[{"available":true,"c_guid":"a491e8a9-1c4d-4ac2-aa94-9abd5be30e98","c_author":"HVG","category":"360","description":"Befizetne 1800 eurós babaváró-tanfolyamra? Vannak, akik igen, ahelyett, hogy megkérdeznék családjukat vagy gyerekes barátnőiket.","shortLead":"Befizetne 1800 eurós babaváró-tanfolyamra? Vannak, akik igen, ahelyett, hogy megkérdeznék családjukat vagy gyerekes...","id":"202006_pocaktanacs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a491e8a9-1c4d-4ac2-aa94-9abd5be30e98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"148c184c-0d8f-4d30-a09f-dde79455aaae","keywords":null,"link":"/360/202006_pocaktanacs","timestamp":"2020. február. 08. 08:30","title":"A pocakkísérés az új őrület, és sokaknak minden pénzt megér","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","shortLead":"Több kép is kiszivárgott arról, hogy az Activision mobilos részlege egy Crash Bandicoot játékot készít.","id":"20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d16588dd-3b88-4065-aa00-40e2f1c52c09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf116ea-c513-46b2-a68d-b92977f163c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200207_crash_bandicoot_mobilos_jatek","timestamp":"2020. február. 07. 19:03","title":"Mobilos változatot kaphat az egyik legjobb játék, ami PlayStationre készült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","shortLead":"Szélsőjobboldali szervezetek tartanak kitörés napi megemlékezést, erre már készültek az ellentüntetők és a rendőrség is.","id":"20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=afeb72b5-bc20-4797-936c-04502f90481d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f1e00e-e674-4594-b2a2-a81b6cc93242","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Az_antifasisztak_es_a_rendorok_mar_a_Varosmajorban_vannak","timestamp":"2020. február. 08. 12:40","title":"Antifasiszták és a rendőrök várták a Városmajorban a szélsőjobboldali megemlékezőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon többen összeestek és meghaltak. Közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt két ember ellen eljárást indítottak - tette közzé az Országos Rendőr-főkapitányság szombat reggel a police.hu-n. ","shortLead":"Kattintásvadász \"kamuoldalak\" olyan álhírekkel riogattak, amelyek szerint a koronavírus miatt budapesti pályaudvarokon...","id":"20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd2ea2e6-5aa2-4cc8-b32b-ffd73e1d9658&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9cf7c9fb-8571-43d3-a9bc-1f51956423a2","keywords":null,"link":"/itthon/20200208_Magyar_koronavirushalallal_riogato_kamuoldalakra_csapott_le_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 08. 09:22","title":"Magyar koronavírus-halállal riogató kamuoldalakra csapott le a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","shortLead":"Az államtitkár nem fordult hivatalosan a Netflixhez. ","id":"20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f63502d-4530-4f74-8a02-de6e54dda8ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7afcb29-5ca0-4c38-95b7-7c1dda9e20d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200208_Retvari_annyira_azert_nem_akarta_eltuntetni_a_meleg_Krisztusrol_szolo_filmet","timestamp":"2020. február. 08. 15:32","title":"Rétvári annyira azért nem akarta eltüntetni a meleg Krisztusról szóló filmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen.","shortLead":"Az eset még 2017-ben történt, most emeltek vádat az elkövetők ellen.","id":"20200207_fogolyzendules_marihuana_kabitoszer_rabok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37dd3dfe-48fa-47a1-871c-74932bd6a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64de410e-a653-4310-bea8-2c833ab4ca74","keywords":null,"link":"/itthon/20200207_fogolyzendules_marihuana_kabitoszer_rabok","timestamp":"2020. február. 07. 17:57","title":"Elvették a raboktól a füvet, zendülés tört ki egy budapesti börtönben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20200209_upc_vodafone_huawei_google_terkep_megujulas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f568bb0f-ddfb-495c-8d09-e5e611189fbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_upc_vodafone_huawei_google_terkep_megujulas","timestamp":"2020. február. 09. 12:03","title":"Ez történt: a Vodafone bejelentette, mikor szünteti meg a UPC-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]