[{"available":true,"c_guid":"c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne a járvány miatt, akkor tegyen valamit.","shortLead":"Egy hőkamerát tesztel a Budapest Airport, de egyelőre bőven van pénze a cégnek arra, hogy ha még nagyobb baj lenne...","id":"20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c4aa33f5-0acd-4e3d-b9c2-e1913ec1a647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3efdb501-1910-4915-8aba-0d117e082f49","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Szazmillio_forintbol_vedekezhet_a_Budapest_Airport_a_koronavirus_ellen","timestamp":"2020. február. 12. 06:41","title":"Százmillió forintból védekezhet a Budapest Airport a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A jövő évtől már a csecsemők is kapnak e-személyit.","shortLead":"A jövő évtől már a csecsemők is kapnak e-személyit.","id":"20200213_Az_ujszulottek_is_kapni_fognak_szemelyit_jon_az_Okmanykelengye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c76d8169-a0f8-43e2-922c-df3410b16cca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ec52b4-25f4-47ab-8fcf-a311421b987a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200213_Az_ujszulottek_is_kapni_fognak_szemelyit_jon_az_Okmanykelengye","timestamp":"2020. február. 13. 06:23","title":"Az újszülöttek is fognak kapni személyit, jön az Okmánykelengye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"104bd963-def0-406c-8248-e09031e460e9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hiánypótló érzékenyítő YouTube-csatornával jelentkezett Fekete Ádám rendező, színész, író és dramaturg. 