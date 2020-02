Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","shortLead":"Két autót támadtak Afganisztánban drónokkal az amerikaiak, de nem azokat, amelyeket kellett volna.","id":"20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c74db0-ef82-4a85-81bb-7c53fb74ae61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d85519-0b55-4a6d-b705-5c52b6dc0a0b","keywords":null,"link":"/vilag/20200215_Taliboknak_hitt_az_amerikai_hadsereg_nehany_piknikezot_kilenc_civilt_oltek_meg","timestamp":"2020. február. 15. 14:34","title":"Táliboknak hitt az amerikai hadsereg néhány piknikezőt, kilenc civilt öltek meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6100a60-cc29-4deb-ace7-6eeb07ff17cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200216_Kiderult_miert_voltak_lila_foltok_Orban_Viktor_tenyeren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6100a60-cc29-4deb-ace7-6eeb07ff17cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d149526b-4108-4c21-a811-e71607f4e8e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Kiderult_miert_voltak_lila_foltok_Orban_Viktor_tenyeren","timestamp":"2020. február. 16. 18:18","title":"Kiderült, miért voltak lila foltok Orbán Viktor tenyerén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni arról, hogy hétfő délelőtt van, akkor nézegessen képeket a karneválról!","shortLead":"Megtörtént az egyik fő attrakciónak számító angyalrepülés a velencei Szent Márk téren. Ha szeretne kicsit megfeledkezni...","id":"20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9924912e-a037-41be-b296-fdbe2a3e1382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4000bc09-1935-457f-8acd-c2f17ec93710","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Angyalt_reptettek_a_velencei_karnevalon__fotok","timestamp":"2020. február. 17. 10:55","title":"Angyalt reptettek a velencei karneválon – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek örömmel fogadni. Még hálásabbak akkor, ha olyan téma kerül elő, mint az űrutazás. De sajnos van, amikor ez sem akar működni.","shortLead":"Ínséges idők ezek a játékvilág szerelmeseinek, így bármilyen szoftver is jelenjen meg, a felhasználók igyekeznek...","id":"20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6e188ead-ecd2-4995-af1c-fb5313c2596b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0964c6f1-da71-426c-ab30-fdfdec2f72cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_journey_to_the_savage_planet_kritika_typhoon_studios_google_stadia_pc_xbox_one_playstation_4","timestamp":"2020. február. 15. 17:00","title":"Az év első játékát nem lesz nehéz elfelejteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b665d23-d035-451f-898c-40bd82e31696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá.","shortLead":"A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá.","id":"20200217_magyar_nev_femjelzi_ezt_a_vagyonokert_kinalt_gyonyoru_fecske_mercedes_w111_barenyi_bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b665d23-d035-451f-898c-40bd82e31696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdddd1f8-1d41-4d51-8966-8c1f4ccc65fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_magyar_nev_femjelzi_ezt_a_vagyonokert_kinalt_gyonyoru_fecske_mercedes_w111_barenyi_bela","timestamp":"2020. február. 17. 06:41","title":"Magyar név fémjelzi ezt a vagyonokért kínált gyönyörű Fecske Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában a látogatók számlálását, terelését és azonosítását is szolgáló kamerás térfigyelőrendszert, amely a július elsejétől induló fizetéses belépés előfutárának számít.","shortLead":"A legtöbb látogatót vonzó karneváli esemény, az Angyal repülése napján, vasárnap vezették be Velence városában...","id":"20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71ae084e-d170-4372-9d42-d4e4ba24582d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff0e3390-02e9-4c85-8858-8c8ffa0f952b","keywords":null,"link":"/elet/20200216_Matol_kameraval_szamoljak_a_turistakat_Velenceben","timestamp":"2020. február. 16. 14:38","title":"Mától kamerával számolják a turistákat Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","shortLead":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","id":"20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321df50-1bd8-4d20-b59e-7df9af05643e","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","timestamp":"2020. február. 15. 16:07","title":"Visszalépett egy független jelölt a dunaújvárosi országgyűlési képviselő-választástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány mellékhatása.","shortLead":"A koronavírus-járvány mellékhatása.","id":"20200215_Hongkongban_rizsert_es_vecepapirert_olik_egymast_az_emberek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b656730-a381-4ff2-b778-20be1662a938&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c45a791d-91b2-46b1-9a88-0acbfd411a09","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200215_Hongkongban_rizsert_es_vecepapirert_olik_egymast_az_emberek","timestamp":"2020. február. 15. 13:43","title":"Hongkongban rizsért és vécépapírért ölik egymást az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]