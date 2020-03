Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán dolgoztató gyanúsítottat a bíróság letartóztatta. ","shortLead":"Emberkereskedelem gyanúja miatt folytatnak nyomozást egy 21 éves salgótarjáni férfi ellen. A több embert kényszermunkán...","id":"20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30e9a199-40e4-4c1d-9232-7000fc1da75b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aae345a-fb8b-4c4d-afb8-77438cec0cb5","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_70_ezer_forintert_varasolt_meg_egy_embert_hogy_aztan_kenyszermunkan_dolgoztassa","timestamp":"2020. február. 29. 13:03","title":"70 ezer forintért \"várásolt meg\" egy embert, hogy aztán kényszermunkán dolgoztassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa, Dietmar Hopp ellen keltek ki. Tiltakozásként a csapatok játékosai nem voltak hajlandóak játszani. ","shortLead":"A mérkőzést kétszer is félbe kellett szakítani a szurkolók rendbontása miatt, akik a Hoffenheim többségi tulajdonosa...","id":"20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d4694c1-2145-4675-8f26-80212ba56d39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0aa5dc3-fe8a-4d6a-b13f-1c7ea1a4cd17","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Botranyt_okoztak_a_szurkolok_a_Bayern_meccsen","timestamp":"2020. február. 29. 21:42","title":"Botrányt okoztak a szurkolók a Bayern meccsén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit gondol, melyik városba költöznek a legtöbben Budapest agglomerációjában?","shortLead":"Mit gondol, melyik városba költöznek a legtöbben Budapest agglomerációjában?","id":"20200229_Ismet_egyre_tobben_koltoznek_ki_a_fovarosbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a037369-a396-4e93-bfa8-b85e011b52e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Ismet_egyre_tobben_koltoznek_ki_a_fovarosbol","timestamp":"2020. február. 29. 19:22","title":"Ismét egyre többen költöznek ki a fővárosból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában. Horthy Miklós személyi kultusza olyan magasra hágott, hogy később Sztálinon kívül rá is irigykedhetett a kommunista diktátor, Rákosi Mátyás.","shortLead":"A kormányzó uralkodásának első évtizedére visszatekintő elit világra szóló csinnadrattát szervezett 1930 márciusában...","id":"202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e4936078-e848-4e27-909c-495c06dde499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fa09c9d-a816-40a2-acaa-0ea27780b8da","keywords":null,"link":"/360/202009__horthy_elso_tiz_eve__szereny_unnep__folseges_szotlansag__kepmutatasok","timestamp":"2020. március. 01. 12:00","title":"Nyakig a világválságban csúszott-mászott Horthy előtt a fél ország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","shortLead":"Ha a nézők nem mehetnek operába, az opera a YouTube-on megy hozzájuk.","id":"20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8f14b52-af30-4452-8a44-4c084128ce57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dabf7cd-7b5a-4369-8224-2eb9ad8f13d9","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Kozonseg_nelkul_tart_koncertet_a_velencei_operahaz","timestamp":"2020. március. 01. 14:49","title":"Közönség nélkül tart koncertet a velencei operaház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy több százezer tesztalanyon elvégzett kutatás szerint nem sok értelme van a halolajat tartalmazó étrendkiegészítők fogyasztásának. Az Omega-3 zsírsavak ettől még persze hasznosak a szervezetnek, de inkább együnk halat, mintsem kapszulát. ","shortLead":"Egy több százezer tesztalanyon elvégzett kutatás szerint nem sok értelme van a halolajat tartalmazó étrendkiegészítők...","id":"20200229_Inkabb_artanak_mint_hasznalnak_a_nepszeru_Omega3_halolajkapszulak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5caa0c6e-8fb0-45ad-abd7-88933400f73e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a5e195-11cf-4636-b768-e93364f4fd49","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Inkabb_artanak_mint_hasznalnak_a_nepszeru_Omega3_halolajkapszulak","timestamp":"2020. február. 29. 11:39","title":"Inkább ártanak, mint használnak a népszerű Omega-3 halolajkapszulák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","shortLead":"Három beteget találtak, kettőt Prágában, egyet Ústi nad Labemben kezelnek.","id":"20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dddd23b5-0f44-4818-ae03-f34bb06527cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72a8fc4d-b61d-48c1-a82c-1fbfa7bd0621","keywords":null,"link":"/vilag/20200301_Csehorszagban_is_megjelent_a_koronavirus","timestamp":"2020. március. 01. 16:54","title":"Csehországban is megjelent a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére, bosszantására, ellehetetlenítésére.","shortLead":"Vissza is lehet élni az okosotthonok távvezérlésével: exférjek használják ki e lehetőséget volt párjuk ijesztgetésére...","id":"202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba10502-f2c0-464c-b55b-a04b6a8919a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec2b780f-2c8f-4649-85bb-d06937f336c6","keywords":null,"link":"/360/202009__tavzaklatas__azokosotthon_veszelyei__gazlangeffektus__befutenek_nekik","timestamp":"2020. március. 01. 08:15","title":"Megjelent a távvezérelt zaklatás az okosotthonok elterjedésével ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]