b-49ed-bc9a-bff1b57bc95f","keywords":null,"link":"/360/20200131_Remiszto_kepzodmenyek","timestamp":"2020. január. 31. 11:00","title":"Tóta W.: Rémisztő képződmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a hét magyar, aki kérte, menekítsék ki őket Kínából, francia segítséggel hagyhatja el az országot.","shortLead":"A legnagyobb valószínűsége annak van, hogy a hét magyar, aki kérte, menekítsék ki őket Kínából, francia segítséggel...","id":"20200130_Koronavirus_szombaton_elhagyhatjak_Kinat_a_magyarok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=873b8af9-3722-410a-9444-32b602570966&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe6b8cb6-bc95-4131-8d5d-bd19363d9e21","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Koronavirus_szombaton_elhagyhatjak_Kinat_a_magyarok","timestamp":"2020. január. 30. 15:40","title":"Koronavírus: szombaton elhagyhatják Kínát a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4506918f-d1b1-43cd-8ce3-62d812971160","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A biztosító, a vadásztársaság és az autópálya üzemeltetője egymásra mutogat.","shortLead":"A biztosító, a vadásztársaság és az autópálya üzemeltetője egymásra mutogat.","id":"20200130_Elutott_egy_ozet_hiaba_vart_a_karteritesre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4506918f-d1b1-43cd-8ce3-62d812971160&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"067b6da9-e700-44ba-8b2b-937171ec4415","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Elutott_egy_ozet_hiaba_vart_a_karteritesre","timestamp":"2020. január. 30. 20:30","title":"Elütött egy őzet, hiába várt a kártérítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nemzetközi koalíció állítólag légi támogatást fog adni az iraki csapatoknak.","shortLead":"A nemzetközi koalíció állítólag légi támogatást fog adni az iraki csapatoknak.","id":"20200130_Irak_ujra_megtamadja_az_Iszlam_Allamot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0389f67e-7b8b-4639-a60a-3042c0b27ae7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49bfdab6-6483-4048-a2a0-6d5408ad8ef2","keywords":null,"link":"/vilag/20200130_Irak_ujra_megtamadja_az_Iszlam_Allamot","timestamp":"2020. január. 30. 21:51","title":"Irak újra megtámadja az Iszlám Államot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","shortLead":"Megköszönte az Amerikai Filmakadémiának, hogy ilyen jó ízlése van.","id":"20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e214936-9edd-41d9-b96f-6a430e97ab6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fec01f35-5fc1-4441-b639-9d6096b61f6a","keywords":null,"link":"/kultura/20200130_Meghalt_a_Fanny_es_Alexander_Oscardijas_producere","timestamp":"2020. január. 30. 19:09","title":"Meghalt a Fanny és Alexander Oscar-díjas producere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d070e49e-2cc7-499e-bf9c-bb8e705c8e58","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta először, kénytelen elfogadni az értelmes párbeszédet, pusztán azért, mert a demokrácia, ha levegőhöz jut, tényleg működik.","shortLead":"Sunyin orozza el az ellenzéki főpolgármester koncepciójának elemeit és embereit Orbán Viktor. Mégis, tíz év óta...","id":"202005__karacsony_vizioja__vitezy_trojai_falova__idegek_harca__dackorszakalkotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d070e49e-2cc7-499e-bf9c-bb8e705c8e58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e8039c-c31f-4b68-b3a3-9b967c570a3a","keywords":null,"link":"/360/202005__karacsony_vizioja__vitezy_trojai_falova__idegek_harca__dackorszakalkotok","timestamp":"2020. január. 30. 07:00","title":"\"Húzd meg, ereszd meg\" játék pecsételheti meg Budapest sorsát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","shortLead":"Megcsúszott egy gyerekeket szállító járat Bács-Kiskunban.","id":"20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d0c76b7-1cf3-433c-ae7b-ce0f518d158e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4251158c-1ce6-4a6a-bbfb-54b31a8cec1d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_11_gyerek_serult_meg_egy_buszbalesetben_Gederlakon","timestamp":"2020. január. 30. 13:46","title":"11 gyerek sérült meg egy buszbalesetben Géderlakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","shortLead":"A vírus miatt növekszik a rasszizmus és az idegengyűlölet – ami a járvány megfékezését is gátolhatja.","id":"20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91cfb731-3dcf-4826-827e-117c40c1f402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23893db4-6eea-4231-873d-22ad1d303a48","keywords":null,"link":"/elet/20200131_Kitiltotta_a_kinai_vendegeket_egy_bar_Romaban","timestamp":"2020. január. 31. 14:57","title":"Kitiltotta a kínai vendégeket egy bár Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]