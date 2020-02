Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti polgármesterek. A Fidesz az orbáni bajtársiasság jegyében védelmet nyújt a legtöbb káderének: van, aki egyből fölfelé bukott, de olyan is, akinek még keresi az új pozíciót a pártelnök-miniszterelnök.","shortLead":"Nem kerültek automatikusan a politikai süllyesztőbe az októberi önkormányzati választáson alulmaradt kormánypárti...","id":"202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b7f7d10e-7a33-4d44-9f7a-adfaffb110d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf6194d-d33f-411f-83c5-fac4e77fdea4","keywords":null,"link":"/360/202007__expolgarmesterek__ujrakezdes__politikai_hala__bajtarsak","timestamp":"2020. február. 15. 08:15","title":"Szinte minden bukott fideszes polgármesternek talált már új helyet Orbán ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok is, amelyeknek a Boeing krízise idején több Airbusra lenne szükségük.","shortLead":"Nagyobb lesz az Airbus büntetővámja az eddig tervezettnél. Csakhogy ezzel rosszul járhatnak az amerikai légitársaságok...","id":"20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad487960-5174-4bf8-96cf-208484f12197&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b24d0d5-1a96-4b62-9df8-d9bd03f39ee7","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Az_USA_megemeli_az_Airbus_buntetovamjat","timestamp":"2020. február. 15. 08:54","title":"Az USA megemeli az Airbus büntetővámját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","shortLead":"A gyanú szerint a játékosok tudta nélkül végezték el a vizsgálatokat.","id":"20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38908268-fade-4134-b111-4622bfc56283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3eaf5f0-e429-4c6b-b724-1d16c4fdabce","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Illegalis_terhessegi_tesztek_miatt_tort_ki_a_botrany_a_francia_kezilabdazoknal","timestamp":"2020. február. 15. 09:38","title":"Illegális terhességi tesztek miatt tört ki a botrány a francia kézilabdázóknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést a Mátrai Erőmű ügyében különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés miatt.","shortLead":"Veszteséges erőmű-roncsot vett az állam ismeretlen áron - ezzel magyarázza Szél Bernadett, miért tett feljelentést...","id":"20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a9a7276-5bba-4bf5-94dd-9c578fc149cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c1f1e45-018a-4b6d-8a8c-dfd53ddc98c1","keywords":null,"link":"/kkv/20200215_Szel_Bernadett_feljelentest_tett_a_Matrai_Eromu_eladasa_miatt","timestamp":"2020. február. 15. 12:34","title":"Szél Bernadett feljelentést tett a Mátrai Erőmű eladása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem mindennapi operabemutatóval készül idei évadára a Szegedi Szabadtéri Játékok. Händel Agrippina című vígoperájában kommentátor szerepben Vitray Tamás is színpadra lép.\r

\r

","shortLead":"Nem mindennapi operabemutatóval készül idei évadára a Szegedi Szabadtéri Játékok. Händel Agrippina című vígoperájában...","id":"20200214_Operaban_lep_fel_Vitray_Tamas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43cc1998-a218-49fa-90d6-2169cd37f1b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f353dba8-85bf-4658-8e37-a0530166a1aa","keywords":null,"link":"/elet/20200214_Operaban_lep_fel_Vitray_Tamas","timestamp":"2020. február. 14. 13:05","title":"Operában lép fel Vitray Tamás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe az Asszad-rezsimet támogató orosz erők, illetve a felkelők egyik csoportja mögött álló törökök. Moszkva és Ankara között beindult a szópárbaj, s erre nem volt példa 2016 óta: akkor Erdogan elnök egészen Moszkváig zarándokolt, hogy bocsánatot kérjen Vlagyimir Putyintól.","shortLead":"A jelek szerint visszatérnek a „régi csúnya idők”, amikor Szíriában közvetlenül néztek egymással szembe...","id":"20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c42b08c9-3475-4309-b8b8-73ae4dbad02e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"438a6182-71ab-42d1-aa21-23f0f42fd024","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Putyin_es_Erdogan_ismet_egymas_ellen","timestamp":"2020. február. 15. 14:00","title":"Egy gyönyörű barátság vége – Putyin és Erdogan ismét egymás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14dcac8-5af4-4ae1-9410-b70b11bff6a8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt követeli, távolítsuk el oldalunkról a felvételt, amelyen az hallható, miként próbálja elzavarni kollégánkat, aki az általa közpénzért eladott Mátrai Erőműről kérdezte.","shortLead":"Azt követeli, távolítsuk el oldalunkról a felvételt, amelyen az hallható, miként próbálja elzavarni kollégánkat, aki...","id":"20200214_Meszaros_Lorinc_maganember_perrel_fenyeget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a14dcac8-5af4-4ae1-9410-b70b11bff6a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3853ee8-4a4f-4612-a17c-edb04f7cc3c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Meszaros_Lorinc_maganember_perrel_fenyeget","timestamp":"2020. február. 14. 13:08","title":"Mészáros Lőrinc magánember perrel fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6482a8c9-25c7-437c-ba09-da3311dec116","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákost is meglephette a büntetőeljárás alatt álló békési képviselő váratlan megjelenése orosházi rendezvényén, de az is kiderült, hogy Simonka is szimatol az ügyeit sorra borogató szekszárdi képviselő után.","shortLead":"Hadházy Ákost is meglephette a büntetőeljárás alatt álló békési képviselő váratlan megjelenése orosházi rendezvényén...","id":"20200214_Simonka_Gyorgy_meghekkelte_Hadhazy_Akos_oroshazi_sajtotajekoztatojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6482a8c9-25c7-437c-ba09-da3311dec116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"722cb981-d089-4e5e-9ee4-cec13453e459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200214_Simonka_Gyorgy_meghekkelte_Hadhazy_Akos_oroshazi_sajtotajekoztatojat","timestamp":"2020. február. 14. 18:16","title":"Simonka György meghekkelte Hadházy Ákos orosházi sajtótájékoztatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]