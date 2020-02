Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"25697b4c-6a71-467f-84bd-7dab46ff4a8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Olaszországgal határos Ticino kantonban találtak egy fertőzöttet.","shortLead":"Az Olaszországgal határos Ticino kantonban találtak egy fertőzöttet.","id":"20200225_svajc_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25697b4c-6a71-467f-84bd-7dab46ff4a8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55df50c4-82bd-4f5c-95cf-1310227c4030","keywords":null,"link":"/vilag/20200225_svajc_koronavirus","timestamp":"2020. február. 25. 16:59","title":"Svájcot is elérte a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","shortLead":"A férfit a mentősök kórházba szállították, sérülései nem súlyosak.","id":"20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9493a82-fa1c-4c2c-a7c9-b741fcc09d49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6090b81f-ee28-4e77-abbd-afc1c44d5c61","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Felgyujtotta_magat_egy_tunteto_Kijevben_Video","timestamp":"2020. február. 26. 14:13","title":"Felgyújtotta magát egy tüntető Kijevben (Videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","shortLead":"A Citroën luxusmárkája, a DS egy 23 colos kerekeken gördülő luxus szabadidő-autóval rukkolt elő.","id":"20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=69f5aec9-9ef5-49cf-a873-18751b9a53ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee77845f-8771-42b8-917c-4bc4abdc1a64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200226_680_loeros_villany_suc_jott_a_franciaktol_citroen_ds","timestamp":"2020. február. 26. 13:21","title":"680 lóerős villany-SUV jött a franciáktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson. Arról akartak megbizonyosodni, hogy valóban a talajból származó rengést észleltek, nem pedig a marsi szél zavarta meg a műszereket.","shortLead":"A kutatók majdnem egy éven át vizsgálták azokat az adatokat, amelyeket a NASA InSight űrszondája rögzített a Marson...","id":"20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d87c4e0-e9dd-4166-bced-7cfb467ee2dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5314e732-5259-473c-9372-22fbabb4488a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_nasa_mars_insight_urszonda_marsrenges","timestamp":"2020. február. 25. 11:03","title":"Több száz Mars-rengést észlelt az InSight űrszonda, és már azt is tudni, mi okozta őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook sem nézi tétlenül, hogy csalók próbálják meg átverni a gyanútlan felhasználókat: új szabályozást vezetnek be a koronavírussal kapcsolatos hirdetések terén, így eltűnhetnek a kamu ígéretek és termékek a platformról.","shortLead":"A Facebook sem nézi tétlenül, hogy csalók próbálják meg átverni a gyanútlan felhasználókat: új szabályozást vezetnek be...","id":"20200226_koronavirus_facebook_hirdetes_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac1f7f83-0836-41d1-af1c-9a1017ef3f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc793ed0-523e-4e78-a684-de7cbc8d9263","keywords":null,"link":"/tudomany/20200226_koronavirus_facebook_hirdetes_atveres","timestamp":"2020. február. 26. 13:03","title":"Koronavírus: Odavág a csalóknak a Facebook is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","shortLead":"István azóta új munkahelyet talált, ahol nem diszkriminálják a betegsége miatt.","id":"20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c6a23c2-c1e8-4ae0-9d55-89fb30289ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31cb0-0d06-4ef1-b821-29a7e41db145","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_hiv_fertozes_kirugas_tarsasag_a_szabadsagjogokert_diszkriminacio","timestamp":"2020. február. 25. 13:04","title":"HIV-fertőzése miatt rúgtak ki egy férfit a munkahelyéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszú ideig üldözte a Városháza folyosóján a főpolgármestert a Hír Tv stábja.","shortLead":"Hosszú ideig üldözte a Városháza folyosóján a főpolgármestert a Hír Tv stábja.","id":"20200226_fovarosi_kozgyules_karacsony_gergely_hir_tv","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73879991-1847-4f56-81f7-d2350bcfb234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9848a0-1509-4235-9158-6abbf56a8d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_fovarosi_kozgyules_karacsony_gergely_hir_tv","timestamp":"2020. február. 26. 15:19","title":"Rátapadt a Hír Tv Karácsony Gergelyre, de hoppon maradtak (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kína szárazföldi területének többi részéről szerdán már csupán öt új esetet jelentettek.\r

","id":"20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d74e8ac-7638-4261-bce9-d3a42daab6dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a4cbe25-9fc3-460c-afb6-603fafa3eb5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200226_Tovabb_csokkent_a_napi_uj_fertozottek_szama_Kinaban","timestamp":"2020. február. 26. 05:41","title":"Tovább csökkent a napi új fertőzöttek száma Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]