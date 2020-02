Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f308750-dd44-4209-95b2-003a152e4ff0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a rendszerváltás korába visszarepítő négykerekű időgép sosem volt hivatalosan forgalomba helyezve. ","shortLead":"Ez a rendszerváltás korába visszarepítő négykerekű időgép sosem volt hivatalosan forgalomba helyezve. ","id":"20200220_nem_eliras_tenyleg_csak_180_km_van_ebben_az_elado_1989es_ferrari_testarossaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f308750-dd44-4209-95b2-003a152e4ff0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f95a2a-882d-4f1c-bce7-63267c51937b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_nem_eliras_tenyleg_csak_180_km_van_ebben_az_elado_1989es_ferrari_testarossaban","timestamp":"2020. február. 20. 06:41","title":"Tényleg csak 180 km van ebben az eladó 1989-es Ferrari Testarossában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","shortLead":"Az Isle of Wight Symphonic Orchestra 53 éves művészének különleges műtétjéről videó készült.","id":"20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4a99731-92a7-4667-90fd-46325d10d88c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"216fea85-0bb3-4d10-8391-ea5bb7dde99c","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Agymutete_alatt_vegig_hegedult_a_brit_muvesz_video","timestamp":"2020. február. 19. 14:08","title":"Agyműtéte alatt végig hegedült a brit művész (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább pozitívnak látjuk az ország helyzetét, az Európai Unióban a bevándorlást tartjuk az egyik legnagyobb problémának, a televízióból tájékozódunk és azt gondoljuk, fel tudjuk ismerni az álhíreket – derült ki az Eurobarometer felméréséből. ","shortLead":"Inkább pozitívnak látjuk az ország helyzetét, az Európai Unióban a bevándorlást tartjuk az egyik legnagyobb...","id":"20200218_Az_egeszsegugyet_latjak_az_orszag_legnagyobb_problemajanak_a_magyarok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f98be66b-6d76-4350-adba-b3265ca7f9cd","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Az_egeszsegugyet_latjak_az_orszag_legnagyobb_problemajanak_a_magyarok","timestamp":"2020. február. 18. 19:25","title":"Az egészségügyet látják az ország legnagyobb problémájának a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67","c_author":"Hamvay Péter, Tóth Richárd","category":"360","description":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb szakadékot képezzen hívei és ellenfelei között. Közben pedig a kormányfő attól retteg, hogy a legújabb generáció már nem tudja értékelni, milyen jól járt a Fidesszel.","shortLead":"Aggasztó szavakkal és asszociációkkal hergeli liberális ellenfeleit az orbáni propagandagépezet, hogy még mélyebb...","id":"202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4e711aa1-ffd7-4bc0-88af-9812d3486c67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"797665d8-b475-4fab-a30a-4c117b814a07","keywords":null,"link":"/360/202008__fiatalok_celkeresztben__tudatformalas__evente_szazezer_uj_szavazo__egy_azaszlo_nyari_tabor","timestamp":"2020. február. 20. 11:00","title":"\"A Fidesz őszülő, pocakos vezetőből akar divatos terméket faragni a fiataloknak\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","shortLead":"A rendező azt kérdezi a Térey-ösztöndíjasoktól, hogy szerintük is büntetni kellene-e Nádast és Krasznahorkait.","id":"20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=290ee50c-b3ee-43db-af56-6efd83c9adb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad169b09-ac07-4a5a-af52-be6081b30dfc","keywords":null,"link":"/kultura/20200220_Schilling_Arpad_Demeter_Szilard_naci_nyelven_beszel","timestamp":"2020. február. 20. 10:46","title":"Schilling Árpád: Demeter Szilárd náci nyelven beszél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi Akciótervéről.","shortLead":"Sokkal több részlet egyelőre a szerdán megtartott sajtótájékoztatón sem derült ki a kormány Klíma- és Természetvédelmi...","id":"20200219_klima_akcioterv_palkovics","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7bc17d9-f4aa-4c5e-a460-7c027bd52738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40392cbb-9ad1-468c-8dbd-6ca4bbc4ef50","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_klima_akcioterv_palkovics","timestamp":"2020. február. 19. 14:45","title":"Bemutatták a klímavédelmi akciótervet: sok minden nem derült ki, de lesz egy új hatóság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","shortLead":"A szoftveres hibák után újabb probléma hátráltatja a Boeing 737 MAX-ok visszatérését.","id":"20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc50ffc0-8aca-4400-8975-797c8c35f5de","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_boeing_737_max_uzemanyagtank_idegen_targy","timestamp":"2020. február. 19. 12:16","title":"Megint baj van a Boeing 737 MAX-okkal, idegen tárgyak kerülnek elő a tankjukból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","shortLead":"Öt nap alatt mindenkinek utalni kell.","id":"20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd4b003-0615-40eb-8841-0fcfa55e0562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"035b3633-68c7-4140-886f-33b51a01b3bd","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Mar_a_szamlan_a_penz__utalt_a_kormany_az_egeszsegugyi_beszallitoknak","timestamp":"2020. február. 19. 15:08","title":"„Már a számlán a pénz” – utalt a kormány az egészségügyi beszállítóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]