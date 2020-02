Buszokkal takarják a Várkert Bazárt, Orbán évértékelőjének helyszínét

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","shortLead":"Egyiptomból jelentették az új koronavírussal fertőzött első beteget.","id":"20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1078c543-1c4c-4868-835e-c0aea2416ec8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e005094f-9fef-4707-97b0-9e4c3f058819","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Afrikaban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 14. 20:15","title":"Afrikában is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","shortLead":"A döntés még nem végleges, a pozsonyi Volkswagen-üzem is versenyben van.","id":"20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0cfad27-fb44-4c9a-884c-694d73a7750e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"952a4332-8448-4332-826d-109c17c197f3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_gyor_audi_gyar_skoda_superb","timestamp":"2020. február. 14. 17:37","title":"Győrbe vihetik a Skoda Superb gyártását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6482a8c9-25c7-437c-ba09-da3311dec116","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákost is meglephette a büntetőeljárás alatt álló békési képviselő váratlan megjelenése orosházi rendezvényén, de az is kiderült, hogy Simonka is szimatol az ügyeit sorra borogató szekszárdi képviselő után.","shortLead":"Hadházy Ákost is meglephette a büntetőeljárás alatt álló békési képviselő váratlan megjelenése orosházi rendezvényén...","id":"20200214_Simonka_Gyorgy_meghekkelte_Hadhazy_Akos_oroshazi_sajtotajekoztatojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6482a8c9-25c7-437c-ba09-da3311dec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722cb981-d089-4e5e-9ee4-cec13453e459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Simonka_Gyorgy_meghekkelte_Hadhazy_Akos_oroshazi_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2020. február. 14. 18:16","title":"Simonka György meghekkelte Hadházy Ákos orosházi sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83e86f3d-cb66-4937-9ca7-1e6dfad87216","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem akarta a nagykőrösi önkormányzat, hogy amíg nem rendezik a költségvetési csalással vádolt klub adósságát, addig ne építhessenek klubházat a bajnokságtól időközben visszaléptetett csapatnak.","shortLead":"Nem akarta a nagykőrösi önkormányzat, hogy amíg nem rendezik a költségvetési csalással vádolt klub adósságát, addig ne...","id":"20200215_146_millio_forint_kozpenzt_kap_egy_megye_1tol_visszalepett_focicsapat_klubhazepitesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=83e86f3d-cb66-4937-9ca7-1e6dfad87216&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"580fa4b7-ce47-47c1-bd78-13ab233de32a","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_146_millio_forint_kozpenzt_kap_egy_megye_1tol_visszalepett_focicsapat_klubhazepitesre","timestamp":"2020. február. 15. 09:58","title":"146 millió forint közpénzt kap egy megye 1-től visszalépett focicsapat klubházépítésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe az Asszad-rezsimet támogató orosz erők, illetve a felkelők egyik csoportja mögött álló törökök. Moszkva és Ankara között beindult a szópárbaj, s erre nem volt példa 2016 óta: akkor Erdogan elnök egészen Moszkváig zarándokolt, hogy bocsánatot kérjen Vlagyimir Putyintól.","shortLead":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe...","id":"20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438a6182-71ab-42d1-aa21-23f0f42fd024","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","timestamp":"2020. február. 15. 14:00","title":"Egy gyönyörű barátság vége – Putyin és Erdogan ismét egymás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést a Mátrai Erőmű ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.","shortLead":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést...","id":"20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f1e45-018a-4b6d-8a8c-dfd53ddc98c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","timestamp":"2020. február. 15. 12:34","title":"Szél Bernadett feljelentést tett a Mátrai Erőmű eladása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","shortLead":"Tüntetést szerveznek a Google magyarországi képviselete elé a YouTube-csatornák letiltása miatt.","id":"20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74c8a80d-a017-4412-a210-da8a7b50cb77","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Uj_YouTubecsatornat_csinalt_a_Pesti_Sracok_de_azt_is_letiltottak","timestamp":"2020. február. 15. 12:08","title":"Új YouTube-csatornát csinált a Pesti Srácok, de azt is letiltották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1830564-4ae2-4312-8c9d-26e8b1715f83","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok csecsemők, illetve 10-11 év körüli gyerekek voltak.","shortLead":"Az áldozatok csecsemők, illetve 10-11 év körüli gyerekek voltak.","id":"20200214_Tucatnal_is_tobb_gyerek_halt_meg_Haitin_egy_arvahazban_kitort_tuzben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e1830564-4ae2-4312-8c9d-26e8b1715f83&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"619bdabd-5f06-436e-a0df-c79d6731d13a","keywords":null,"link":"/vilag/20200214_Tucatnal_is_tobb_gyerek_halt_meg_Haitin_egy_arvahazban_kitort_tuzben","timestamp":"2020. február. 14. 21:15","title":"Tucatnál is több gyerek halt meg Haitin egy árvaházban kitört tűzben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]