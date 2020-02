Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","shortLead":"A színésznő azt mondja, nyolcvan felett minden nap meg kell küzdenie saját maga elfogadásával.","id":"20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16f6c72c-ba60-40e7-81c8-2f9a7ac501ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e47109fe-a71d-466d-be69-d731bdcb357d","keywords":null,"link":"/elet/20200215_Jane_Fonda_lemondott_a_plasztikai_mutetekrol","timestamp":"2020. február. 15. 09:01","title":"Jane Fonda lemondott a plasztikai műtétekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684dcf2a-a656-4eb4-920a-51ff6090ca6b","c_author":"F.Z.","category":"gazdasag","description":"Az 1968-as reformok előkészületei során pénzügyminiszter volt, az 1973-as olajválság és az azt követő eladósodás éveiben a Magyar Nemzeti Bank elnöke. 