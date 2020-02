Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Újabb ambiciózus tervvel állt elő Mohammed bin Rásid al-Maktúm, pedig a lehetetlennel határos ötletekből eddig sem volt hiány az Egyesült Arab Emírségek koronaékszerének számító városban.","shortLead":"Újabb ambiciózus tervvel állt elő Mohammed bin Rásid al-Maktúm, pedig a lehetetlennel határos ötletekből eddig sem volt...","id":"202009_dubai_a_gazdagsag_szinonimaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=56cb8130-2b81-4ea6-b325-b8a4d30922f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0a87d06-1ad6-4e31-814c-cdf473c8b0d2","keywords":null,"link":"/360/202009_dubai_a_gazdagsag_szinonimaja","timestamp":"2020. február. 28. 15:00","title":"Dubai sejkje újabb nagy dobásra készül: a jövőnek is emléket állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az énekesnő a férfiprivilégiumokról mondta el a művészi álláspontját a legújabb videoklipjében.","shortLead":"Az énekesnő a férfiprivilégiumokról mondta el a művészi álláspontját a legújabb videoklipjében.","id":"20200228_Taylor_Swift_nagyot_terpeszkedik_a_metron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1dfbe4e-c110-41fc-8f06-70e55bc9188a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"617eb01b-b727-4b4d-a2ca-2bbcd705c1f2","keywords":null,"link":"/elet/20200228_Taylor_Swift_nagyot_terpeszkedik_a_metron","timestamp":"2020. február. 28. 08:54","title":"Taylor Swift nagyot terpeszkedik a metrón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","id":"20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b42ba-8e9e-4bed-a2d9-cc61f5a740be","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 21:28","title":"Veszélyben a Budapesten rajtoló Giro d'Italia is a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03016704-0c5f-4d90-a9ad-ca5a1a7f69f7","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Az eseményt május 5-6. között tartották volna Kaliforniában. Ötezer embert vártak.","shortLead":"Az eseményt május 5-6. között tartották volna Kaliforniában. Ötezer embert vártak.","id":"20200228_facebook_fejlesztoi_konferencia_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=03016704-0c5f-4d90-a9ad-ca5a1a7f69f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bb5b14-47ec-41d4-97ce-b6e5d2bfac2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200228_facebook_fejlesztoi_konferencia_koronavirus","timestamp":"2020. február. 28. 05:57","title":"A Facebook a koronavírusra hivatkozva nem tartja meg idei fejlesztői konferenciáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni.","shortLead":"A XX. kerületben történt a baleset. Egy sérültről tudni.","id":"20200227_karambol_mentoauto_xx_kerulet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d111024-a428-4112-bae5-f3fff4322164","keywords":null,"link":"/cegauto/20200227_karambol_mentoauto_xx_kerulet","timestamp":"2020. február. 27. 08:16","title":"Karambolozott, majd felborult egy mentőautó Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

","shortLead":"Szövetségi „gyorssegélynek” köszönhetően átmenetileg Budapesten edzhetnek az olimpiára készülő egri úszók.\r

","id":"20200227_szilagyi_liliana_shane_tusup_budapest_eger_uszoda_koronavirus_edzes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e86110dd-57af-4d5b-aef3-2161212d609a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f427af1-b149-4fdc-b175-b13a60218491","keywords":null,"link":"/sport/20200227_szilagyi_liliana_shane_tusup_budapest_eger_uszoda_koronavirus_edzes","timestamp":"2020. február. 27. 07:25","title":"Tusup csapata is Budapesten edzhet az egri uszodabezárás után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kocsis Istvánt tavaly novemberben, hűtlen kezelés miatt ítélte jogerősen öt év börtönre a Kúria. Nem akar bevonulni.","shortLead":"Kocsis Istvánt tavaly novemberben, hűtlen kezelés miatt ítélte jogerősen öt év börtönre a Kúria. Nem akar bevonulni.","id":"20200227_kocsis_istvan_kegyelem_ader_janos_mvm_itelet_kuria","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bd70b51-ec17-43f5-94cb-23fbb34f772d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71013d3b-3415-4136-a165-a822968ec64c","keywords":null,"link":"/kkv/20200227_kocsis_istvan_kegyelem_ader_janos_mvm_itelet_kuria","timestamp":"2020. február. 27. 11:38","title":"Kegyelmet kért Ádertől a börtönre ítélt egykori MVM-vezérigazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","shortLead":"Súrolnak, mosnak, fertőtlenítenek.","id":"20200226_mav_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d8f09-534f-4d6f-95a5-cba04db69844&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce26138-9a0a-41cc-bd87-595c2a41dc09","keywords":null,"link":"/kkv/20200226_mav_koronavirus","timestamp":"2020. február. 26. 18:56","title":"A MÁV büszkén jelenti, felkészültek a koronavírusra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]