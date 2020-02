Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a verseny a román Garantiért.","shortLead":"Nagy a verseny a román Garantiért.","id":"20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40b3b58e-07ab-4ed0-95ae-384812222ad9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c7cb714-d47b-4558-a365-fb2193c9af2b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_Egy_olasz_bank_happolhatja_el_a_romaniai_Garanti_Bankot_az_OTP_elol","timestamp":"2020. február. 03. 09:03","title":"Egy olasz bank happolhat el egy román bankot az OTP elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet.","shortLead":"Az OPEC országainak hosszabb távon gondot okozhat a csökkenő kínai kereslet.","id":"20200204_koronavirus_olajar_opec","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0388601-6611-4fa1-abb7-3ab65d19be2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccfe07c-0d7c-4dd2-8851-b94e1a9e9ee0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_koronavirus_olajar_opec","timestamp":"2020. február. 04. 15:35","title":"A koronavírus padlóra küldte az olajárakat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7977ca5-14ac-41aa-8cb0-56b406daf808","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet a Lidl-nek.","shortLead":"Egy héttel a Facebookon kirobbant marketingháború után az IKEA leakciózta a svéd húsgolyót és finoman odapakolt egyet...","id":"20200204_Az_IKEA_ledobta_a_sved_husgolyobombat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7977ca5-14ac-41aa-8cb0-56b406daf808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e28b41-a168-46fe-8720-83d8454b7ed6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_Az_IKEA_ledobta_a_sved_husgolyobombat","timestamp":"2020. február. 04. 18:38","title":"Az IKEA ledobta a svéd húsgolyóbombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Német és osztrák mintára állami támogatásra van szüksége a MÁV-ból 12 éve kiprivatizált Rail Cargo Hungariának az egyik vasúti alapszolgáltatás fenntartására. A döntést ősszel meghozzák, ha kivonulnak, több ezer vasutas kerülhet utcára, és tízmillió tonna áru terelődhet át a közutakra.","shortLead":"Német és osztrák mintára állami támogatásra van szüksége a MÁV-ból 12 éve kiprivatizált Rail Cargo Hungariának az egyik...","id":"20200203_A_kormanyon_mulik_utcara_kerule_tobb_ezer_vasutas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb5bb1a3-6b03-4881-bb3a-6f84076ed725&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cf5277b-c02b-48d3-8aae-ec7ea64798ae","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_kormanyon_mulik_utcara_kerule_tobb_ezer_vasutas","timestamp":"2020. február. 03. 15:45","title":"A kormányon múlik, utcára kerül-e több ezer vasutas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden körülmények között stabil a Fidesz-tábor.","shortLead":"Minden körülmények között stabil a Fidesz-tábor.","id":"20200203_Orban_nelkul_is_a_Fideszre_szavaznanak_a_fideszesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c21da332-6097-4281-9ec9-a2c28e2246dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94aa1129-0003-4ed0-9789-6b19472ddf67","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_nelkul_is_a_Fideszre_szavaznanak_a_fideszesek","timestamp":"2020. február. 03. 10:35","title":"Orbán nélkül is a Fideszre szavaznának a fideszesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","shortLead":"A Korean Air az utasszállító mellett áruszállító járatot is indít a két város között.","id":"20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53a8c6d6-d607-4868-9891-a28145409f5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5feaf4e4-50d9-4ee8-859e-b3ead2c67180","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200203_A_Korean_Air_jaratokat_indit_Budapest_es_Szoul_kozott","timestamp":"2020. február. 03. 12:30","title":"A Korean Air járatokat indít Budapest és Szöul között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Már 12 koronavírusos beteget kezelnek Németországban.","shortLead":"Már 12 koronavírusos beteget kezelnek Németországban.","id":"20200204_Ujabb_nemet_kapta_el_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79ca3e31-5090-4070-b011-c1eff5ef3647","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Ujabb_nemet_kapta_el_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 04. 07:42","title":"Újabb német kapta el a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött, Dzsudzsák szabadon igazolható lehet. ","shortLead":"Orbán Viktor Olaszországban találkozik szélsőjobbos vezetőkkel, Magyarországon továbbra sincs koronavírus fertőzött...","id":"20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63a8a6c0-7617-423e-b1bd-ad59c2aa8be7","keywords":null,"link":"/360/20200204_Radar360_Tanarok_szelfiznek_a_NAT_ellen_baleseteket_hozott_a_szel","timestamp":"2020. február. 04. 17:30","title":"Radar360: Tanárok szelfiznek a NAT ellen, baleseteket hozott a szél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]