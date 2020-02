Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1ff4ce5f-3537-4d9d-9fb0-6be2e1a7386d","c_author":"HVG","category":"360","description":"New Yorktól Auschwitzig és a kaliforniai Lake Elsinore-ig elképesztő fotók kerülnek ki a közösségi oldalakra.","shortLead":"New Yorktól Auschwitzig és a kaliforniai Lake Elsinore-ig elképesztő fotók kerülnek ki a közösségi oldalakra.","id":"202005_zavaro_instagramhelyszinek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ff4ce5f-3537-4d9d-9fb0-6be2e1a7386d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5556db34-8129-4e5b-9412-830d107533cb","keywords":null,"link":"/360/202005_zavaro_instagramhelyszinek","timestamp":"2020. február. 03. 12:00","title":"Nincs hely a világon, amelyet ne zavarnának az instagramosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38","c_author":"HVG","category":"360","description":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc érdekeltségeként ismert. ","shortLead":"A két vevő korábban abban az ingatlancégben volt tulajdonos, amely most már Tiborcz István és Mészáros Lőrinc...","id":"202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d0140d9-92f2-4a36-8011-a24c27f41e38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b4f555-88bf-489e-b66a-79048a20d30c","keywords":null,"link":"/360/202005_twomar_ingatlanberuhazo_monacoi_milliardosok_irodahaza","timestamp":"2020. február. 02. 08:30","title":"Monacóban lakó magyarok vettek kétmilliárdos óbudai irodaházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","shortLead":"Nem tudnák tartani a határidőket. ","id":"20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a362a72-8a62-4186-a66b-e737f6590b47","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Letszamhiany_van_a_Godolloi_Rendorkapitanysagon_tobb_szaz_ugy_athelyezeset_kertek","timestamp":"2020. február. 02. 20:02","title":"Létszámhiány van a Gödöllői Rendőrkapitányságon, több száz ügy áthelyezését kérték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg Ferencről. Azért – írja –, hogy a magyartanárok fel tudjanak készülni a Horthy-kort reprezentáló, az olasz diktátort az egekig magasztaló szerző életéből. ","shortLead":"Nyáry Krisztián közzétett egy posztot a módosított Nemzeti alaptantervbe frissen bekerült prózaíróról, Herczeg...","id":"20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=084ceb85-a8c9-48b7-8c7a-b76a73d30599&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c79d4f-863d-4d5c-b7be-da617238a73a","keywords":null,"link":"/kultura/20200203_Mussolini_csodaloja_volt_az_iro_aki_a_NAT_szerint_fontosabb_mint_Moricz_Orkeny_vagy_Kertesz_Imre","timestamp":"2020. február. 03. 10:12","title":"Mussolini csodálója volt az író, aki kiütötte az új alaptantervben Móriczot, Örkényt és Kertészt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0196e579-f134-41c7-a6af-f11048671fd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A humánminiszternek már a vele egy háztartásban élők felsorolásába beletört a bicskája, a volt miniszterelnök-jelölt egyéb tárgyakat birtokol. Zsigó Róbert falinaptárat kapott ajándékba, Vadai Ágnes egy egész közösségi közlekedést juttatásként. Matolcsy Györgynek fia született, a vezető politikusok imádják a lakossági szuperállampapírt.

","shortLead":"A humánminiszternek már a vele egy háztartásban élők felsorolásába beletört a bicskája, a volt miniszterelnök-jelölt...","id":"20200201_Vagyonbevallasok_besztof_meg_mindig_Kaslernek_van_a_legviccesebb_nevu_gyereke","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0196e579-f134-41c7-a6af-f11048671fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe9c3ed5-2222-4ea6-a6a1-b8a8c498089f","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Vagyonbevallasok_besztof_meg_mindig_Kaslernek_van_a_legviccesebb_nevu_gyereke","timestamp":"2020. február. 01. 15:07","title":"Vagyonbevallások besztof: még mindig Káslernek van a legviccesebb nevű gyereke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","shortLead":"Fenyegette és leköpte tanárát egy nagykátai diák az RTL Klub Híradója által bemutatott riport szerint.","id":"20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8aeeb6a-ccd9-4a91-b735-72567f311567&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79d33d89-8820-4eb9-a8b8-67f72ed851da","keywords":null,"link":"/itthon/20200202_Levideoztak_a_tarsai_ahogyan_egy_diak_fenyetegi_es_alazza_a_tanarat","timestamp":"2020. február. 02. 09:35","title":"Levideózták a társai, ahogyan egy diák fenyegeti és alázza a tanárát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek kísérték. ","shortLead":"A beszámoló szerint hat álarcos fegyveres robbanóanyagot telepített a vezeték alá. A detonációt hatalmas lángnyelvek...","id":"20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99177ca4-910a-4511-a454-f2b0bc02c134&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9fec93-114c-451f-807a-9d4da8f5fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20200203_Felrobbantottak_egy_gazvezeteket_a_Sinaifelszigeten_iszlamista_szelsosegesek","timestamp":"2020. február. 03. 06:40","title":"Felrobbantottak egy gázvezetéket a Sínai-félszigeten iszlamista szélsőségesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az infláció decemberben 4 százalékra ugrott, s ezzel, Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az EU-ban.","shortLead":"Az infláció decemberben 4 százalékra ugrott, s ezzel, Romániát is megelőzve, a legmagasabb lett az EU-ban.","id":"20200203_GKI_az_egyensuly_romlik_gyorsult_az_inflacio_latvanyosan_gyengult_a_forint_megugrott_a_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7726b242-3b7d-45ec-9d9e-3b4b9efac8ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d244996-b24d-4c74-bbb8-c0b5ba7ef801","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_GKI_az_egyensuly_romlik_gyorsult_az_inflacio_latvanyosan_gyengult_a_forint_megugrott_a_hiany","timestamp":"2020. február. 03. 05:52","title":"GKI: az egyensúly romlik, gyorsult az infláció, látványosan gyengült a forint, megugrott a hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]