[{"available":true,"c_guid":"cd8cef1f-18d0-414b-8503-077eba0bf4ee","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját töltötte pénteken az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondták el, mivel töltötte ezt a szomorkás napot a brit főváros, és közben választ adtunk azokra a kérdésekre is, amelyeket olvasóink tettek fel nekünk a Brexitről. ","shortLead":"Az Egyesült Királyság az utolsó napját töltötte pénteken az Európai Unióban. A hvg.hu tudósítói Londonból mondták el...","id":"20200131_brexit_percrol_percre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd8cef1f-18d0-414b-8503-077eba0bf4ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0cac2f73-1c93-4e73-a4ad-3fad3b0e3ba5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_percrol_percre","timestamp":"2020. január. 31. 11:10","title":"Bevégeztetett: Nagy-Britannia nem tagja többé az Európai Uniónak - hírek Londonból percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat, emellett pedig ártalmatlan az emberre. A módszer az újonnan megjelenő vírusok ellen is használható lehet.","shortLead":"Svájci és brit kutatók úgy módosították a cukormolekulát, hogy az egyszerű kölcsönhatás révén elpusztítja a vírusokat...","id":"20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa79d81e-7663-4213-8090-a309fb856262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71487071-9635-4c62-9756-93afd2989a2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_koronavirus_cukormolekula_virusok","timestamp":"2020. január. 30. 12:03","title":"A koronavírus ellen is bevethető lehet egy új \"fegyver\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","shortLead":"Szeretné, ha az emberek jobban ismernék a vakokat, ezért iskolai foglalkozásokon is részt vesz.","id":"20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81d8ecc3-c66f-4332-89b5-48850692d256&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d6c00c1-0dc7-4762-b7ab-18844ffbb509","keywords":null,"link":"/elet/20200130_Soha_nem_latta_meg_egyetlen_alkotasat_sem_a_vak_lufihajtogato","timestamp":"2020. január. 30. 20:09","title":"A vak lufihajtogató, aki nemzetközi versenyeken is indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes meggyógyítani magát.","shortLead":"Igenis van értelme megpróbálni leszokni a dohányzásról, egy új kutatás ugyanis arról árulkodik, hogy a tüdő képes...","id":"20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=530955c8-6ee1-45ba-8c87-a51d571c2c6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bf3c82f-3d81-4315-b7de-947d9cef4505","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_dohanyzas_tudo_tudorak_gyogyulas_leszokas_a_cigirol_cigaretta_hatasa","timestamp":"2020. január. 30. 15:03","title":"Volna itt egy igen jó hír, ha azt tervezi, hogy leszokik a cigiről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még kevesebb jóval kecsegtet a csatorna egyik és másik oldalán is. A britek távozása 47 év után szabad szemmel is jól látható lyukat üt az EU egyáltalán nem sziklaszilárd falán, a brit társadalomban pedig eddig szunnyadó konfliktusokat hozhat a felszínre. Siker vagy bukás lesz a Brexit?","shortLead":"Kár is lenne szépíteni, szomorú a mai nap az Európai Unió és az Egyesült Királyság történetében, a jövő pedig még...","id":"20200131_brexit_eu_boris_johnson","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc74745c-b4d4-4fed-ae97-d88b2e575f50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1fa466e-919a-4364-9c94-307c6211347b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200131_brexit_eu_boris_johnson","timestamp":"2020. január. 31. 06:30","title":"Eljött a Brexit napja, sírjunk vagy nevessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök 45 milliós hitelt vett fel.","shortLead":"A köztársasági elnök 45 milliós hitelt vett fel.","id":"20200131_Draga_hazat_vett_Ader_Janos_augusztusban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7209a6fc-ec42-454b-93b8-f3f5c5011896&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cfa5b05-20a1-4a35-b68b-f05e43e1830a","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Draga_hazat_vett_Ader_Janos_augusztusban","timestamp":"2020. január. 31. 19:52","title":"Drága házat vett Áder János augusztusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce2d4e85-2ff4-4f96-83c4-b2db96abeac3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fejjel egy fának repült.","shortLead":"Fejjel egy fának repült.","id":"20200131_Meghalt_egy_magyar_ferfi_egy_ausztriai_szankobalesetben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce2d4e85-2ff4-4f96-83c4-b2db96abeac3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45245f8-9220-46b3-bae7-5f31ccc17b23","keywords":null,"link":"/itthon/20200131_Meghalt_egy_magyar_ferfi_egy_ausztriai_szankobalesetben","timestamp":"2020. január. 31. 13:48","title":"Meghalt egy magyar férfi egy ausztriai szánkóbalesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba830c2a-f0ce-41f4-ad06-d3d776d74f26","c_author":"Csányi Nikolett","category":"itthon","description":"A Fidesz rasszizmus elleni tüntetésén azt firtatták, hogy mit mondhat a DK-s polgármester egy fehér édesanyának.","shortLead":"A Fidesz rasszizmus elleni tüntetésén azt firtatták, hogy mit mondhat a DK-s polgármester egy fehér édesanyának.","id":"20200130_Igy_tuntetett_a_Fidesz_a_rasszizmus_ellen__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba830c2a-f0ce-41f4-ad06-d3d776d74f26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cced05-decd-4063-ab41-f4522cdc5970","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Igy_tuntetett_a_Fidesz_a_rasszizmus_ellen__video","timestamp":"2020. január. 30. 20:45","title":"Így tüntetett a Fidesz a rasszizmus ellen - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]