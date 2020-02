Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"095a178a-f8c6-47ec-83fb-70991a4d1828","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor – tudatta a Magyar Jogász Egylet szerdán az MTI-vel. ","shortLead":"Rövid, súlyos betegség után, életének 80. évében meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor – tudatta a Magyar Jogász...","id":"20200205_Meghalt_Sarkozy_Tamas_jogaszprofesszor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=095a178a-f8c6-47ec-83fb-70991a4d1828&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86b6fe5f-98e1-4b6b-95f4-e512fe8f3099","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Meghalt_Sarkozy_Tamas_jogaszprofesszor","timestamp":"2020. február. 05. 11:55","title":"Meghalt Sárközy Tamás jogászprofesszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Felszállt Vuhanban az orosz állampolgárokat hazaszállító első katonai repülőgép.","shortLead":"Felszállt Vuhanban az orosz állampolgárokat hazaszállító első katonai repülőgép.","id":"20200204_Koronavirus_Oroszorszag_felkeszult_a_fertozes_elterjedesere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9418aea2-65b4-4382-9a18-48687d178109","keywords":null,"link":"/vilag/20200204_Koronavirus_Oroszorszag_felkeszult_a_fertozes_elterjedesere","timestamp":"2020. február. 04. 13:53","title":"Koronavírus: Oroszország már a fertőzés tömegessé válására is készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már 140 millió forintnál is több GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon. De miközben egyre több a bírság, még mindig kevés a felkészült szervezet. ","shortLead":"Már 140 millió forintnál is több GDPR-bírságot osztottak ki Magyarországon. De miközben egyre több a bírság, még mindig...","id":"20200204_GDPR_Az_egyik_legtobbet_birsagolo_allam_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5f67f53a-b2b2-4b46-a344-f8e22c5009d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732f6b84-82f2-4c55-843d-c826173e8099","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200204_GDPR_Az_egyik_legtobbet_birsagolo_allam_Magyarorszag","timestamp":"2020. február. 04. 11:55","title":"GDPR: Az egyik legtöbbet bírságoló állam Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","shortLead":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","id":"20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9253c673-ca1d-474b-b55a-342e05cfa64e","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","timestamp":"2020. február. 04. 20:57","title":"Meghalt a Budapest Pride elnöke, Nagy Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","shortLead":"Törlesztette régi elmaradását a Google, műholdas programja végre mobilokon is realisztikus módon ábrázolja az űrt.","id":"20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=018abb3b-dbf6-407d-8aee-b5c570697bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3faf9f0-c6d9-4f14-b052-1e8f8f1f757a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200205_google_earth_ur_mobiltelefon_tablagep","timestamp":"2020. február. 05. 11:03","title":"Már mobilról is kiléphet az űrbe a Google Earthben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét tekintve pedig gyermekellenes.","shortLead":"A képviselő szerint az új NAT szeptemberi bevezetése sérti a jogbiztonság elvét, tartalmában és a tananyag mennyiségét...","id":"20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=798facb1-b609-4a26-8b8b-b5680693a1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d21a641-36a0-4ebe-8677-64347f55c35f","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Ombudsmanhoz_fordul_Szel_Bernadett_az_uj_Nemzeti_alaptanterv_miatt","timestamp":"2020. február. 04. 17:55","title":"Ombudsmanhoz fordul Szél Bernadett az új Nemzeti alaptanterv miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fe7ecb0d-260a-4b37-9a4e-cc1aa86926a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c1e10a8-c03c-4864-8221-977ec332e4f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200205_Marabu_Feknyuz_Vagyonnyilatkozat","timestamp":"2020. február. 05. 13:24","title":"Marabu Féknyúz: Vagyonnyilatkozat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","shortLead":"Nem ez lesz az idei tél legszebb napja.","id":"20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=398ff3d7-6ebb-46b7-8e89-e9cf518ce30d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7352260a-11bd-49a6-a9cb-f1b82656cf01","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Villamlas_100_kmoras_szel_eso_Masodfoku_figyelmeztetest_adtak_ki","timestamp":"2020. február. 04. 05:09","title":"Villámlás, 100 km/órás szél, eső: Másodfokú figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]