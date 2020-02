Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","shortLead":"Balog Zoltánék megismertetnék a brüsszeli buborékkal az igazi Közép-Európát.","id":"20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3eadde17-238c-4b51-9dc1-0125c2738ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ac100e-5f6f-4c12-84a2-256d9bbb64d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Irodat_nyit_Brusszelben_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2020. február. 12. 08:02","title":"Irodát nyit Brüsszelben a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","shortLead":"A hétvégén indul a BIDF Extra. ","id":"20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9563e2b2-3817-48c8-8a92-c0779af80e51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00b26ad1-154a-42fe-803f-918887873c56","keywords":null,"link":"/kultura/20200211_Lemaradt_az_Oscarra_jelolt_dokumentumfilmekrol_Most_bepotolhatja_oket","timestamp":"2020. február. 11. 15:58","title":"Lemaradt az Oscarra jelölt dokumentumfilmekről? Most bepótolhatja őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5982f83a-ca6d-491c-ba20-2d24ed944fd9","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Fagyasztóban tárolt üzemibaleset-maradvány, drogos elitegyetemisták, kéjsóvár malac találkája egy bulvárújságíróval, mennyországba repítő gyom a közmondásos angol gyep alatt. Az Úriemberek bűnözőinek fura ízlésük van.","shortLead":"Fagyasztóban tárolt üzemibaleset-maradvány, drogos elitegyetemisták, kéjsóvár malac találkája egy bulvárújságíróval...","id":"20200212_Bunreszecskek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5982f83a-ca6d-491c-ba20-2d24ed944fd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92dfcfbc-592c-44ae-b9e5-09d1f152d89c","keywords":null,"link":"/360/20200212_Bunreszecskek","timestamp":"2020. február. 12. 19:00","title":"Guy Ritchie újra azt csinálhatta, amit akart: elmerült az alvilági mocsokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","shortLead":"A Róbert Károly körúti, a Podmaniczky utcai és Szanatórium utcai intézményben lépett életbe a korlátozás.","id":"20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d720646-9324-4264-a980-4d5b556a8bd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b09451b2-cb64-4ade-a3f1-966d0ed173dd","keywords":null,"link":"/itthon/20200211_Influenza_kiterjesztettek_a_latogatasi_tilalmat_a_Honvedkorhaz_harom_telephelyere","timestamp":"2020. február. 11. 19:28","title":"Influenza: kiterjesztették a látogatási tilalmat a Honvédkórház három telephelyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0aa6ac93-de8a-4aa2-89d5-ddae27daad48","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Majdnem elszalasztotta a szélesebb közvélemény a kampányidőszakokban csúcsra járó Magyar Politikusi Átadásmánia legújabb nagy pillanatát, de egy szemfüles olvasónknak hála mégsem maradtunk le az eseményről. ","shortLead":"Majdnem elszalasztotta a szélesebb közvélemény a kampányidőszakokban csúcsra járó Magyar Politikusi Átadásmánia...","id":"20200212_Atadasorulet_ennyi_politikus_meg_nem_vagta_unnepelyesen_a_nemzeti_szalagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0aa6ac93-de8a-4aa2-89d5-ddae27daad48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b8712a-bc0b-4af4-a91b-fc2bcc35c3b3","keywords":null,"link":"/itthon/20200212_Atadasorulet_ennyi_politikus_meg_nem_vagta_unnepelyesen_a_nemzeti_szalagot","timestamp":"2020. február. 12. 12:48","title":"Átadásőrület: ennyi politikus még nem vágta ünnepélyesen a nemzeti szalagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki a hatalom összpontosításával a végső felelősséget is magára húzta. A Kínai Kommunista Pártban már meg is indult a szokásos bűnbakképzés, több magasrangú tisztviselőt is leváltottak, köztük a hupeji tartomány egészségügyi bizottságának párttitkárát. ","shortLead":"A koronavírus terjedésének megállítása politikai szükségszerűség Hszi Csin-ping kínai pártfőtitkár-államfő számára, aki...","id":"20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0e17b062-8d75-44dd-a7b2-1400a1fbca4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93931864-9008-4a35-9eb7-9005b0c6c696","keywords":null,"link":"/360/20200211_Fertozesveszely_koronavirus_politikai_kockazat","timestamp":"2020. február. 12. 13:00","title":"A kínai elnök a járvány miatt politikai katasztrófától is tarthat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos használat terén is érezhetők lesznek a különbségek.","shortLead":"A Windows 10X nem csak küllemben tér majd el az eddig megszokott oprendszerektől. A Microsoft szerint a mindennapos...","id":"20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=240582a8-07ef-4ab3-a6e3-d9e40b028679&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af560483-c9bf-45c6-a90a-5b93471145a5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_windows_frissites_operacios_rendszer_windows_10x_funkciok","timestamp":"2020. február. 12. 18:03","title":"Azt ígéri a Microsoft, hogy az új Windows pillanatok alatt frissíthető lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint ezeket Kaleta Gábor különböző számítástechnikai eszközein találták. \r

\r

","shortLead":"A Fővárosi Törvényszék szóvivője szerint ezeket Kaleta Gábor különböző számítástechnikai eszközein találták. \r

\r

","id":"20200210_19_ezer_kiskoruakrol_keszulr_pornograf_fotot_talaltak_a_volt_perui_nagykovet_gepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=418d3d03-5892-41c3-804b-a6cedf46a170&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c913e922-476c-4e64-91ff-cfc3bb57077e","keywords":null,"link":"/itthon/20200210_19_ezer_kiskoruakrol_keszulr_pornograf_fotot_talaltak_a_volt_perui_nagykovet_gepen","timestamp":"2020. február. 10. 21:00","title":"19 ezer gyerekpornófotót találtak a volt perui nagykövet gépein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]