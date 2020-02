Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül senki más nem szerez(het) tudomást. Erre az appra váltottak át nemrég az EU döntéshozói is.","shortLead":"A Signal nevű alkalmazást az FBI sem szívleli, mert bármit küldjenek el rajta, arról a feladón és a címzetten kívül...","id":"20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab1ff7f8-2904-4021-b353-ef1e0066430d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51e69fc9-bf3d-45ce-b3f4-e428ca9fb4ed","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_signal_titkositott_uzenet_uzenetkuldo_europai_unios_politikusok_whatsapp","timestamp":"2020. február. 26. 08:03","title":"Ön is letöltheti: Snowden kedvenc üzenetküldő alkalmazására váltanak az EU vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","shortLead":"Egy a 44 millióhoz az esély a lottóötösre, de egyre többen bíznak abban, hogy épp nekik jön majd be.","id":"20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838d5e7f-d43f-4f7e-b0a1-68d0f2d6726c","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_hataron_tulrol_is_atjonnek_Magyarorszagra_a_lottonyeremenyert","timestamp":"2020. február. 24. 10:59","title":"A határon túlról is átjönnek Magyarországra a lottónyereményért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25697b4c-6a71-467f-84bd-7dab46ff4a8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Olaszországgal határos Ticino kantonban találtak egy fertőzöttet.","shortLead":"Az Olaszországgal határos Ticino kantonban találtak egy fertőzöttet.","id":"20200225_svajc_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25697b4c-6a71-467f-84bd-7dab46ff4a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55df50c4-82bd-4f5c-95cf-1310227c4030","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_svajc_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 16:59","title":"Svájcot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbdb0420-7e51-4332-ae77-43ebce666620","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 29 éves elkövető nem volt ittas, indítéka még mindig nem ismert. Az eddigi információk alapján nem vallási meggyőződésből gázolt. ","shortLead":"A 29 éves elkövető nem volt ittas, indítéka még mindig nem ismert. Az eddigi információk alapján nem vallási...","id":"20200225_Mar_hatvan_serultje_van_a_nemetorszagi_karnevali_gazolasnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fbdb0420-7e51-4332-ae77-43ebce666620&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"877f51ce-eaeb-4df0-b4fa-6194d8f770f1","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_Mar_hatvan_serultje_van_a_nemetorszagi_karnevali_gazolasnak","timestamp":"2020. február. 25. 18:42","title":"Már hatvan sérültje van a németországi karneváli gázolásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot, hogy megvizsgálja, mennyire könnyen javítható a Samsung ez évi egyik csúcstelefonja, az 5G-s Galaxy S20.","shortLead":"Beelőzve a telefonszétszedésekre szakosodott iFixitet, az egyik YouTube-csatorna már magára vállalta azt a feladatot...","id":"20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12217489-516f-4689-a911-cf8ec6c449b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e830ec0-0837-4664-888e-9a9a2afae2d8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_samsung_galaxy_s20_teardown_video_akkumulator","timestamp":"2020. február. 25. 09:03","title":"Szétszedték a Galaxy S20-at, és akadt egy kis probléma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Senki sem tudja, mit hoz a holnap, így nem kizárható, hogy megjelenik az országban is a koronavírus - mondta Menczer Tamás.","shortLead":"Senki sem tudja, mit hoz a holnap, így nem kizárható, hogy megjelenik az országban is a koronavírus - mondta Menczer...","id":"20200225_Menczer_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c6f3c9a-4db0-45db-b872-b4e845bebec6","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_Menczer_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 15:30","title":"Menczer: van még egy koronavírus-gyanús eset, már úton van a Szent László kórház felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","shortLead":"Közel ötszáz autót ellenőriztek. ","id":"20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98af3a22-b3c9-4423-817a-0008466da734&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ccabe1b-4ae9-47d2-bd23-98be09e70eba","keywords":null,"link":"/cegauto/20200224_Nagyszabasu_tuningautos_razziat_tartott_a_rendorseg","timestamp":"2020. február. 24. 10:32","title":"Razzia: tuningautókat ellenőrzött a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.","shortLead":"A vezetőség heti háromszor négy órányi leltározásra utasította az állat-és növénytár kurátorait.","id":"20200224_Eszeveszett_tempoban_leltaroznak_a_Termeszettudomanyi_Muzeumban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f6a96ff3-bdc5-4727-ab41-181c4604f033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c841ba8-9469-47b0-863e-ade3af24b1bd","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_Eszeveszett_tempoban_leltaroznak_a_Termeszettudomanyi_Muzeumban","timestamp":"2020. február. 24. 10:53","title":"Eszeveszett tempóban leltároznak a Természettudományi Múzeumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]