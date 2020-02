Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes programozásra, amelybe többek között Gerendai Károlyt is bevonta, aki korábban a Sziget Fesztivált gründolta.","shortLead":"A Takarék-csoport első embere és egyben Mészáros földije, Vida József újabb vállalkozást alapított számítógépes...","id":"202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f1b04abe-37e5-4c14-8464-38866d71afac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f796ef7a-2eb3-4867-9e4a-d4f275b8f49e","keywords":null,"link":"/360/202006_weiss_informatikai_szolgaltato_vida_gerendai_tiborcz","timestamp":"2020. február. 06. 12:00","title":"IT-cégben tűnt fel a Takarékbank vezére és a volt Sziget-tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Reuters több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, ami azt mutatja, a Deutsche Telekom finoman szólva sem elégedett a Nokia eszközeivel és szolgáltatásaival.","shortLead":"A Reuters több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, ami azt mutatja, a Deutsche Telekom finoman szólva sem elégedett...","id":"20200207_deutsche_telekom_nokia_huawei_5g_halozatepites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cee88b17-6283-4c08-91e7-a353781a1706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b70fef1-c99a-402c-9aa5-537dc3723913","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_deutsche_telekom_nokia_huawei_5g_halozatepites","timestamp":"2020. február. 07. 20:13","title":"Deutsche Telekom: kapja össze magát a Nokia, ha 5G-s hálózatot akar fejleszteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Életveszélyes autós manőver, denevérjárás Ausztráliában, róka a brit parlamentben. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Életveszélyes autós manőver, denevérjárás Ausztráliában, róka a brit parlamentben. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20200207_Radar360","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a86050-3042-4396-951f-0b5bd33736ce","keywords":null,"link":"/360/20200207_Radar360","timestamp":"2020. február. 07. 17:30","title":"Radar360: Haragszanak a kínaiak, padlón a forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának – akárcsak a SARS esetében – a denevéreket tartják. ","shortLead":"Kínai és külföldi szakértők a vírus eredeti hordozójának – akárcsak a SARS esetében – a denevéreket tartják. ","id":"20200207_koronavirus_kina_kutatas_tobzoska","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2e90d79-d177-49d1-a7e8-4e35d63024ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"351b5ba3-644e-4c07-9c52-7c2f3f1d13fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_koronavirus_kina_kutatas_tobzoska","timestamp":"2020. február. 07. 16:26","title":"Tobzoskákról terjedhetett emberre a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új helyettes is lesz, őt a Délmagyartól rakják át az újsághoz.","shortLead":"A kormányközeli lapot eddig vezető Ballai Attila helyére Toót-Holló Tamás, az MTI korábbi főszerkesztője érkezik. Új...","id":"20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cf68bab-05c9-4468-81a6-32e798bd155d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92cdd259-8de1-457d-b858-4b18216ab626","keywords":null,"link":"/itthon/20200206_g_nap_evfordulo_magyar_nemzet_foszerkeszto","timestamp":"2020. február. 06. 14:51","title":"Új főszerkesztő a Magyar Nemzetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogosítvány nélkül vezető sofőrnek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el az otthonát.","shortLead":"A jogosítvány nélkül vezető sofőrnek nyomkövetőt kell viselnie, és nem hagyhatja el az otthonát.","id":"20200207_taxis_sofor_baleset_ferihegyi_gyorsforgalmi_kokain_halgas_tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eb978011-046d-4e84-9ead-0b0e12bdfa54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea316a5-abff-436e-a5fc-d17650996f58","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_taxis_sofor_baleset_ferihegyi_gyorsforgalmi_kokain_halgas_tibor","timestamp":"2020. február. 07. 15:30","title":"Kokain lehetett a focista halálát okozó balesetben részes taxis szervezetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","shortLead":"Egy 23 éves sofőrt őrizetbe vettek a Fejér megyei rendőrök, szinte semmi nem volt rendben vele.","id":"20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa32dbf2-2647-438c-b163-24de46b3db10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fccfd20-b2a1-4dc9-91f1-498226585315","keywords":null,"link":"/cegauto/20200206_Fek_nelkuli_autoval_kaptak_el_egy_sofort_de_messze_nem_csak_ez_volt_vele_a_gond","timestamp":"2020. február. 06. 10:59","title":"Fék nélküli kocsival kaptak el egy autóst, ráadásul még tetézte a bajt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","shortLead":"A türingiai miniszterelnök szélsőjobboldali támogatással nyerte el hivatalát, le is mond róla.","id":"20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba8d83d9-df10-4bc8-9968-c9bbaf0b571a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e53413-172e-408e-8e25-00a8f62c0fa8","keywords":null,"link":"/vilag/20200206_All_a_bal_Nemetorszagban__lemond_a_turingiai_miniszterelnok_mert_tamogatta_ot_az_AfD","timestamp":"2020. február. 06. 17:31","title":"Már le is mond a türingiai miniszterelnök, mert támogatta őt az AfD","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]