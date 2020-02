Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d84a9243-fd17-4401-9ff0-f46100ef1a20","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"2,5 milliós négyzetméteráron kelhetett el a Pasa Parkban található ingatlan. A NAV-adatbázis szerint néhány éve az átlagár azon a környéken 737 ezer forint volt.","shortLead":"2,5 milliós négyzetméteráron kelhetett el a Pasa Parkban található ingatlan. A NAV-adatbázis szerint néhány éve...","id":"20200203_Meszaros_Lorinc_kore_vette_meg_Rogan_Antal_lakasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d84a9243-fd17-4401-9ff0-f46100ef1a20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fedf4712-3f93-463a-ba0b-91d92151612e","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Meszaros_Lorinc_kore_vette_meg_Rogan_Antal_lakasat","timestamp":"2020. február. 03. 15:05","title":"Mészáros Lőrinc köre vette meg Rogán Antal lakását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Már Magyarországon is rendelhető a stuttgarti gyártó legújabb zöld rendszámos SUV modellje, ami közel 100 kilométeres villanyhatótávval büszkélkedhet. ","shortLead":"Már Magyarországon is rendelhető a stuttgarti gyártó legújabb zöld rendszámos SUV modellje, ami közel 100 kilométeres...","id":"20200201_gazolaj_es_aram_hazankban_a_mercedes_uj_dizelhibrid_divatterepjaroja_gle_350d_zold_rendszam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ed045a3-aee4-4c26-88e5-ca6db36073fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a04d37b-37e0-49d4-8565-599273cf02bb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200201_gazolaj_es_aram_hazankban_a_mercedes_uj_dizelhibrid_divatterepjaroja_gle_350d_zold_rendszam","timestamp":"2020. február. 03. 07:59","title":"Gázolaj és áram: hazánkban a Mercedes új dízelhibrid divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez bejelentést tenni a Néppártból való kilépésről.","shortLead":"A kormányfő Portugáliában beszélt az EU-s költségvetésről, a britek kilépéséről, illetve arról, hogy nem tervez...","id":"20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a955ddf-cd2f-49a8-bafa-1bddd2cfbee4","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Orban_Az_Europai_Union_kivul_is_van_elet","timestamp":"2020. február. 01. 18:09","title":"Orbán: Az Európai Unión kívül is van élet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Napot vizsgáló Parker Solar Proba egy sebességi és egy távolsági rekordot is felállított, utóbbiból még egész biztosan várhatunk néhány újabbat, nagyobbat.","shortLead":"A Napot vizsgáló Parker Solar Proba egy sebességi és egy távolsági rekordot is felállított, utóbbiból még egész...","id":"20200203_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszonda_rekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0b44d5c-1639-46c8-a23c-a7d6eccf1700&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b531e4-3c7d-457c-9e32-a42835e96b3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200203_nasa_parker_solar_probe_urszonda_napszonda_rekord","timestamp":"2020. február. 03. 13:03","title":"393 000 km/h sebességgel repült a NASA Nap-vizsgáló űrszondája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b2de330-a6a0-41b4-84ff-ce2fbfad76ed","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Bár betiltotta a politikai pártokat és a kritikus sajtót, mégis modern államot csinált Ománból az ötven évig uralkodó Kábúsz szultán. Utódjának fő feladata megőrizni az ország függetlenségét és megállítani a gazdasági hanyatlást.","shortLead":"Bár betiltotta a politikai pártokat és a kritikus sajtót, mégis modern államot csinált Ománból az ötven évig uralkodó...","id":"202005__oman_abeke_oazisa__kabusz_oroksege__fenyegeto_jovo__tulelogyakorlat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b2de330-a6a0-41b4-84ff-ce2fbfad76ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31c2e1dd-18be-46cd-aa42-0a096c0c7ef6","keywords":null,"link":"/360/202005__oman_abeke_oazisa__kabusz_oroksege__fenyegeto_jovo__tulelogyakorlat","timestamp":"2020. február. 02. 16:00","title":"A villámgyors szultánváltás után könnyen rémálom lehet az ománi tündérmeséből ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","shortLead":"A kínai futam időpontot akar cserélni, az először jelentkező vietnami versenyhelyszínen pedig aggódva figyelnek.","id":"20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1cf2c00-2487-4659-be9c-f4e7ad9d7530&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3ee94c-e8f3-40e7-a855-968f822cae3d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200203_Az_elektromos_Formula_E_futamot_toroltek_Kinaban_a_koronavirus_miatt_de_mi_lesz_a_Forma_1gyel","timestamp":"2020. február. 03. 12:25","title":"A Formula–E-futamot törölték Kínában a koronavírus miatt, de mi lesz a Forma–1-gyel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a4fc3eb-2ca0-4675-879f-30edaf1ba219","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az anyjával való veszekedések elől a frontra menekül Jani. Miután kiderül, hogy a szolgálata a tervezettnél tovább tart, úgy kezd egyre jobban hiányozni neki az otthon melege. Kilenc hónap háború harmadik rész. ","shortLead":"Az anyjával való veszekedések elől a frontra menekül Jani. Miután kiderül, hogy a szolgálata a tervezettnél tovább...","id":"20200201_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Harmadik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a4fc3eb-2ca0-4675-879f-30edaf1ba219&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb432e2e-bf01-4ba2-8b0c-ce72035e0879","keywords":null,"link":"/360/20200201_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Harmadik_resz","timestamp":"2020. február. 01. 19:00","title":"Doku360: \"Nyújtottam neki a kezemet és tiszta vér volt\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett volna rájuk.","shortLead":"Bár jóval több volt a férőhely, mint ahány gyereket beírattak, de nem ott voltak az üres helyek, ahol szükség lett...","id":"20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a314915-876c-4cc1-9789-f402644deb49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4461188d-4465-4d0f-8e11-0c2deba058cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Elutasitottak_3800_kisgyerek_bolcsodei_felvetelet","timestamp":"2020. február. 03. 09:13","title":"Elutasították 3800 gyerek bölcsődei felvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]