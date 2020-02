Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A kiskereskedelmi és a távközlési különadóról is egy hónap múlva hozhatja meg az ítéletet az Európai Bíróság. Márciusban dönthet az Európai Bíróság a Tesco és a magyar állam perében

Ismét fellángolt a vita a paraszolvencia kiiktatásáról, miközben a magyar egészségügy hiánygazdálkodásának nem ez lenne a gyógyszere, noha hálapénzfizetésben élen járunk az EU-ban. Tényleg az orvosok akarják betiltani a hálapénzt, de a kormány ezt nem engedi? Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor - tudatta a Magyar Jogász Egylet szerdán az MTI-vel. Meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor Magyarországon rajta kívül jelenleg nyolc ember van karanténban, egyiküknél sem igazolták a fertőzést a vizsgálatok. Nem mutatták ki a koronavírust a Ferihegyre lázasan érkezett kínai nőnél

Az önkormányzat nem vizsgálhatja a vagyonosodást, a Momentum pedig állítja: megtalálták a tulajdoni lapot, amelyen a kispesti vagyonkezelő igazgatójának neve szerepel. Momentum: Egy spanyol villaparkban van nyaralója a kispesti vagyonkezelő igazgatójának A G Data kibervédelmi szakemberei több mint 4,9 milliónyi kártevőmintát azonosítottak 2019-ben. A bűnözők a legtöbb esetben jelszavainkat és bizalmas adatainkat szeretnék megszerezni, hogy pénzért továbbadják azokat. A toplista élén viszont egy merevlemezeket titkosító zsarolóvírus áll. Ezek a vírusok tesznek be leggyakrabban a számítógépeknek Orbán Viktor ismét történelmet írt. Neki köszönhető, hogy az osztrák állami tévében most először feliratoztak magyarul egy műsort, hogy nálunk is minél többen tudják meg, mi történik kis hazájukban. A műsor Peter Kliené, aki manapság kultfigura Ausztriában. Szeretettel Bécsből: Viccnek durva lenne, ahogy az osztrák komikus Magyarországról beszélt

A Deutsche Welle szerint a Srí Lanka-i pékek elüldözésében nagy szerepe van a magyar média hergelésének. DW: Orbán gyűlöletpolitikája a román–magyar ellentétet is kiélezi