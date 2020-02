Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott a farmerja? Sokan sokfélére tippeltek már, de a Duma Aktuálnak több megoldása is van. ","shortLead":"Miért volt lila a miniszterelnök tenyere az évértékelőjén? Két kézzel markolta a töltőtollat vagy csak fogott...","id":"20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0fb7a0df-5ada-4a3d-b672-daca053e9ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"920cd66d-5145-4f74-8d0d-79a20ff4cb68","keywords":null,"link":"/360/20200226_Duma_Aktual_Miert_volt_lila_Orban_tenyere","timestamp":"2020. február. 26. 19:00","title":"Duma Aktuál: Orbán Viktor az írástudó Chuck Norris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma Kínában csütörtökre. Szaúd-Arábia, az Egyesült Államok és Dél-Korea azonban komoly döntéseket hozott a kórokozó terjedése miatt.\r

","shortLead":"A közel egy hónappal ezelőtti szintre mérséklődött az új típusú koronavírus-járvány miatti napi halálozások száma...","id":"20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bf0a58e-c121-4d7f-92b6-e2b17540bc0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"447cb0b4-db2c-4306-9df4-c15708c5d191","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_koronavirus_kina_egyesult_allamok_del_korea_szaud_arabia_fertozes","timestamp":"2020. február. 27. 05:49","title":"Koronavírus: Kínában csökken a halálozások száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62ba42d4-0488-40ff-80c3-d510327de001","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez az erőhiányban abszolút nem szenvedő járgány aszfalt helyett inkább terepen érzi igazán jól magát. ","shortLead":"Ez az erőhiányban abszolút nem szenvedő járgány aszfalt helyett inkább terepen érzi igazán jól magát. ","id":"20200228_divatos_de_nem_divatterepjaro_a_800_loeros_legujabb_brabus_gosztaly_mercedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62ba42d4-0488-40ff-80c3-d510327de001&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f074b9-3d34-4424-bf5a-3866e57389a8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200228_divatos_de_nem_divatterepjaro_a_800_loeros_legujabb_brabus_gosztaly_mercedes","timestamp":"2020. február. 28. 06:41","title":"Divatos, de nem divatterepjáró a 800 lóerős legújabb Brabus G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után kapitulálva kiszálltak az utóbbi idők legátpolitizáltabb peréből. Csakhogy a baloldali politikus szerint a Kecskeméti Törvényszék sem járhatna el törvényesen.","shortLead":"Eldőlt, hogy Kecskeméten folytatódik a Czeglédy-per, miután a szegedi bírók elfogultságra hivatkozva egymás után...","id":"20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c42ac83f-90a4-4e4f-af3d-b59c057315ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8f47b8c-daf7-46e1-b764-02059b0dcc7b","keywords":null,"link":"/itthon/20200227_Czegledy_Csaba_kiakadt_uj_birosag_dont_a_buntetopereben","timestamp":"2020. február. 27. 12:21","title":"Czeglédy Csaba kiakadt: új bíróság dönt a büntetőperében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Környezetszennyezés? Közbeszerzés? Adatvédelem? Mostantól jelentheti, ha a cégnél, ahol dolgozik, visszaélést tapasztalt. ","shortLead":"Környezetszennyezés? Közbeszerzés? Adatvédelem? Mostantól jelentheti, ha a cégnél, ahol dolgozik, visszaélést...","id":"20200228_bejelentes_kkv_visszaeles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7ec546d9-b34c-4f39-9cef-a90083b5fb5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c63eca6-7660-46c7-ba86-8c5df13f84c2","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_bejelentes_kkv_visszaeles","timestamp":"2020. február. 28. 11:23","title":"Mostantól könnyebb lesz bejelentést tenni a főnök ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellen DeGeneres műsorának vendége volt Charlotte Awbery.\r

\r

","shortLead":"Ellen DeGeneres műsorának vendége volt Charlotte Awbery.\r

\r

","id":"20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a1fcb5-41d9-44fb-90eb-993532d3cda8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Az utcán szólították le, hogy énekeljen, azóta már egy amerikai show-ban is előadta a Lady Gaga-dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","shortLead":"Olaszországban járt korábban a beteg, akinek a szervezetében kimutatták a vírust.","id":"20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b61881f-f0d8-4418-a2e8-0268589ebd51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f37ddd52-a62a-4d78-b1c8-e3510e835370","keywords":null,"link":"/vilag/20200227_EszakIrorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 27. 21:40","title":"Észak-Írországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Még az egy évvel ezelőttinél is tudott egy kicsivel tovább csökkenni a munkanélküliség.","id":"20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fcd2ea7f-0a67-4f9b-b432-04505c7cd025","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_munkanelkuliseg_fiatalok_foglalkoztatottsag","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Szinte eltűnt a munkanélküliség, csak a fiatalok vannak bajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]