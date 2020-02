Száz másodpercnyi harangozást hirdettek a keresztény értelmiségiek a trianoni évfordulóra

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták pártigazgatója szerint továbbra is szövetségesei maradnak a DK-nak, annak ellenére, hogy két képviselőjük elhagyta a pártot Gyurcsány Ferencék kedvéért.","shortLead":"A szocialisták pártigazgatója szerint továbbra is szövetségesei maradnak a DK-nak, annak ellenére, hogy két...","id":"20200220_Nem_tartja_korrektnek_a_ket_MSZPs_lepeset_Molnar_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64307d31-9738-480c-8a52-764d67bdfe80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a4d3cf-e8e4-4618-ac24-6a03a37ca12c","keywords":null,"link":"/itthon/20200220_Nem_tartja_korrektnek_a_ket_MSZPs_lepeset_Molnar_Zsolt","timestamp":"2020. február. 20. 19:01","title":"Nem tartja korrektnek a két MSZP-s lépését Molnár Zsolt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202008_fiatalsag__okossag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=472179f7-184e-464a-9ab8-f37aac5dbc06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc849426-7559-4143-83be-f7b7a4c9e858","keywords":null,"link":"/itthon/202008_fiatalsag__okossag","timestamp":"2020. február. 20. 13:40","title":"Kocsis Györgyi: Fiatalság – okosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vizsgálat már most elkezdődik az ügyben, de vagyonnyilatkozati eljárás még nem indul Kránitz Krisztián ellen.","shortLead":"A vizsgálat már most elkezdődik az ügyben, de vagyonnyilatkozati eljárás még nem indul Kránitz Krisztián ellen.","id":"20200219_kispest_kranitz_gajda_transparency","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85a96cbb-b871-4bb6-9395-cb319a2c803b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3633a0d-4d5c-4b8e-88f0-f21edc0939a0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_kispest_kranitz_gajda_transparency","timestamp":"2020. február. 19. 13:23","title":"A kispesti vagyonkezelő spanyol nyaralója miatt is vizsgálódnak Kispesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","shortLead":"A színész számára is hosszú időbe telt a felismerés, hogy lépni kell. ","id":"20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5ec246d-00a8-43b3-b29e-9dfd9d341953&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d5bc676-6f0a-45a8-862f-d1932346ece8","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Oszinten_beszelt_alkoholizmusarol_Ben_Affleck_egy_interjuban","timestamp":"2020. február. 19. 15:55","title":"Őszintén beszélt alkoholizmusáról Ben Affleck egy interjúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német gyártó egyelőre nem közölt más részleteket az incidensről.","shortLead":"A német gyártó egyelőre nem közölt más részleteket az incidensről.","id":"20200220_A_Porsche_elismerte_hogy_egy_Taycan_egett_porra_magatol_egy_garazsban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=968e073e-862c-4004-9c65-3513a4710635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7771cb6a-5d6f-4e2f-bce9-13bc96b80037","keywords":null,"link":"/cegauto/20200220_A_Porsche_elismerte_hogy_egy_Taycan_egett_porra_magatol_egy_garazsban","timestamp":"2020. február. 20. 08:54","title":"A Porsche elismerte, hogy egy vadonatúj elektromos Taycan robbant fel egy garázsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés vitájában. A magyarok számára az egyik legfőbb kérdés, hogy 2021 és 2027 között mennyi kohéziós pénz jut majd Magyarországnak: a britek kilépése miatt egészen biztos, hogy milliárdokkal kevesebb, mint hét éve, de lehet rajta korrigálni. Orbán Viktornak ráadásul a jogállamisági feltételek miatt is tartania kell. De miért verik az asztalt a hollandok és miért vitt magával öt inget a tárgyalásokra Andrej Babis? Gyorstalpaló az uniós költségvetésről. ","shortLead":"Összesen 1094,8 milliárd euró – ennyi pénzről dönthetnek ma az Európai Unió tagállamainak vezetői az uniós költségvetés...","id":"20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e4c6929-06fb-4bbb-b759-0585a7360db2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59d6924c-889f-4676-9ba8-5ea286e80c9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200220_unios_koltsegvetes_Brusszel_gyorstalpalo","timestamp":"2020. február. 20. 15:14","title":"Egy hosszú éjszaka, 27 tagállam és ezer milliárd euró: minden, amit az uniós költségvetésről tudni kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a","c_author":"Republic Group","category":"brandcontent","description":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák a digitális és online megoldások. Sok szektor alkalmazkodott ehhez, a biztosítások terén viszont – az ágazat sajátosságaiból is adódóan – nehezebb kiaknázni minden lehetőséget. Az insurtech megoldások ezen változtathatnak. Páros interjúnk Imre Katával, a CHERRISK kommunikációs vezetőjével, és Zámbó Annával, a cég kommunikációs stratégiáját készítő Republic Group PR igazgatójával.\r

","shortLead":"Az Y és a Z generáció fogyasztási, kommunikációs és közösségi szokásait ma már teljes mértékben meghatározzák...","id":"20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a405285-3d4b-419d-89e5-a1fdf8e0af9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1c5d49-a79d-4a6a-998a-b003be8ff85b","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200220_republicgroup_x_z_generacio_insurtech_cherrisk_interju","timestamp":"2020. február. 20. 15:30","title":"\"Az Y és a Z generáció erre nagyon fogékony\" - De mi az az insurtech?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70ff7de7-3eaf-4a41-866a-3cb8f9a20922","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A felfokozott figyelem miatt más betegek nem kapnak ellátást és az egészségügyi dolgozók közül is sokan fertőzöttek lettek, aminek katasztrofális hosszú távú hatása lehet.","shortLead":"A felfokozott figyelem miatt más betegek nem kapnak ellátást és az egészségügyi dolgozók közül is sokan fertőzöttek...","id":"20200221_A_legjobban_azok_a_betegek_jarnak_rosszul_akik_nem_a_koronavirus_fertozottjei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=70ff7de7-3eaf-4a41-866a-3cb8f9a20922&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"112a4ff0-8eae-4adc-b4c0-1bae3398d2b2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_A_legjobban_azok_a_betegek_jarnak_rosszul_akik_nem_a_koronavirus_fertozottjei","timestamp":"2020. február. 21. 11:30","title":"Azok a betegek járnak a legrosszabbul Kínában, akik nem a koronavírus fertőzöttjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]