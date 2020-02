Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","shortLead":"A Multi Fit Native nyúlfül kutyaeledel szalmonellát tartalmaz, a Nébih visszahívta a forgalomból.","id":"20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"562f0520-c61b-4783-a595-68481dcf2b51","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_kutyaeledel_szalmonella_bakterium_multi_fit_native_nyulful","timestamp":"2020. február. 24. 15:36","title":"Baj van egy itthon is kapható kutyaeledellel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest, a Borkonyha, a Costes, a Pasztell, a Costes Downtown, a St. Andrea Restaurant, a Textúra, a Stand25, és az Arany Kaviár került.","shortLead":"Az ország legjobb éttermei közé 2019-es teljesítményével a Stand után sorrendben az Onyx, a Babel, a SALT Budapest...","id":"20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fdfce048-10c5-4269-8594-99e384069f9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f27182f6-bf0a-40fb-8477-b3758de1be19","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_szell_tamas_szullo_szabina_stand_dining_guide_ev_etterme","timestamp":"2020. február. 24. 21:56","title":"Két éve nyitott, másodszor lett az ország legjobb étterme a Stand","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1fb2b27-010b-4245-ad28-8188582dafff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kurt Cobain özvegye a honolului esküvőjükről mutatott meg egy képet Instagramon. ","shortLead":"Kurt Cobain özvegye a honolului esküvőjükről mutatott meg egy képet Instagramon. ","id":"20200225_Ez_az_ember_egy_angyal_volt__28_eves_eskuvoi_fotot_posztolt_Courtney_Love","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a1fb2b27-010b-4245-ad28-8188582dafff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d402815-2004-4cd0-8494-bdc9d47fa663","keywords":null,"link":"/elet/20200225_Ez_az_ember_egy_angyal_volt__28_eves_eskuvoi_fotot_posztolt_Courtney_Love","timestamp":"2020. február. 25. 14:12","title":"\"Ez az ember egy angyal volt\" – 28 éves esküvői fotót posztolt Courtney Love","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","shortLead":"Már három beteget vizsgálnak Szlovákiában.","id":"20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6323bd77-315f-404c-a462-0507827892f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1534c98-1f4d-4584-ac26-e9605c2458c8","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Koronavirus_gyanujaval_szallitottak_korhazba_egy_zolyomi_not","timestamp":"2020. február. 26. 12:47","title":"Koronavírus gyanújával szállítottak kórházba egy zólyomi nőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116","c_author":"MOKK","category":"brandchannel","description":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből. Ezzel nemcsak azt kockáztatja, hogy nem jut pénz az épület állagának a megóvására, korszerűsítésre, felújításra, hanem végső soron még az áram- és vízdíjak kiegyenlítése is gondot jelenthet, emiatt pedig leállhat a lift, vagy nem lesz miből öntözni a kertet. Szerencsére van megoldás arra, hogy fizetésre bírjuk felelőtlen tulajdonostársunkat.","shortLead":"Ahogy az élet más területein, a társasházaknál is bosszantó, ha valaki nem veszi ki a részét a közös költségekből...","id":"mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=27cb6a65-1b0a-4e83-b10b-44d3fc66e116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec06f27-b58e-4e7e-8179-e0b5f88dc3a4","keywords":null,"link":"/brandchannel/mokk_20200225_Nem_koteles_turni_ha_egy_lakastulajdonos_elblicceli_a_kozos_koltseget","timestamp":"2020. február. 26. 11:30","title":"Nem köteles tűrni, ha egy lakástulajdonos elblicceli a közös költséget!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Országos Közjegyzői Kamara","c_partnerlogo":"cf840796-9caa-4c0e-8859-ccd5ee5eaa12","c_partnertag":"mokk"},{"available":true,"c_guid":"75ea87c8-6867-46f9-8686-9fb3261f4c60","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ahhoz, hogy ne üres és teljesíthetetlen célokat tűzzünk ki magunk elé, ismernünk kell saját értékrendünket, és emellett jövőképre is szükség van. A jövőkép egyfajta világítótorony: segítségével menet közben újra és újra ellenőrizhetjük, milyen irányba tartunk. ","shortLead":"Ahhoz, hogy ne üres és teljesíthetetlen célokat tűzzünk ki magunk elé, ismernünk kell saját értékrendünket, és emellett...","id":"20200226_Miert_van_szuksegunk_jovokepre_a_boldogulasunkhoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=75ea87c8-6867-46f9-8686-9fb3261f4c60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"866811ff-27f0-4c95-9624-c582ee9c4ad9","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200226_Miert_van_szuksegunk_jovokepre_a_boldogulasunkhoz","timestamp":"2020. február. 26. 14:15","title":"Hogyan alakítsuk ki a jövőképünket a siker elérése érdekében?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"245850ad-9ae1-41eb-a396-a0c55558a291","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Békés megyei pósteleki kastélyromnál vesznek fel jeleneteket. ","shortLead":"A Békés megyei pósteleki kastélyromnál vesznek fel jeleneteket. ","id":"20200225_Bekes_megyeben_forgat_a_Netflix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=245850ad-9ae1-41eb-a396-a0c55558a291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d32aa8-f058-4bd2-ad75-cdb14937e477","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Bekes_megyeben_forgat_a_Netflix","timestamp":"2020. február. 25. 15:10","title":"Békés megyében forgat a Netflix","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai kvalifikációs tornát.","shortLead":"A Hősök terén építhetnek ideiglenes kosárpályát, ugyanis itt rendezik a női és férfi 3×3 kosárlabda olimpiai...","id":"20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b42ca3bd-14fb-4ea0-bb40-0bcceba8b027&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cda9214-534e-4a50-8a8e-db89bfc259e4","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_16_milliardot_adott_a_kormany_egy_mini_kosarlabdatorna_budapesti_rendezesere","timestamp":"2020. február. 26. 08:21","title":"1,6 milliárdot adott a kormány egy mini kosárlabdatorna budapesti rendezésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]