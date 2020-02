Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c62b7813-014c-4263-b59a-6cc9069201ef","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kevesebb klímakárosító fluorgázt fog előállítani és használni az Európai Unió, amely jó úton van afelé, hogy teljesen felhagyjon az anyag használatával – közölte az Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA) a héten Koppenhágában.","shortLead":"Kevesebb klímakárosító fluorgázt fog előállítani és használni az Európai Unió, amely jó úton van afelé, hogy teljesen...","id":"20200209_eu_klimakarosito_fluorgaz_hasznalata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c62b7813-014c-4263-b59a-6cc9069201ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1dde454f-3452-41e6-937c-63d443011d8b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200209_eu_klimakarosito_fluorgaz_hasznalata","timestamp":"2020. február. 09. 16:03","title":"Hűtőkben és klímákban is ott van a káros fluorgáz, amelynek alávág az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6673f6eb-4f32-4d56-a151-4a80308e88a5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak.","shortLead":"A Dunántúlon zivatarok is kialakulhatnak.","id":"20200209_Vasarnap_eros_szel_hetfon_hidegfront_es_vihar_erkezik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6673f6eb-4f32-4d56-a151-4a80308e88a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a65a570-8d3a-4bfc-bdc4-770ca1807ce3","keywords":null,"link":"/itthon/20200209_Vasarnap_eros_szel_hetfon_hidegfront_es_vihar_erkezik","timestamp":"2020. február. 09. 11:25","title":"Vasárnap erős szél, hétfőn hidegfront és vihar érkezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos üzletrészére, amely az E.On Hungária Zrt. tulajdonában van – közölte az Opus a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján hétfőn.","shortLead":"Az Opus Global Nyrt. kötelező érvényű ajánlatot tett az E.On Energiakereskedelmi Kft. (EKER) 100 százalékos...","id":"20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8a8ead4e-dfee-406c-8abb-7877e083feed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30cdee53-a71e-45bf-b588-fdd301b4a38c","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_Nagy_uzletet_jelentett_be_Meszaros_cege_meg_is_ugrott_az_arfolyam","timestamp":"2020. február. 10. 12:38","title":"Nagy üzletet jelentett be Mészáros cége, meg is ugrott az árfolyam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK pályázatán nyertek.","shortLead":"Újabb nap, újabb győzelem: a 4iG ezúttal 754,5 millió forintos közbeszerzéssel indítja a hetet. Most is az ÁEEK...","id":"20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b8b86f6-2352-43d8-978e-3547e787224a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89c57df5-f2f3-4fd5-ac38-492381cce4ad","keywords":null,"link":"/kkv/20200210_router_4ig_jaszai_gellert_allami_egeszsegugyi_kozpont_aeek","timestamp":"2020. február. 10. 11:02","title":"Routereket cserél és bővít 754,5 millióért a Jászai-féle 4iG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","shortLead":"Sinn Féin volt a választások nagy nyertese, de a Fine Gael és a Fianna Fáil jut a legtöbb parlamenti mandátumhoz.","id":"20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f13980eb-57e2-44bf-9df1-2a3762c69915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2f0eef-cc58-4ffd-aafa-19a683af2d12","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_baloldali_attores_ellenere_a_jobbkozep_alakithat_kormanyt_Irorszagban","timestamp":"2020. február. 09. 10:10","title":"A baloldali áttörés ellenére a jobbközép alakíthat kormányt Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták benne.","shortLead":"A 92. Oscar-gála szünetében levetített reklámok közt egy samsungos is szerepelt, a gyártó új kagylótelefonját promózták...","id":"20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53f01551-8a30-4466-a542-1e8183418d14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76e7b4b2-1bb3-4f45-bc5f-4e5269912b39","keywords":null,"link":"/tudomany/20200210_92_oscar_dijatado_tevereklam_samsung_galaxy_z_flip","timestamp":"2020. február. 10. 10:03","title":"Nézte az Oscar-díjátadót? Akkor láthatta a Samsung vadonatúj telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","shortLead":"A vegyesváltó győzött Liu Shaolin második lett.","id":"20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=426e7497-c583-40e3-a067-66bce82d3d84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe1453f-5eda-425c-bd80-5d4e4f8cfc6d","keywords":null,"link":"/sport/20200208_Arany_es_ezusterem_a_rovidpalyas_gyorskorcsolya_vilagkupan","timestamp":"2020. február. 08. 18:15","title":"Arany- és ezüstérem a rövidpályás gyorskorcsolya világkupán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül. Az állam katasztrófavédelmi hatóságához szerda óta több mint 3300 segélyhívás futott be.\r

","shortLead":"Ezreket kellett kitelepíteni áradásveszély miatt, több, mint 80 ezer háztartás maradt ideiglenesen áram nélkül...","id":"20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f9210e1-edd4-4f48-b1e3-4a5104e14182&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d58ecb0-57f9-4afb-b621-f1610310c64f","keywords":null,"link":"/vilag/20200209_A_viharos_esozes_es_orkan_ereju_szel_is_gondot_okoz_Ausztraliaban","timestamp":"2020. február. 09. 14:11","title":"A viharos esőzés és orkán erejű szél is gondot okoz Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]