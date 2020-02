Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel ezelőtt. A munka közben volt idő egy érdekes kísérlet elvégzésére is.","shortLead":"Az Antarktiszon dolgozó kutatók azon ügyködnek, hogy kiderüljön, milyen éghajlat uralta a Földet több százezer évvel...","id":"20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=81e9615f-4dfc-4405-b508-dfa722a847b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409cdb24-e5ec-42ec-a676-148173a972cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_antarktisz_jeg_kutatas_hang_video","timestamp":"2020. február. 19. 09:03","title":"Videó: Jeget dobtak egy 137 méter mély lyukba az Antarktiszon, és furcsa hangot adott ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4906741f-9a32-439a-a970-cbd0e0b701fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6df8c5bf-e371-4088-904b-a0a503d943e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_Marabu_Feknyuz_Nicsak_kit_idez_Orban","timestamp":"2020. február. 18. 15:59","title":"Marabu Féknyúz: Nicsak, kit idéz Orbán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Guzmics Zsombor anyósa fillérekért jutott egy kisebb telekhez, amin eleinte nem lehetett építkezni, de egy rendeletmódosítás miatt ennek már nincs akadálya. A terület időközben viszont gazdát cserélt.","shortLead":"Guzmics Zsombor anyósa fillérekért jutott egy kisebb telekhez, amin eleinte nem lehetett építkezni, de...","id":"20200220_guzmics_zsombor_telek_kispest_gajda_peter","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477784bc-ee9f-4701-b9d8-2229bc891871","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_guzmics_zsombor_telek_kispest_gajda_peter","timestamp":"2020. február. 20. 10:56","title":"A kispesti polgármester munkatársa megvett egy értéktelen telket, amiből később értékeset csinált az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd95e84-0594-4295-9618-5331cd421a0a","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hat napon át minden eddiginél több, 1750 maskarás űzi a telet a Duna-parti városban.","shortLead":"Hat napon át minden eddiginél több, 1750 maskarás űzi a telet a Duna-parti városban.","id":"20200220_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9fd95e84-0594-4295-9618-5331cd421a0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"152ab299-3ad2-4ddf-88a6-f808b97b44ab","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Ma_kezdodik_a_mohacsi_busojaras","timestamp":"2020. február. 20. 10:06","title":"Kezdődik a mohácsi busójárás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt a polgármester. ","shortLead":"A turistákat a fű érdekli, a helyieket pedig az, hogy ne legyen annyi betépett idegen a városban. Nehéz feladat előtt...","id":"20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92187c98-6b67-4c78-a408-38eabb2b9576&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5a3e313-8df7-415a-abeb-951109d1bbb4","keywords":null,"link":"/kkv/20200219_Elveszitheti_egyik_legnagyobb_vonzerejet_Amszterdam","timestamp":"2020. február. 19. 11:38","title":"Marihuána és prostituáltak – elveszítheti vonzereje egy részét Amszterdam","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129fdff3-fe1b-4c36-9d09-482a0458a79d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 10 Pro kamerarendszere eddig is kiváló értékeléseket kapott, most azonban egy videó segítségével azt is megmutatják, milyen felvételeket lehet vele készíteni.","shortLead":"A Xiaomi Mi 10 Pro kamerarendszere eddig is kiváló értékeléseket kapott, most azonban egy videó segítségével azt is...","id":"20200218_4k_video_xiaomi_mi_10_pro_kameraja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=129fdff3-fe1b-4c36-9d09-482a0458a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725d7762-0952-4831-9baa-66324472f525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_4k_video_xiaomi_mi_10_pro_kameraja","timestamp":"2020. február. 18. 15:03","title":"4K-s videót forgattak a Xiaomi új csúcsmobiljával, meggyőző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd","c_author":"","category":"360","description":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is elrepíthetik a Marsra.","shortLead":"Ígéretes kutatásokkal igyekeznek munkára fogni azokat a baktériumokat, amelyek valamikor akár még az űrhajókat is...","id":"20200219_Elektromos_bakteriumok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4a00c34-d1a4-4197-ac0f-bc122b4857bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8216046f-8142-4797-923f-a3381bf76ecf","keywords":null,"link":"/360/20200219_Elektromos_bakteriumok","timestamp":"2020. február. 19. 10:05","title":"Nem beszélnek a levegőbe, abból áramot termelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-s politikus találkozott Nancy Pelosival, az amerikai kongresszus képviselőházának elnökével is.","shortLead":"Az MSZP-s politikus találkozott Nancy Pelosival, az amerikai kongresszus képviselőházának elnökével is.","id":"20200220_Mesterhazy_a_NATO_fotitkaraval_es_a_magyar_unios_biztossal_targyalt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c05d581-8e39-4933-b201-426a750ae7fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Mesterhazy_a_NATO_fotitkaraval_es_a_magyar_unios_biztossal_targyalt","timestamp":"2020. február. 20. 12:00","title":"Mesterházy a NATO főtitkárával és a magyar uniós biztossal tárgyalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]